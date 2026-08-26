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Felejthetetlen hangulatot jósol csütörtök estére Lovrencsics Gergő. A Ferencváros korábbi csapatkapitánya az FTC-Trabzonspor El-mérkőzés előtt arra figyelmeztette a törököket, nagy kihívás lesz számukra a Groupama Arénában játszani, mert a magyar szurkolók nagy nyomást gyakorolhatnak a játékosaikra.

Nagy kihívás lesz a Groupama Arénában játszania Fatih Tekke csapatának. Erre a Fradi korábbi közönségkedvence, Lovrencsics Gergő figyelmeztette a törököket a csütörtöki FTC-Trabzonspor Európa-liga-mérkőzés előtt. A zöld-fehérek egykori csapatkapitánya szerint a Ferencváros szurkolói mindig nagy nyomást gyakorolnak az ellenfél játékosaira. A 44-szeres magyar válogatott labdarúgó a csapategységben látja Borbély Balázs együttesének erősségét, amely véleménye szerint még nagy dolgokra lehet képes a nemzetközi porondon.

A magyar rekordbajnok egygólos előnyből várja az FTC-Trabzonspor mérkőzést
A magyar rekordbajnok egygólos előnyből várja az FTC-Trabzonspor mérkőzést
Fotó: HAKAN BURAK ALTUNOZ / ANADOLU
  • FTC-Trabzonspor
  • csütörtök, 20.30 (tv: M4 Sport)

Lovrencsincs Gergő az FTC-Trabzonspor mérkőzésről

A Fradi előnyből várja az Európa-liga főtáblájára jutásért vívott párharc második felvonását, miután Trabzonban 1-0-ás győzelmet aratott a múlt héten. A magyar rekordbajnok korábbi csapatkapitánya, Lovrencsics Gergő szerint a csapat eredményei is jól mutatják, hogy fizikailag és mentálisan is jó formában van. 

A Ferencváros önbizalma és csapategysége jelenleg az egyik legerősebb pontjuk. Ha ezt az állandóságot meg tudják őrizni, akkor nagyon nagy esélyük van arra, hogy versenyképesek legyenek mind a hazai, mind az európai porondon

– nyilatkozta a Türkiye Gazetesi kérdésére a korábbi magyar válogatott labdarúgó.

Lovrencsics szerint a Fradi a Trabzonspor elleni első mérkőzésen is nagyszerű fegyelmezettséget mutatott, a játékosok nem veszítették el a koncentrációjukat, és jól védekeztek. Mindenki egymásért küzdött, erős a csapatszellem, ami jó jel a csütörtöki mérkőzésre nézve.

A Ferencváros szurkolói miatt figyelmeztette a törököket

A Ferencváros korábbi közönségkedvence arra figyelmeztette a törököket, a Trabzonsport nem akármilyen légkör fogadja majd Magyarországon.

Arra számítok, hogy a Groupama Aréna zsúfolásig megtelik, és a Ferencváros szurkolói hihetetlen hangulatot teremtenek majd egy ilyen fontos európai kupamérkőzésen. Folyamatos támogatásra, skandálásra és hatalmas lelkesedésre számítok az első perctől kezdve. Szerintem ez nagy kihívás lesz a Trabzonspor számára, mert a Ferencváros szurkolói nagy nyomást gyakorolhatnak az ellenfél csapatára. Az ilyen típusú mérkőzések teszik különlegessé a focit, biztos vagyok benne, hogy a stadionban uralkodó hangulat felejthetetlen lesz

– fogalmazott Lovrencsics Gergő.

Lovrencsics Gergő
Lovrencsics Gergő a Ferencváros szurkolói miatt figyelmeztette a törököket
Fotó: Csudai Sándor - Origo

A Fradi legnagyobb fegyvere a csapategység

Az FTC egykori csapatkapitánya úgy látja, a magyar csapat legfőbb erősségei a védekezésben való szervezettség, a fegyelem és a csapatszellem. 

Ami a játékosokat illet, Kristoffer Zachariassen mellett, aki az első mérkőzésen győztes gólt szerzett, mindenképpen megemlíteném Callum O’Dowdát és Lenny Josephet, akik sebességükkel és mozgékonyságukkal problémát okozhatnak az ellenfél védelmének. Szerintem a Ferencváros középpályájára is fontos szerep hárul majd, mert nekik kell irányítaniuk a játék tempóját, és meg kell akadályozniuk, hogy a Trabzonspor támadásba lendüljön. Úgy gondolom, hogy a csapat legnagyobb fegyvere az, hogy csapatként játszanak, ahelyett, hogy egyetlen játékosra támaszkodnának

– mondta Lovrencsics.

Bár Mohamed Szalah hatása már most is egyértelműen látszik Trabzonban, és a török csapatnak nagyon erős, tapasztalt kerete van, a korábbi magyar válogatott labdarúgó szerint a Ferencvárosnak van több esélye az Európa-liga főtáblájára jutni, miután egygólós előnnyel várja a visszavágót, és hazai pályán, saját szurkolóik előtt játszik. Kiemelte azonban, hogy Fatih Tekke csapatát sem szabad alábecsülni.

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