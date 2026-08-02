Borbély Balázs öt helyen változtatott a hétközi, Twente elleni Európa-liga-selejtezőn pályára lépő csapatán, ám az új játékosok nem váltották meg a világot. A Fradi teljesen veszélytelenül futballozott az első félidőben, ezért Borbély a szünetben hármat is cserélt. A változtatások hatására csapata valamelyest feljavult, de a győzelmet így sem tudta megszerezni.

A Fradi nem tudta bedarálni az újonc Vasas a Groupama Arénában

Fotó: Molnár Ádám / fradi.hu

Borbély Balázs kemény üzenetet küldött a Fradi játékosainak

A Ferencváros ezzel két forduló után továbbra is nyeretlen az NB I-ben, így Borbély Balázs érthetően csalódottan értékelt a lefújást követően.

„Az első félidőben nagyon gyengén játszottunk, nem voltunk elég élesek, nem láttam az önbizalmat. Az egész támadónégyes gyengén teljesített. A második félidő jobb volt, volt két tiszta gólhelyzetünk, de nem tudtunk betalálni” – mondta az M4 Sport kamerája előtt Borbély, akinek még hozzá kell szoknia ahhoz, hogy az NB I-ben nem tudja ugyanazt a csapatot pályára küldeni, mint a nemzetközi mérkőzéseken.

Van, akinek kevés az önbizalma, van, akinek túl sok. Meg kellene találni az egyensúlyt, mert be akarjuk tartani a fiatal szabályt, ezt valahogyan meg kellene oldani. Még ismerkedünk a játékosokkal, bár az első két NB I-es mérkőzésen többen is kellemetlen meglepetést okoztak nekem. Ez így kevés. A fiatalok közül Varga Zétény mutatta a legtöbbet, benne volt az energia és a minőség. Meg kell találnunk a megfelelő egyensúlyt a fiatalok szerepeltetését előíró szabály és a csapat összeállítása között”

– tette hozzá a Ferencváros vezetőedzője.

Borbély Balázs csalódott néhány játékosában

Fotó: Ladoczki Balazs

Az újonc Vasas nagyon nehéz sorsolást kapott, hiszen az első fordulóban a címvédő ETO-t fogadta, ezt követően pedig a Groupama Arénába látogatott.

„A Fradi otthonában pontot szerezni nagyszerű eredmény, pláne úgy, hogy tavaly egy kiállított játékosunk sem volt, most pedig két mérkőzésen kettő is. A srácok nagyon intenzíven játszottak, rengeteg munkát tettek bele a meccsbe, így a Fradinak sem ízlett a stílusunk. Azt nem mondom, hogy győzelmet érdemeltünk volna, de voltak lehetőségeink, és rászolgáltunk az egy pontra” – mondta Erős Gábor, a Vasas edzője, aki támadófutballra esküszik.

Próbálunk intenzív letámadással játszani, nem akarjuk, hogy a saját kapunk előtt pattogjon a labda. A Fradi azonban nagyon jó csapat, nagyszerű játékosokkal. A döntetleneket amúgy nem szeretem, inkább legyen egy győzelem és egy vereség, mert az matematikailag jobb, mint két döntetlen. Ennek ellenére két pontot szereztünk a bajnok és a kupagyőztes ellen, ráadásul az előbbi mérkőzésen egy órán keresztül emberhátrányban játszottunk, úgyhogy most elégedett vagyok ezzel a két döntetlennel”

– tette hozzá a 46 éves szakember.