A Fradi-Vasas mérkőzés eredetileg 20.15-re volt kiírva, azonban a magyarországi energiaválság miatt a Magyar Labdarúgó Szövetség úgy döntött, hogy az energiafogyasztás mérséklése érdekében határozatlan ideig villanyvilágítás nélkül rendezi meg a találkozókat.
A Fradi múlt hétvégén felforgatott csapattal 4–2-es vereséget szenvedett Pakson, Borbély Balázs együttese mégis bizakodva várhatta a Vasas elleni mérkőzést, ugyanis hét közben egy parádés összecsapáson harcolta ki a továbbjutást a holland Twente ellen az Európa-liga második selejtezőkörében.
Az újonc Vasas is remek előjelekkel készült a ferencvárosi vendégjátékra, miután Erős Gábor legénysége a nyitófordulóban úgy játszott 2–2-es döntetlent a címvédő ETO-val, hogy több mint egy órán át emberhátrányban futballozott.
A felforgatott Fradi nem találta a fogás az újonc Vasason
Borbély Balázs, a Ferencváros vezetőedzője a csütörtöki, Twente elleni mérkőzéshez képest több helyen is változtatott a kezdőcsapatán. Az argentin Mariano Gómez helyére a nyáron szerződtetett Nathan Zohoré került, az izraeli Gavriel Kanikovszki helyét a középpályán a 19 éves Bagi Ádám vette át, míg a Kristoffer Zachariassen, Lenny Joseph és Callum O'Dowda alkotta támadótrió helyén Lisztes Krisztián, Bamidele Yusuf és az örmény Edgar Szevikjan kapott lehetőséget.
A találkozót bátran kezdte a Vasas, amely már a 3. percben megszerezhette volna a vezetést, de az ETO ellen bombagólt szerző Urblík József 18 méteres lövése néhány centiméterrel elkerülte a jobb alsó sarkot. A folytatásban is az angyalföldi csapat futballozott veszélyesebben, a Fradi sehogy sem találta a játék ritmusát ebben a felforgatott összeállításban.
Az első félidő nem hozott nagy helyzeteket, a pályán kevés izgalmat láthattak a nézők.
A lelátón azonban egy pillanatra megfagyott a vér a szurkolók ereiben, ugyanis két mentős érkezett a Fradi-táborba, mert egy drukker rosszul lett. Az Origo információi szerint a szurkolót sikeresen ellátták, így nem kellett kórházba szállítani.
A Fradi edzője nem lehetett elégedett az első félidővel, ugyanis hármat cserélt a szünetben: Lisztes helyére a magyar válogatott Gruber Zsombor érkezett, Szevikjant Zachariassen váltotta, Bagi helyére pedig a 20 éves Varga Zétény állt be, aki majdnem meglőtte az év gólját.
Az 50. percben a brazil Cadu balról betekert labdáját a Fradi 20 éves játékosa akrobatikus mozdulattal ollózta kapura, de balszerencséjére a próbálkozása néhány centiméterrel elsuhant a kapu fölött. Három perccel később ismét Cadu és Varga volt a két főszereplő. A brazil balhátvéd középre tekert labdájára Varga nagy lendülettel érkezett, de a négyméteres csukafejese elkerülte a kapu bal oldalát.
A második félidőben a Fradi óriási mezőnyfölényben futballozott, azonban a Vasas kapusának sokáig nem kellett komoly védést bemutatnia, ami hűen tükrözi a rekordbajnok teljesítményét.
A Fradi első kaput eltaláló lövésére egészen a 83. percig kellett várni.
Ekkor Cadu kapott labdát a bal szélen, majd a középre tett labdáját Zachariassen lőtte el hét méterről, de Engedi Márk védeni tudott. A kipattanót a norvég támadó közelről megpróbálta bepiszkálni, ám a labda elakadt a Vasas kapusának lábában.
Két perccel később a Vasas is megnyerhette volna a mérkőzést. Ezúttal Rab Boldizsár próbálkozott egy 20 méteres lövéssel, de a bal felső sarokba tartó bombáját Dibusz Dénes hatalmas bravúrral hárította.
A 86. percben nagy lehetőséghez jutott a Ferencváros, ugyanis Hidi M. Sándor megkapta második sárga lapját, így az angyalföldi csapat tíz emberrel fogyatkozott a hajrára. Az utolsó percekben a Fradi ment előre, de nem tudott újabb ziccert kialakítani, így maradt a gól nélküli döntetlen, ami azt jelenti, hogy az OTP Bank Liga idei szezonjában megszületett az első 0–0-s eredmény.
OTP Bank Liga, 2. forduló:
Ferencvárosi TC–Vasas FC 0–0
kiállítva: Hidi M. (86.)
A másik vasárnap esti találkozóm címvédő Győr hazai pályán 4-0-ra nyert a Nyíregyháza ellen, ezzel megszerezte első győzelmét az új bajnoki szezonban. Az ETO-nál mér a meccs előtt beszédtémát szolgáltatott, hogy nem került be a keretbe a magyar válogatott Vitális Milán, aki így jó eséllyel a görög AEK Athén játékosa lesz napokon belül.
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