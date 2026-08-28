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„Összecsaptak a hullámok a fejem felett” – előkerült Buzsáky Ákos, drámai vallomással törte meg a csendet

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A Ferencváros lehengerlő játékkal üttötte ki 4-0-ra török riválisát a Groupama Arénában. Az FTC-Trabzonspor mérkőzés után a török sajtó nem kímélte a bukott csapatot, de a szlovén játékvezető ténykedése mellett sem ment el szó nélkül.

A Ferencváros az idegenbeli 1-0-s siker után hazai pályán nem adott esélyt Fatih Tekke együttesének. Az FTC-Trabzonspor mérkőzést 4-0-ra nyerte meg a magyar csapat, amely teljesen megérdemelten jutott be az Európa-liga alapszakaszába, míg a török együttes csak a Konferencia-ligában folytathatja. 

Az FTC-Trabzonspor mérkőzésen hengerelt Borbély Balázs együttese
Az FTC-Trabzonspor mérkőzésen hengerelt Borbély Balázs együttese
Fotó: HAKAN BURAK ALTUNOZ / ANADOLU

FTC-Trabzonspor: összeomlottak a törökök

A török sajtó nem kímélte a játékosokat és a klubot, elemzéseiben több lap is kiemelte, hogy a Trabzonspor immár 756 napja nem nyert európai kupamérkőzést. A Fradi teljesítménye előtt fejet hajtottak a szakértők, a Fotomaç sportportál szerint a zöld-fehérek szinte hibátlanul játszottak mindkét meccsen, és egy olyan csapat benyomását keltették, amely egyként gondolkodik és cselekszik.

Az erős kritikák mellett azért a szlovén Rade Obrenovic játékvezető ténykedéséről sem feledkeztek meg a török lapok. 

A meccset 9 játékossal befejező Trabzonspor már a 14. percben emberhátrányba került, a bíró azonnali pirossal zavarta le a pályáról – a felvételek alapján teljes joggal – a durva szabálytalanságot elkövető Ruszlan Malinovszkijt.

Trabzonspor's Ukrainian midfielder #17 Ruslan Malinovskyi (2R) is shown the red card by the referee during the UEFA Europa League second leg playoff football match between Ferencvaros and Trabzonspor in Budapest on August 27, 2026. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
A Trabzonspor már a visszavágó elején emberhátrányba került
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

FTC-Trabzonspor: a törökök a bírót szidják

„Az 57. percben a játékvezető egy igazságtalan büntetőt fújt be a magyar csapatnak, és második sárga lappal kiállította Lopes Cabralt. A 90 perc alatt a szlovén játékvezető folyamatosan a magyar csapatnak kedvezett, ezzel gyakorlatilag véget vetve a Trabzonspor Európa-liga-álmainak” – hangozott a bírálat a „játékvezetői botrány” címmel futó cikkben.

Ez tényleg szégyen. A szlovén Rade Obrenovic játékvezető túlságosan védte a Ferencvárost, 

és kemény lapjaival gyötörte a Trabzonspor csapatát” – tették hozzá a vereséget nehezen megemésztő törökök, ám azt is elismerték, hogy a Fradi a két meccsen sokkal jobb teljesítményt nyújtott, míg a Trabzonspor nagyon gyenge volt, és csak a Konferencia-ligával vigasztalódhat.

BUDAPEST, HUNGARY - AUGUST 27: Trabzonspor players Paul Onuachu and Muhammed Salah speak to the referee during the UEFA Europa League play-off second-leg match between Ferencvaros and Trabzonspor at Groupama Stadium in Budapest, Hungary on August 27, 2026. Hakan Burak Altunoz / Anadolu (Photo by Hakan Burak Altunoz / Anadolu via AFP)
Mohamed Szalah sem tudott segíteni, a Fradi lefocizta a Trabzonsport
Fotó: HAKAN BURAK ALTUNOZ / ANADOLU

A Trabzonspornál a mérkőzés után kaotikus állapotok uralkodnak, Fatih Tekke vezetőedző bejelentette lemondását, ám a klub közleményben reagált, miszerint nem fogadja el a tréner döntését.

A Ferencváros az Európa-liga alapszakaszában folytathatja, az UEFA pénteki sorsolása után kiderül, mely csapatok lesznek majd a zöld-fehérek ellenfelei. 

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