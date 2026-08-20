A Trabzonspor-FTC párharc első mérkőzésére Törökországban került sor, a pokoli atmoszférájú Papara Parkban. Borbély Balázs meglepő módon a védelem jobb oldalán Nagy Olivérnek adott lehetőséget, míg a nyáron visszatért 88-szoros magyar válogatott középpályás, Nagy Ádám csak a kispadon kapott helyet. A Trabzonspor kezdőcsapatában több sztár is feltűnt, természetesen a legnagyobb klasszis, Mohamed Szalah is ott volt a pályán.

Mohamed Szalah is játszott a Trabzonspor-FTC mérkőzésen

Fotó: HASAN TASCAN / ANADOLU

Trabzonspor-FTC: Zachariassen szép fejessel szerzett vezetést

Bátran kezdett a Fradi, de a 8. percben Szalah előtt adódott nagy lehetőség, az egyiptomi éles szögből próbálta bevenni Dibusz Dénes kapuját, ám a Fradi kapusa résen volt.

Borbély Balázs együttese előtt adódott a következő helyzet, amiből gól is lett a 17. percben:

Nagy Olivér adott be jobbról, Kristoffer Zachariassen pedig kiválóan emelkedett, és gyönyörűen fejelt a kapu jobb oldalába.

A trabzoni csapat nagy erőkkel támadott az egyenlítésért, de a Ferencváros remekül semlegesítette Szalah-t és társait, a kontratámadások pedig rendre veszélyt hordoztak magukban. A 36. percben Yusuf forgatta meg szenzációs cselekkel Lopes Cabralt, lövését Onanának kellett szögletre ütnie. A szünetig az eredmény már nem változott, a Fradi 1-0-ra vezetett.

Mohamed Szalah nagyon aktív volt, de a Fradi játékosai szorosan őrizték

Fotó: HASAN TASCAN / ANADOLU

Trabzonspor-FTC: óriási bravúrt ért el a Fradi

Nagy elánnal kezdte a második félidőt a Trabzonspor. Az 55. percben Onuachu fejese a felsőlécen csattant, a labda ezt követően Dibusz hátára pattant, majd menteni tudott a Fradi-védelem. Az 58. percben Yusuf futotta le a védőjét a jobb oldalon, Joseph-hez passzolt, aki sarokkal húzta kapura a labdát, de az elakadt a blokkban. A 61. percben Nagy Ádám és Gabi Kanikovszki is beállt, Borbély Balázs a középpályát próbálta stabilabbá tenni a friss emberekkel.

Jól állta a sarat a Fradi a Trabzonspor sztárjaival szemben

Fotó: HASAN TASCAN / ANADOLU

A 71. percben Dibusz védett hatalmasat,

miután egy tetszetős háromszögezést követően Pina lőtt éles szögből. 20 perc volt ekkor még hátra a mérkőzésből, a Fradi pedig egyre közelebb állt ahhoz, hogy előnyből várhassa a jövő csütörtöki visszavágót.

A hajrában Lisztes Krisztiánt és Osváth Attilát is beküldte Borbély, a török együttes a kapuja elé szorította a Magyar Kupa címvédőjét, de a vendégcsapatnak is adódtak helyzetei. A 91. percben veszélyes helyről végzett el szabadrúgást a Trabzonspor, de a Szalah-nak legurított lövésbe Kanikovszki remek érzékkel vetődött bele.

A horvát játékvezető a Fradi-kispadról Leandrót még kiállította, Lisztest pedig az ellenfele, Nwaiwu durván felöklelte, amiért pirosat kapott.

A Ferencváros óriási bravúrral 1-0-ra nyert, így előnyből várhatja a hazai visszavágót, melynek a tétje az El-főtáblára jutás.