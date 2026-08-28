Veljko Birmancsevics neve nem ismeretlen a Fradi vezetői előtt, ugyanis a magyar klub már évekkel ezelőtt, a szerb Csukaricskiben töltött időszaka alatt is figyelemmel követte a játékát. A támadó 2018 és 2021 között 83 tétmérkőzésen 15 gólt szerzett és 16 gólpasszt adott a belgrádi együttesben.

Veljko Birmancsevics a Fradi legújabb szerzeménye

Fotó: fradi.hu

Karrierje következő állomása a Malmö volt, amelynél kifejezetten eredményes időszakot töltött. Másfél év alatt 73 tétmérkőzésen 29 gólig jutott, és a Bajnokok Ligája főtábláján is pályára léphetett. A svéd csapattal 2021-ben bajnoki címet nyert.

Birmancsevics 2022 szeptemberében a francia élvonalbeli Toulouse-hoz igazolt, ahol 30 mérkőzésen egy gólt és egy gólpasszt jegyzett. Egy évvel később kölcsönben a Sparta Prahához került, amely 2024-ben végleg megszerezte. A szerb támadó a prágaiaknál ismét megtalálta korábbi formáját: 109 tétmérkőzésen 37 gólt szerzett és 21 gólpasszt osztott ki. A Sparta játékosaként a Bajnokok Ligájában, az Európa-ligában és a Konferencia-ligában is szerepelt.

A szerb válogatott futballista 2026 februárjában kölcsönben a Getaféhez került, a La Ligában azonban mindössze hat bajnoki mérkőzésen kapott lehetőséget. A nyáron visszatért a Sparta Prahához, ahol már nem számoltak vele kerettagként, így most a Ferencvárosnál folytatja pályafutását.

Komoly nemzetközi tapasztalattal érkezik a Fradi új játékosa

Birmancsevics pályafutása során cseh, szerb, svéd és francia kupagyőztes lett, a Malmövel és a Sparta Prahával pedig bajnoki címet is ünnepelhetett. A szerb válogatottban 2021-ben mutatkozott be, azóta 17 alkalommal lépett pályára a nemzeti csapatban. A 2024-es Európa-bajnokságon is ott volt a szerb keretben, Anglia és Szlovénia ellen egyaránt lehetőséget kapott.

A Ferencváros új igazolása első nyilatkozatában egyértelművé tette, milyen célokkal érkezett Budapestre.

Örülök, hogy itt lehetek. Ismerem a Ferencvárost, tudom, hogy egy nagy klubhoz jöttem. A klub gondolkodásmódja közel áll az enyémhez: nem csupán mérkőzéseket, hanem tróefákat nyerni, ez legfontosabb számomra is. Várom már, hogy találkozhassak az új csapattársaimmal

– mondta Birmancsevics a Fradi hivatalos honlapjának.