A Ferencváros Kristoffer Zachariassen góljával 1-0-ra nyert a török sztárcsapat otthonában, így előnyből várhatja a jövő heti hazai visszavágót, amelynek a tétje az Európa-liga főtáblájára jutás. A Trabzonspor-FTC mérkőzés feszült jelenetekkel ért véget, a Fradi másodedzőjét, Leandrót kiállították, de a nigériai Chibuike Nwaiwu is piros lapot kapott, miután durván szabálytalankodott Lisztes Krisztiánnal szemben.

A Trabzonspor-FTC meccs végén villant a piros lap a hazaiak védőjének

Fotó: HAKAN BURAK ALTUNOZ / ANADOLU

Trabzonspor-FTC: Lisztes Krisztiánt letarolták

A mérkőzés vége durva jelenettel ért véget, ráadásul Nwaiwu színészkedéssel próbálta elhitetni a bíróval, hogy a Lisztessel történő ütközése neki fájt jobban.

A horvát Igor Pajac azonban ettől nem zavarodott össze, és felmutatta a piros lapot a nigériai védőnek,

aki kénytelen kihagyni a visszavágót.

A durva szabálytalanság a linkre kattintva megtekinthető.

A Ferencváros egy hét múlva a Groupama Arénában 1-0-s előnyből várhatja a Trabzonspor elleni visszavágót. A párharc győztese az Európa-liga főtábláján, a vesztes pedig a Konferencia-liga alapszakaszában folytathatja nemzetközi kupaszereplését.