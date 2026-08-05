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Dida kisujjáról ír a világsajtó. A Milan és a brazil válogatott legendás kapusa is ott volt Franco Baresi keddi, milánói temetésén, a róla készült fotókon pedig azonnal szemet szúrt a jobb kezén szinte derékszögben elálló, deformálódott kisujja.

Mint arról az Origo Sport is beszámolt, 66 éves korában elhunyt az AC Milan és az olasz válogatott legendás labdarúgója, Franco Baresi. A keddi, milánói temetésen a futballvilág számos ismert alakja lerótta kegyeletét, a szertartáson készült felvételek kapcsán azonban Dida váratlanul a figyelem középpontjába került. A Milan és a brazil válogatott korábbi kapusának jobb kezén ugyanis szinte derékszögben áll a kisujja. A különös látvány az internetezők figyelmét sem kerülte el, a fotók és videók megjelenése után pedig gyorsan találgatások indultak arról, mi történhetett Dida kezével.

Dida is megjelent Franco Baresi temetésén
Dida is megjelent Franco Baresi temetésén Fotó: PIERO CRUCIATTI / ANADOLU

Az olasz futball legendái is jelen voltak a Franco Baresi temetésen

A gyászolók között a futballvilág számos ismert alakja feltűnt: Paolo Maldini, Marco van Basten, Roberto Baggio, Clarence Seedorf, Alessandro Costacurta és Claudio Ranieri is lerótta kegyeletét, a Milan jelenlegi keretéből pedig Christian Pulisic vett részt a búcsúztatáson. A templom előtt összegyűlt tömeg tapssal és könnyekkel búcsúzott a legendás labdarúgótól, aki évtizedeken keresztül az AC Milan egyik legfontosabb jelképe volt.

A szertartáson készült felvételek kapcsán azonban Dida is váratlanul a figyelem középpontjába került. A brazilok korábbi kapusáról ugyanis készült egy olyan fotó, amelyen lehetetlen nem észrevenni jobb kezének különös állapotát. Az 53 éves Dida kisujja látványosan deformálódott, szinte derékszögben áll a kezéhez képest.

A kép láttán sokan azonnal találgatni kezdték, vajon mikor és hogyan sérülhetett meg ennyire súlyosan. A magyarázat azonban nem egyetlen balesetben keresendő. Dida keze sokkal inkább annak a csaknem huszonöt évnek a nyomait őrzi, amelyet profi kapusként töltött a futballpályákon. Az évtizedeken át hárított lövések, ütközések és kisebb-nagyobb sérülések maradandó emléket hagytak az egykori világklasszis kezén.

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Dida pályafutása

A kapusoknál egyáltalán nem ritkák a kéz- és ujjsérülések, hiszen hosszú éveken keresztül elképesztő erejű lövéseknek vannak kitéve. Dida pályafutása során ráadásul olyan félelmetes bombázók próbálkozásait hárította, mint honfitársai, Roberto Carlos vagy Juninho. A poszt veszélyeit jól mutatja, hogy még a világbajnok argentin kapus, Dibu Martínez sem kerülhette el a kézsérüléseket.

Dida a Vitória, a Cruzeiro, a Lugano és a Corinthians érintésével 2000-ben került az AC Milanhoz. Az olasz sztárcsapat kapuját egy évtizeden keresztül őrizte, és több mint kétszáz mérkőzésen lépett pályára a klub színeiben. A brazil válogatottban ugyancsak meghatározó szerepet töltött be, összesen 91 alkalommal húzhatta magára a címeres mezt. Pedig pályafutása során egy eltorzult kisujjnál jóval súlyosabb következményekkel járó esetet is átélt. 

A 2005-ös, Inter elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntő visszavágóján a San Siróban a lelátóról bedobott pirotechnikai eszköz találta el a Milan kapusát. A jelenet ijesztő volt, Dida azonban szerencsére nem szenvedett súlyos sérülést.

@origosport

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