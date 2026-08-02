A Fradi-Vasas mérkőzés eredetileg 20.15-re volt kiírva, azonban a magyarországi energiaválság miatt a Magyar Labdarúgó Szövetség úgy döntött, hogy az energiafogyasztás mérséklése érdekében határozatlan ideig villanyvilágítás nélkül rendezi meg a találkozókat.

A 23 éves Szalai József két gólt lőtt a Fradi elleni meccsen

Fotó: paksifc.hu

A Fradi múlt hétvégén felforgatott csapattal 4–2-es vereséget szenvedett Pakson, Borbély Balázs együttese mégis bizakodva várhatta a Vasas elleni mérkőzést, ugyanis hét közben egy parádés összecsapáson harcolta ki a továbbjutást a holland Twente ellen az Európa-liga második selejtezőkörében.

Az újonc Vasas is remek előjelekkel készült a ferencvárosi vendégjátékra, miután Erős Gábor legénysége a nyitófordulóban úgy játszott 2–2-es döntetlent a címvédő ETO-val, hogy több mint egy órán át emberhátrányban futballozott.

​A felforgatott Fradi nem találta a fogás az újonc Vasason

Borbély Balázs, a Ferencváros vezetőedzője a csütörtöki, Twente elleni mérkőzéshez képest több helyen is változtatott a kezdőcsapatán. Az argentin Mariano Gómez helyére a nyáron szerződtetett Nathan Zohoré került, az izraeli Gavriel Kanikovszki helyét a középpályán a 19 éves Bagi Ádám vette át, míg a Kristoffer Zachariassen, Lenny Joseph és Callum O'Dowda alkotta támadótrió helyén Lisztes Krisztián, Bamidele Yusuf és az örmény Edgar Szevikjan kapott lehetőséget.

Az örmény Edgar Szevikjan először kezdett a Fradiban az idei szezonban

Fotó: Molnár Ádám / fradi.hu

A találkozót bátran kezdte a Vasas, amely már a 3. percben megszerezhette volna a vezetést, de az ETO ellen bombagólt szerző Urblík József 18 méteres lövése néhány centiméterrel elkerülte a jobb alsó sarkot. A folytatásban is az angyalföldi csapat futballozott veszélyesebben, a Fradi sehogy sem találta a játék ritmusát ebben a felforgatott összeállításban.

Az első félidő nem hozott nagy helyzeteket, a pályán kevés izgalmat láthattak a nézők.

A lelátón azonban egy pillanatra megfagyott a vér a szurkolók ereiben, ugyanis két mentős érkezett a Fradi-táborba, mert egy drukker rosszul lett. Az Origo információi szerint a szurkolót sikeresen ellátták, így nem kellett kórházba szállítani.

A Fradi edzője nem lehetett elégedett az első félidővel, ugyanis hármat cserélt a szünetben: Lisztes helyére a magyar válogatott Gruber Zsombor érkezett, Szevikjant Zachariassen váltotta, Bagi helyére pedig a 20 éves Varga Zétény állt be, aki majdnem meglőtte az év gólját.