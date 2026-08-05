Mint arról az Origo Sport is beszámolt, 66 éves korában elhunyt az AC Milan és az olasz válogatott legendás labdarúgója, Franco Baresi. A keddi, milánói temetésen a futballvilág számos ismert alakja lerótta kegyeletét, a szertartáson készült felvételek kapcsán azonban Dida váratlanul a figyelem középpontjába került. A Milan és a brazil válogatott korábbi kapusának jobb kezén ugyanis szinte derékszögben áll a kisujja. A különös látvány az internetezők figyelmét sem kerülte el, a fotók és videók megjelenése után pedig gyorsan találgatások indultak arról, mi történhetett Dida kezével.

Dida is megjelent Franco Baresi temetésén Fotó: PIERO CRUCIATTI / ANADOLU

Az olasz futball legendái is jelen voltak a Franco Baresi temetésen

A gyászolók között a futballvilág számos ismert alakja feltűnt: Paolo Maldini, Marco van Basten, Roberto Baggio, Clarence Seedorf, Alessandro Costacurta és Claudio Ranieri is lerótta kegyeletét, a Milan jelenlegi keretéből pedig Christian Pulisic vett részt a búcsúztatáson. A templom előtt összegyűlt tömeg tapssal és könnyekkel búcsúzott a legendás labdarúgótól, aki évtizedeken keresztül az AC Milan egyik legfontosabb jelképe volt.

A szertartáson készült felvételek kapcsán azonban Dida is váratlanul a figyelem középpontjába került. A brazilok korábbi kapusáról ugyanis készült egy olyan fotó, amelyen lehetetlen nem észrevenni jobb kezének különös állapotát. Az 53 éves Dida kisujja látványosan deformálódott, szinte derékszögben áll a kezéhez képest.

A kép láttán sokan azonnal találgatni kezdték, vajon mikor és hogyan sérülhetett meg ennyire súlyosan. A magyarázat azonban nem egyetlen balesetben keresendő. Dida keze sokkal inkább annak a csaknem huszonöt évnek a nyomait őrzi, amelyet profi kapusként töltött a futballpályákon. Az évtizedeken át hárított lövések, ütközések és kisebb-nagyobb sérülések maradandó emléket hagytak az egykori világklasszis kezén.