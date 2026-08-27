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A Ferencváros sorsdöntő meccset játszik csütörtök este. Az FTC-Trabzonspor mérkőzés a Groupama Arénában lesz, tétje az Európa-liga főtáblájára jutás. A találkozó előtt Kubatov Gábor klubelnök a közösségi oldalán megosztott egy videót, amelyhez fontos üzenetet fűzött.

Az FTC-Trabzonspor párharc első mérkőzését Kristoffer Zachariassen góljával a zöld-fehérek nyerték 1-0-ra Törökországban. A budapesti visszavágón kiélezett összecsapás várható, a Mohamed Szalah-val a soraiban támadó török csapat nem fogja könnyen adni magát, a Fradinak azonban a saját kezében a sorsa, Borbély Balázs együttese akár egy döntetlennel is kivívhatja a továbbjutást.

Az FTC-Trabzonspor párharc első meccsét a Fradi nyerte
Az FTC-Trabzonspor párharc első meccsét a Fradi nyerte
Fotó: HASAN TASCAN / ANADOLU

FTC-Trabzonspor: Kubatov Gábor üzent a meccs előtt

Az FTC elnöke, Kubatov Gábor a közösségi oldalán megosztott egy posztot arról, hogy a hazai visszavágó előtt UEFA-vacsorán vett részt a Trabzonspor vezetőségével, majd közzétett egy videót, amelyhez fontos üzenetet mellékelt.

„Mély levegő, koncentráció, és ami a csövön kifér! Holnap győzni kell! Mindent bele, fiúk!” 

– írta Kubatov a sorsdöntő kupamérkőzés kapcsán.

Az El-playoff visszavágója előtt a Ferencváros edzője, Borbély Balázs arról beszélt, hogy veszélyes lenne kizárólag az eredmény őrzésére összpontosítani, míg a törökök trénere, Fatih Tekke előre üzent a játékvezetőnek.

Az FTC-Trabzonspor mérkőzés csütörtök este 20:30-kor kezdődik a Groupama Arénában, a találkozót a szlovén Rade Obrenovic vezeti majd.

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