Nagy kihívás lesz a Groupama Arénában játszania Fatih Tekke csapatának. Erre a Fradi korábbi közönségkedvence, Lovrencsics Gergő figyelmeztette a törököket a csütörtöki FTC-Trabzonspor Európa-liga-mérkőzés előtt. A zöld-fehérek egykori csapatkapitánya szerint a Ferencváros szurkolói mindig nagy nyomást gyakorolnak az ellenfél játékosaira. A 44-szeres magyar válogatott labdarúgó a csapategységben látja Borbély Balázs együttesének erősségét, amely véleménye szerint még nagy dolgokra lehet képes a nemzetközi porondon.

A magyar rekordbajnok egygólos előnyből várja az FTC-Trabzonspor mérkőzést

Fotó: HAKAN BURAK ALTUNOZ / ANADOLU

FTC-Trabzonspor

csütörtök, 20.30 (tv: M4 Sport)

Lovrencsincs Gergő az FTC-Trabzonspor mérkőzésről

A Fradi előnyből várja az Európa-liga főtáblájára jutásért vívott párharc második felvonását, miután Trabzonban 1-0-ás győzelmet aratott a múlt héten. A magyar rekordbajnok korábbi csapatkapitánya, Lovrencsics Gergő szerint a csapat eredményei is jól mutatják, hogy fizikailag és mentálisan is jó formában van.

A Ferencváros önbizalma és csapategysége jelenleg az egyik legerősebb pontjuk. Ha ezt az állandóságot meg tudják őrizni, akkor nagyon nagy esélyük van arra, hogy versenyképesek legyenek mind a hazai, mind az európai porondon

– nyilatkozta a Türkiye Gazetesi kérdésére a korábbi magyar válogatott labdarúgó.

Lovrencsics szerint a Fradi a Trabzonspor elleni első mérkőzésen is nagyszerű fegyelmezettséget mutatott, a játékosok nem veszítették el a koncentrációjukat, és jól védekeztek. Mindenki egymásért küzdött, erős a csapatszellem, ami jó jel a csütörtöki mérkőzésre nézve.

A Ferencváros szurkolói miatt figyelmeztette a törököket

A Ferencváros korábbi közönségkedvence arra figyelmeztette a törököket, a Trabzonsport nem akármilyen légkör fogadja majd Magyarországon.

Arra számítok, hogy a Groupama Aréna zsúfolásig megtelik, és a Ferencváros szurkolói hihetetlen hangulatot teremtenek majd egy ilyen fontos európai kupamérkőzésen. Folyamatos támogatásra, skandálásra és hatalmas lelkesedésre számítok az első perctől kezdve. Szerintem ez nagy kihívás lesz a Trabzonspor számára, mert a Ferencváros szurkolói nagy nyomást gyakorolhatnak az ellenfél csapatára. Az ilyen típusú mérkőzések teszik különlegessé a focit, biztos vagyok benne, hogy a stadionban uralkodó hangulat felejthetetlen lesz

– fogalmazott Lovrencsics Gergő.