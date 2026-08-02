Borbély Balázs öt helyen változtatott a hétközi, Twente elleni Európa-liga-selejtezőn pályára lépő csapatán, ám az új játékosok nem váltották meg a világot. A Fradi teljesen veszélytelenül futballozott az első félidőben, ezért Borbély a szünetben hármat is cserélt. A változtatások hatására csapata valamelyest feljavult, de a győzelmet így sem tudta megszerezni.
Borbély Balázs kemény üzenetet küldött a Fradi játékosainak
A Ferencváros ezzel két forduló után továbbra is nyeretlen az NB I-ben, így Borbély Balázs érthetően csalódottan értékelt a lefújást követően.
„Az első félidőben nagyon gyengén játszottunk, nem voltunk elég élesek, nem láttam az önbizalmat. Az egész támadónégyes gyengén teljesített. A második félidő jobb volt, volt két tiszta gólhelyzetünk, de nem tudtunk betalálni” – mondta az M4 Sport kamerája előtt Borbély, akinek még hozzá kell szoknia ahhoz, hogy az NB I-ben nem tudja ugyanazt a csapatot pályára küldeni, mint a nemzetközi mérkőzéseken.
Van, akinek kevés az önbizalma, van, akinek túl sok. Meg kellene találni az egyensúlyt, mert be akarjuk tartani a fiatal szabályt, ezt valahogyan meg kellene oldani. Még ismerkedünk a játékosokkal, bár az első két NB I-es mérkőzésen többen is kellemetlen meglepetést okoztak nekem. Ez így kevés. A fiatalok közül Varga Zétény mutatta a legtöbbet, benne volt az energia és a minőség. Meg kell találnunk a megfelelő egyensúlyt a fiatalok szerepeltetését előíró szabály és a csapat összeállítása között”
– tette hozzá a Ferencváros vezetőedzője.
Az újonc Vasas nagyon nehéz sorsolást kapott, hiszen az első fordulóban a címvédő ETO-t fogadta, ezt követően pedig a Groupama Arénába látogatott.
„A Fradi otthonában pontot szerezni nagyszerű eredmény, pláne úgy, hogy tavaly egy kiállított játékosunk sem volt, most pedig két mérkőzésen kettő is. A srácok nagyon intenzíven játszottak, rengeteg munkát tettek bele a meccsbe, így a Fradinak sem ízlett a stílusunk. Azt nem mondom, hogy győzelmet érdemeltünk volna, de voltak lehetőségeink, és rászolgáltunk az egy pontra” – mondta Erős Gábor, a Vasas edzője, aki támadófutballra esküszik.
Próbálunk intenzív letámadással játszani, nem akarjuk, hogy a saját kapunk előtt pattogjon a labda. A Fradi azonban nagyon jó csapat, nagyszerű játékosokkal. A döntetleneket amúgy nem szeretem, inkább legyen egy győzelem és egy vereség, mert az matematikailag jobb, mint két döntetlen. Ennek ellenére két pontot szereztünk a bajnok és a kupagyőztes ellen, ráadásul az előbbi mérkőzésen egy órán keresztül emberhátrányban játszottunk, úgyhogy most elégedett vagyok ezzel a két döntetlennel”
– tette hozzá a 46 éves szakember.
Az OTP Bank Liga következő fordulójában a Vasas a Zalaegerszeget fogadja az Illovszky Rudolf Stadionban, míg a Ferencváros ETO elleni bajnoki mérkőzését elhalasztották a Real Madrid elleni felkészülési találkozó miatt.
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