Nem alakult sikertörténetként a Górnik Zabrze idei nemzetközi kupaszereplése, a lengyel együttes ugyanis már a Bajnokok Ligája selejtezőjében búcsúzott, ráadásul az UEFA mindkét Fenerbahce elleni mérkőzés után megbüntette. Az FTC következő Európa-liga-ellenfele az isztambuli találkozón történt szurkolói rendbontás miatt 50 ezer eurós pénzbírságot kapott, és a következő idegenbeli kupamérkőzésére szóló jegyértékesítéstől is eltiltották, utóbbi büntetést azonban két évre felfüggesztették. A visszavágót követően azonban ennél is súlyosabb büntetés következett: az UEFA ezúttal 68 ezer euróra büntette a Górnik Zabrzét a szurkolók rasszista és diszkriminatív viselkedése, valamint pirotechnikai eszközök használata miatt.

Súlyos büntetést kapott az FTC El-ellenfele Fotó: Facebook

Súlyos büntetést kapott az FTC El-ellenfele

A szurkolók rasszista és diszkriminatív viselkedése nem maradt következmények nélkül, ugyanis a lengyel együttes a közösségi oldalán tudatta drukkereivel, hogy a következő hazai UEFA-mérkőzésén lezárják a déli lelátót. Ez azt jelenti, hogy kevesebb néző szurkolhat majd a helyszínen az augusztus 13-i, Ferencváros elleni hazai Európa Liga-selejtező visszavágóján.

A klub igyekszik az UEFA szabályainak minden lehetséges pontját kihasználni annak érdekében, hogy maximalizálja a nézőszámot a közelgő mérkőzésen. Kedden részletes tájékoztatást adunk arról, hogyan lehet jegyet vásárolni a Górnik Ferencváros elleni hazai mérkőzésére

– írta a Górnik Zabrze a közösségi oldalán.

A Ferencváros-Górnik Zabrzére Európa-liga-selejtező első mérkőzését szerdán este (20:15) rendezik Budapesten. A továbbjutóra a török Trabzonspor vár az Európa Ligában, míg a kieső a francia AS Monacóval találkozik a Konferencia Ligában.