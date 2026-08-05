A szerda esti (20:15) FTC–Górnik Zabrze Európa-liga-selejtező előtt már kiderült, hogy Borbély Balázs az előző körös, Twente elleni meccskerethez képest két helyen is változtatott. A sérült Franko Kovacevic mellett Elton Acolatse is kimaradt – utóbbi kapcsán a vezetőedző a keddi sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, a vezetőséget kell megkérdezni arról, miért nincs a keretben. A helyükre Alekszandar Csirkovics, valamint a tíz év után visszatérő Nagy Ádám került be, aki ismét pályára léphet zöld-fehérben. Most pedig pár órával a meccs előtt ismét belenyúlt a keretébe a zöld-fehérek edzője.

Botka Endre kimarad a FTC–Górnik Zabrze Európa-liga-selejtező meccskeretéből Fotó: Illyés Tibor

Változás a FTC–Górnik Zabrze Európa-liga-selejtező előtt

A klub hivatalos tájékoztatása szerint az utolsó pillanatban Botka Endre is kikerült, a 30-szoros magyar válogatott védő helyére pedig Kenan Kodro került be. A 32 éves bosnyák támadó több mint két éve nem lépett pályára a Fradi színeiben. Botka sem számított alapembernek az idényben, eddig mindössze a Paks ellen 4–2-re elveszített bajnokin kapott lehetőséget.

Ha a Fradi megnyeri a párharcot, egyetlen lépésre kerül az Európa-liga alapszakaszától, a rájátszásban pedig a török Trabzonspor vár rá. Ha viszont alulmarad, a Konferencia-ligában folytathatja, amelynek rájátszásában a francia AS Monaco ellen harcolhatja ki a ligaszakaszba jutást.