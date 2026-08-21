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Lisztes Krisztiánt durván felöklelte a török sztárcsapat védője. A Trabzonspor-FTC meccs végén a vétkesnek villant az azonnali piros lap, a hazai együttes 10 emberrel fejezte be a mérkőzést.

A Ferencváros Kristoffer Zachariassen góljával 1-0-ra nyert a török sztárcsapat otthonában, így előnyből várhatja a jövő heti hazai visszavágót, amelynek a tétje az Európa-liga főtáblájára jutás. A Trabzonspor-FTC mérkőzés feszült jelenetekkel ért véget, a Fradi másodedzőjét, Leandrót kiállították, de a nigériai Chibuike Nwaiwu is piros lapot kapott, miután durván szabálytalankodott Lisztes Krisztiánnal szemben.

A Trabzonspor-FTC meccs végén villant a piros lap a hazaiak védőjének
A Trabzonspor-FTC meccs végén villant a piros lap a hazaiak védőjének
Fotó: HAKAN BURAK ALTUNOZ / ANADOLU

Trabzonspor-FTC: Lisztes Krisztiánt letarolták

A mérkőzés vége durva jelenettel ért véget, ráadásul Nwaiwu színészkedéssel próbálta elhitetni a bíróval, hogy a Lisztessel történő ütközése neki fájt jobban. 

A horvát Igor Pajac azonban ettől nem zavarodott össze, és felmutatta a piros lapot a nigériai védőnek, 

aki kénytelen kihagyni a visszavágót.

A durva szabálytalanság a linkre kattintva megtekinthető.

A Ferencváros egy hét múlva a Groupama Arénában 1-0-s előnyből várhatja a Trabzonspor elleni visszavágót. A párharc győztese az Európa-liga főtábláján, a vesztes pedig a Konferencia-liga alapszakaszában folytathatja nemzetközi kupaszereplését.

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