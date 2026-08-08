Az FTC–Real Madrid felkészülési mérkőzésre augusztus 8-án, szombaton 19 órától kerül sor a Groupama Arénában. A Magyar Kupa-címvédő két Európa Liga-selejtező között fogadja a spanyol sztárcsapatot: a zöld-fehérek szerdán 1-0-ra legyőzték a Górnik Zabrzét a harmadik selejtezőkör első találkozóján, jövő csütörtökön pedig már a visszavágón lépnek pályára.

Borbély Balázs tétmeccsként tekint az FTC–Real Madrid felkészülési találkozóra

Fotó: Tumbász Hédi

FTC–Real Madrid: Borbély Balázs tétmeccsként készül a találkozóra

A Ferencváros vezetőedzője a mérkőzés előtti Telekom-nyilatkozatában beszélt a csapat sűrű programjáról, valamint arról is, milyen hatással van játékosaira a Real Madrid elleni találkozó.

Sűrű a nyári programunk, hiszen két fronton kell helytállnunk, most is egy nagyon fontos selejtező előtt állunk, de egy ilyen mérkőzés szerintem mindenkit felspannol

– mondta Borbély Balázs, aki azt is elárulta, hogy az FTC–Real Madrid találkozón igyekszik mindenkinek lehetőséget biztosítani.

A szakember hangsúlyozta, hogy a Real Madrid elleni felkészülési mérkőzést ugyanolyan komolyan veszik, mint a tétmeccseket.

Úgy készülünk, mint egy bajnokira vagy a selejtezős mérkőzéseinkre, ugyanazokat a normákat követjük. Nyilván mindenki motivált a Real Madrid miatt, de azért olyan nagy izgalmat nem érzek a csapaton, szerintem mindenki van annyira profi játékos, hogy tudja kezelni ezeket a helyzeteket

– fogalmazott a Ferencváros vezetőedzője.