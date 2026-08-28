Az FTC-Trabzonspor párharc visszavágója sima hazai sikert hozott, Borbély Balázs együttese fantasztikus játékkal ütötte ki 4-0-ra a Mohamed Szalah-t is a soraiban tudó török klubot. A Fradi így 5-0-s összesítéssel jutott tovább az El-ben, melyet követően a rivális csapat edzője, Fatih Tekke bejelentette a lemondását.

Az FTC-Trabzonspor párharc után Fatih Tekke lemondott

Fotó: HAKAN BURAK ALTUNOZ / ANADOLU

FTC-Trabzonspor: Fatih Tekke lemondott

A súlyos kudarc után a török csapat edzője, Fatih Tekke rendkívül csalódottan nyilatkozott, majd bejelentette lemondását.

„Nagyon szomorú estén vagyunk túl. Természetesen én és a stábom is felelősek vagyunk azért, ami történt. Ez nemcsak a klubunk, hanem az egész ország számára fájó este volt. Biztos vagyok benne, hogy a csapat a jövőben sokkal jobb lesz, de most nem szeretnék részletekbe menni. Jelenleg még senki sem tudja, mi történik ezután.

Én azonban 18 hónap után lemondok a vezetőedzői posztról. Úgy érzem, jogom van ahhoz, hogy megbüntessem magam.

Voltak olyan mérkőzések, amelyek mélyen megviseltek, és most is egy ilyen meccsen vagyunk túl. Nagyon értékes munkát végeztünk, ennek ellenére úgy döntöttem, hogy távozom” – nyilatkozta Tekke.

„A vereségekért én vállalom a felelősséget, a győzelmek viszont a játékosaim érdemei. A mai vereség elfogadhatatlan számomra.

A balszerencsét el lehet fogadni, de ezt a teljesítményt nem tudom. Nem tudok így nyugodtan aludni. Mindenkitől bocsánatot kérek”

– tette hozzá bűnbánóan a Trabzonspor edzője.

Fatih Tekke önkritikusan nyilatkozott a Fradi elleni kudarc után

Fotó: HAKAN BURAK ALTUNOZ / ANADOLU

FTC-Trabzonspor: a török klub közbelépett

Tekke lemondását nem várt fordulat követte. A Trabzonspor az edző bejelentése után nem mindennapi közleményt adott ki.

„Vezetőedzőnk, Fatih Tekke a Ferencváros elleni vereséget követő érzelmi megrázkódtatás miatt úgy döntött, hogy lemond.

A Trabzonspor igazgatótanácsa nem fogadta el a lemondását. Fatih Tekke továbbra is vezetőedzőként tevékenykedik,

és a következő, Amedspor elleni bajnoki mérkőzésen is ő irányítja majd csapatunkat” – közölte a klub, a bejelentésre a tréner hivatalosan még nem reagált.

Az FTC-Trabzonspor párharc után a Fradi az Európa-liga, a török együttes pedig a Konferencia-liga alapszakaszában folytatja nemzetközi szereplését.