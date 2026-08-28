A Ferencváros az idegenbeli 1-0-s siker után hazai pályán nem adott esélyt Fatih Tekke együttesének. Az FTC-Trabzonspor mérkőzést 4-0-ra nyerte meg a magyar csapat, amely teljesen megérdemelten jutott be az Európa-liga alapszakaszába, míg a török együttes csak a Konferencia-ligában folytathatja.

Az FTC-Trabzonspor mérkőzésen hengerelt Borbély Balázs együttese

Fotó: HAKAN BURAK ALTUNOZ / ANADOLU

FTC-Trabzonspor: összeomlottak a törökök

A török sajtó nem kímélte a játékosokat és a klubot, elemzéseiben több lap is kiemelte, hogy a Trabzonspor immár 756 napja nem nyert európai kupamérkőzést. A Fradi teljesítménye előtt fejet hajtottak a szakértők, a Fotomaç sportportál szerint a zöld-fehérek szinte hibátlanul játszottak mindkét meccsen, és egy olyan csapat benyomását keltették, amely egyként gondolkodik és cselekszik.

Az erős kritikák mellett azért a szlovén Rade Obrenovic játékvezető ténykedéséről sem feledkeztek meg a török lapok.

A meccset 9 játékossal befejező Trabzonspor már a 14. percben emberhátrányba került, a bíró azonnali pirossal zavarta le a pályáról – a felvételek alapján teljes joggal – a durva szabálytalanságot elkövető Ruszlan Malinovszkijt.

A Trabzonspor már a visszavágó elején emberhátrányba került

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

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„Az 57. percben a játékvezető egy igazságtalan büntetőt fújt be a magyar csapatnak, és második sárga lappal kiállította Lopes Cabralt. A 90 perc alatt a szlovén játékvezető folyamatosan a magyar csapatnak kedvezett, ezzel gyakorlatilag véget vetve a Trabzonspor Európa-liga-álmainak” – hangozott a bírálat a „játékvezetői botrány” címmel futó cikkben.

Ez tényleg szégyen. A szlovén Rade Obrenovic játékvezető túlságosan védte a Ferencvárost,

és kemény lapjaival gyötörte a Trabzonspor csapatát” – tették hozzá a vereséget nehezen megemésztő törökök, ám azt is elismerték, hogy a Fradi a két meccsen sokkal jobb teljesítményt nyújtott, míg a Trabzonspor nagyon gyenge volt, és csak a Konferencia-ligával vigasztalódhat.

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Fotó: HAKAN BURAK ALTUNOZ / ANADOLU

A Trabzonspornál a mérkőzés után kaotikus állapotok uralkodnak, Fatih Tekke vezetőedző bejelentette lemondását, ám a klub közleményben reagált, miszerint nem fogadja el a tréner döntését.