A vasárnap esti mérkőzésen a Fradi ugyan többet birtokolta a labdát, ám hiányzott az élesség a rekordbajnok játékából, ahogyan arra Borbély Balázs vezetőedző is rámutatott a lefújást követően.

A Fradi edzője csalódott néhány játékosában

Fotó: Ladoczki Balazs

A Fradi elnöke üzent az újabb NB I-es kudarc után

A Ferencváros végül két kaput eltaláló lövéssel zárta a mérkőzést, ráadásul az első ilyen próbálkozásra egészen a 83. percig kellett várni. A zöld-fehérek így ezúttal is csalódást keltő teljesítményt nyújtottak, akárcsak egy héttel korábban, amikor 4–2-re kikaptak Pakson.

A mérkőzés után Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke a közösségi oldalán osztotta meg gondolatait a látottakról. Először egy képet tett közzé a következő szöveggel: „Nem tudtuk bedarálni őket…”

Ezt követően egy videót is megosztott, amelyben így fogalmazott:

„Megszereztük az első pontunkat, de ennél sokkal több kell. Nagyon sajnálom, hogy így alakult. Daráltunk, de nem sikerült. Akkor is, azért is, ha esik, ha fúj, ha fáj. Hajrá, Fradi!” – mondta Kubatov Gábor a Facebookon közzétett videójában.