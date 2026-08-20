A Ferencváros a Mohamed Szalah-t is a soraiban tudó török Trabzonspor otthonában lépett pályára az Európa-liga playoff-körének első mérkőzésén. A meccsen Kristoffer Zachariassen góljával szerzett vezetést a Fradi, előnyét pedig meg tudta őrizni, így kedvező helyzetből várhatja a sorsdöntő hazai visszavágót. A Trabzonspor-FTC meccs után Kubatov Gábor nagy dicsérettel illette a zöld-fehérek játékosait.

Zachariassen gólja döntött a Trabzonspor-FTC meccsen

Fotó: HAKAN BURAK ALTUNOZ / ANADOLU

Trabzonspor-FTC: Kubatov Gábor elismerően reagált

Az FTC elnöke nem győzte méltatni a csapatot a közösségi oldalán.

„Emberfeletti teljesítmény, hihetetlen küzdelem, óriási szív! Jövő héten mindenki a Groupamába, mert Mi vagyunk a Ferencváros!” – posztolta Kubatov Gábor a Facebook-oldalán, üzenve, hogy minél több szurkolót várnak a visszavágóra.

A Ferencváros egy hét múlva a Groupama Arénában 1-0-s előnyből várhatja a visszavágót. A párharc győztese az Európa-liga főtábláján, a vesztes pedig a Konferencia-liga alapszakaszában folytathatja nemzetközi kupaszereplését.