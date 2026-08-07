Hiába kapkodták el pillanatok alatt szinte az összes jegyet az augusztus 8-i FTC–Real Madrid mérkőzésre, újabb fordulat történt a belépők értékesítésében. Ahogy arról az Origo Sport korábban beszámolt, a magyar rekordbajnok 30 év után csap össze ismét a 15-szörös Bajnokok Ligája-győztes spanyol sztárcsapattal. Bár sokáig úgy tűnt, hogy telt ház előtt rendezik meg a várva várt összecsapást, a zöld-fehérek újabb közleményben jelentették be: további belépők váltak elérhetővé a mérkőzésre.

Újabb jegyek szabadultak fel a FTC–Real Madrid meccsre

Fotó: Tumbász Hédi

Újabb jegyek szabadultak fel a FTC–Real Madrid meccsre

Korábban már a hatalmas érdeklődésre való tekintettel újabb jegyeket tettek elérhetővé, most pedig ismét bővíteni kellett a kínálatot. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Groupama Aréna előtt kígyózó sorok jelezték a Real Madrid elleni mérkőzést övező óriási várakozást: a szurkolók már a pénztárak nyitása előtt tömegesen gyülekeztek, a belépők pedig rövid idő alatt szinte teljesen elfogytak. Most pedig ismét erre került sor.

A D3 és D4-es szektorokba szóló belépők ára 32 000 Ft, a C3-ba és a C6-ba 55 000, míg a C4 és a C5-ös szektorba 61 000 forintos áron válthatnak meccsjegyet.

- olvasható a fradi.hu oldalán.