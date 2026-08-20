Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A Ferencváros 1-0-ra nyerni tudott Mohamed Szalah csapatának otthonában. A Trabzonspor-FTC mérkőzés után Kubatov Gábor klubelnök nem győzte dicsérni Borbély Balázs együttesét.

A Ferencváros a Mohamed Szalah-t is a soraiban tudó török Trabzonspor otthonában lépett pályára az Európa-liga playoff-körének első mérkőzésén. A meccsen Kristoffer Zachariassen góljával szerzett vezetést a Fradi, előnyét pedig meg tudta őrizni, így kedvező helyzetből várhatja a sorsdöntő hazai visszavágót. A Trabzonspor-FTC meccs után Kubatov Gábor nagy dicsérettel illette a zöld-fehérek játékosait.

Zachariassen gólja döntött a Trabzonspor-FTC meccsen
Zachariassen gólja döntött a Trabzonspor-FTC meccsen
Fotó: HAKAN BURAK ALTUNOZ / ANADOLU

Trabzonspor-FTC: Kubatov Gábor elismerően reagált

Az FTC elnöke nem győzte méltatni a csapatot a közösségi oldalán. 

„Emberfeletti teljesítmény, hihetetlen küzdelem, óriási szív! Jövő héten mindenki a Groupamába, mert Mi vagyunk a Ferencváros!” – posztolta Kubatov Gábor a Facebook-oldalán, üzenve, hogy minél több szurkolót várnak a visszavágóra.

A Ferencváros egy hét múlva a Groupama Arénában 1-0-s előnyből várhatja a visszavágót. A párharc győztese az Európa-liga főtábláján, a vesztes pedig a Konferencia-liga alapszakaszában folytathatja nemzetközi kupaszereplését.

  • Kapcsolódó cikkek
„Ez nem mutatja a futball minőségét” – a Fradi keretének értékéről beszélt a Trabzonspor edzője
Fekete-tengeri Vihar fenyegeti a Fradit Törökországban – 5+1 érdekesség
Három szóval reagált a Zalaegerszeg-Fradi meccsen történtekre Kubatov Gábor

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!