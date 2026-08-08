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Borbély Balázs úgy tekint a spanyol sztárcsapat elleni felkészülési mérkőzésre, mintha bajnoki vagy Európa Liga-selejtező lenne. Az FTC–Real Madrid rangadó előtt a Fradi edzője a sűrű programról és játékosai motivációjáról is beszélt.

Az FTC–Real Madrid felkészülési mérkőzésre augusztus 8-án, szombaton 19 órától kerül sor a Groupama Arénában. A Magyar Kupa-címvédő két Európa Liga-selejtező között fogadja a spanyol sztárcsapatot: a zöld-fehérek szerdán 1-0-ra legyőzték a Górnik Zabrzét a harmadik selejtezőkör első találkozóján, jövő csütörtökön pedig már a visszavágón lépnek pályára. 

Borbély Balázs tétmeccsként tekint az FTC–Real Madrid felkészülési találkozóra
Borbély Balázs tétmeccsként tekint az FTC–Real Madrid felkészülési találkozóra
Fotó: Tumbász Hédi

FTC–Real Madrid: Borbély Balázs tétmeccsként készül a találkozóra

A Ferencváros vezetőedzője a mérkőzés előtti Telekom-nyilatkozatában beszélt a csapat sűrű programjáról, valamint arról is, milyen hatással van játékosaira a Real Madrid elleni találkozó.

Sűrű a nyári programunk, hiszen két fronton kell helytállnunk, most is egy nagyon fontos selejtező előtt állunk, de egy ilyen mérkőzés szerintem mindenkit felspannol

mondta Borbély Balázs, aki azt is elárulta, hogy az FTC–Real Madrid találkozón igyekszik mindenkinek lehetőséget biztosítani.

A szakember hangsúlyozta, hogy a Real Madrid elleni felkészülési mérkőzést ugyanolyan komolyan veszik, mint a tétmeccseket.

Úgy készülünk, mint egy bajnokira vagy a selejtezős mérkőzéseinkre, ugyanazokat a normákat követjük. Nyilván mindenki motivált a Real Madrid miatt, de azért olyan nagy izgalmat nem érzek a csapaton, szerintem mindenki van annyira profi játékos, hogy tudja kezelni ezeket a helyzeteket

 – fogalmazott a Ferencváros vezetőedzője.

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Világsztárokkal érkezik Budapestre a Real Madrid

Mint ahogy azt az Origo Sport is megírta, a Real Madrid pénteken hozta nyilvánosságra, mely játékosok utaznak Budapestre a Ferencváros elleni találkozóra. A madridiak keretében több olyan futballista is helyet kapott, akik a nemzetközi labdarúgás legnagyobb nevei közé tartoznak. A névsorban ott van a brazil Vinícius Jr., valamint a francia válogatottal a 2022-es világbajnokságon ezüstérmet szerző Eduardo Camavinga. Budapestre érkezik a Liverpoollal Bajnokok Ligáját nyerő Trent Alexander-Arnold, illetve a portugál válogatottal kétszeres Nemzetek Ligája-győztes Bernardo Silva is.

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