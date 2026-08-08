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Újabb komoly megbízást kapott a nemzetközi porondon is tapasztalt, 42 éves magyar játékvezető. Berke Balázs fújja a sípot az FTC–Real Madrid felkészülési mérkőzésén.

Szombat este igazi futballünnepre készülhetnek a zöld-fehérek szurkolói, ugyanis 19 órától rendezik meg az FTC–Real Madrid felkészülési mérkőzést a Groupama Arénában. A találkozót óriási várakozás előzi meg, amit jól mutat, hogy a belépők mindössze néhány óra alatt gazdára találtak, így garantáltan telt ház előtt csap össze a Ferencváros és a spanyol sztárcsapat. Már az is eldőlt, ki dirigálja a várva várt mérkőzést: a FIFA-kerettag Berke Balázs kapta a feladatot.

Berke Balázs fújja a sípot az FTC–Real Madrid mérkőzésen
Berke Balázs fújja a sípot az FTC–Real Madrid mérkőzésen Fotó: ARIFE KARAKUM / ANADOLU

Berke Balázs fújja a sípot az FTC–Real Madrid mérkőzésen

A FIFA első kategóriás keretébe tartozó magyar játékvezető komoly nemzetközi tapasztalattal rendelkezik, az elmúlt időszakban több külföldi találkozón is szerepet kapott. Berkére ezúttal különleges feladat vár, hiszen a magyar bajnok és a világ egyik legismertebb, legeredményesebb klubjának összecsapásán dirigálhat a Groupama Arénában.

A rutinos bíró ráadásul alig néhány nappal a Ferencváros és a Real Madrid találkozója előtt is nemzetközi mérkőzésen teljesített szolgálatot. Csütörtökön a Valur–Nordsjaelland Konferencialiga-selejtezőn eredetileg negyedik játékvezetőként működött közre, ám végül váratlanul főszerep jutott neki. Az Öltözőn túl Facebook-oldal beszámolója szerint az első félidő hajrájában Bogár Gergő vádlisérülést szenvedett, így Berkének kellett átvennie a helyét, és ő vezette tovább a találkozót - írta meg az NSO.

A magyar játékvezetőre tehát rövid időn belül újabb jelentős feladat vár. A szombati összecsapáson Tóth II Vencel és Szert Balázs segíti majd a munkáját az oldalvonal mellett.

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