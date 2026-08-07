Hiába kapkodták el pillanatok alatt szinte az összes jegyet az augusztus 8-i FTC–Real Madrid mérkőzésre, újabb fordulat történt a belépők értékesítésében. Ahogy arról az Origo Sport korábban beszámolt, a magyar rekordbajnok 30 év után csap össze ismét a 15-szörös Bajnokok Ligája-győztes spanyol sztárcsapattal. Bár sokáig úgy tűnt, hogy telt ház előtt rendezik meg a várva várt összecsapást, a zöld-fehérek újabb közleményben jelentették be: további belépők váltak elérhetővé a mérkőzésre.
Újabb jegyek szabadultak fel a FTC–Real Madrid meccsre
Korábban már a hatalmas érdeklődésre való tekintettel újabb jegyeket tettek elérhetővé, most pedig ismét bővíteni kellett a kínálatot. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Groupama Aréna előtt kígyózó sorok jelezték a Real Madrid elleni mérkőzést övező óriási várakozást: a szurkolók már a pénztárak nyitása előtt tömegesen gyülekeztek, a belépők pedig rövid idő alatt szinte teljesen elfogytak. Most pedig ismét erre került sor.
A D3 és D4-es szektorokba szóló belépők ára 32 000 Ft, a C3-ba és a C6-ba 55 000, míg a C4 és a C5-ös szektorba 61 000 forintos áron válthatnak meccsjegyet.
- olvasható a fradi.hu oldalán.
A klub külön felhívta a figyelmet arra, hogy erre a mérkőzésre nem érvényesek a bajnoki találkozóknál megszokott kedvezmények, így sem diák-, sem nyugdíjas-, sem gyermek-, sem pedig családi kedvezmény nem vehető igénybe.
A jegyvásárlás alapfeltétele a Fradi szurkolói kártya megléte, ugyanakkor azoknak, akik már rendelkeznek ilyennel, nincs további regisztrációs teendőjük. A belépőket online, a klub idén megújult jegyértékesítő felületén, a meccsjegy.fradi.hu oldalon, valamint személyesen, a Groupama Aréna jegypénztárában lehet megvásárolni.
A pénztár keddtől péntekig 10 és 18 óra, szombaton 9 és 13 óra között tart nyitva, vasárnap és hétfőn zárva van, míg a mérkőzésnapokon a nyitva tartás az adott találkozó kezdési időpontjához igazodik.