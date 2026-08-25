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Törökországban hosszabbítást és tizenegyeseket várnak csütörtökre. A helyi tévében hangzott el a jóslat, miszerint az FTC-Trabzonspor visszavágó teljesen más lesz, mint az első mérkőzés – a végén pedig Fatih Tekke vezetőedző csapata jut majd az Európa-liga főtáblájára. Ehhez azonban Borbély Balázs együttesének is lesz egy-két szava.

Merész jóslatot tettek Törökországban a csütörtöki FTC-Trabzonspor Európa-liga-mérkőzés (20.30, tv: M4 Sport) előtt. Egy helyi tévéműsorban elhangzott, hogy Fatih Tekke vezetőedző csapata fog feljutni a kupasorozat főtáblájára, ha hosszabbításra, majd büntetőkre kerülne a sor. Mindezt arra alapozták, hogy a Mohamed Szalah fémjelezte együttesnek hatalmas önbizalmat adott a hétvégi bajnoki győzelem.

FTC-Trabzonspor mérkőzés
Törökországban már az FTC-Trabzonspor mérkőzés a téma
Fotó: HASAN TASCAN / ANADOLU

Törökországban már az FTC-Trabzonspor a téma

A török Haber61 csatornán sugárzott Sports Agenda című műsorban Tuncay Lakot főszerkesztő és Haluk Ayyıldız újságíró vitatták meg a Trabzonsporral kapcsolatos aktualitásokat. Beszéltek a török csapat új igazolásairól, a játékvezetői döntésekről, a Fradi elleni visszavágó pedig külön témát kapott. Mint arról az Origo Sport is beszámolt, Borbély Balázs együttese 1-0-ra nyert az Európa-liga főtáblájáért vívott párharc első mérkőzésén, így egygólos előnyről várja a második, budapesti találkozót.

Merész jóslat született a továbbjutásról

Tuncay Lakot azonban kijelentette, hogy a Trabzonspor hétvégi győzelme a Basaksehir ellen olyan önbizalmat adhat a csapat játékosainak, hogy az kulcsfontosságú lehet a magyar rekordbajnok ellen.

Azt hiszem, a csütörtöki mérkőzés hihetetlen lesz. Úgy vélem, hogy a Basaksehir elleni győzelem rendkívül fontos a csapatmorál és a motiváció szempontjából

fogalmazott a Haber61 főszerkesztője, aki merész jóslatba bocsátkozott az FTC-Trabzonspor mérkőzésre.

Nem hiszem, hogy a Trabzonspor olyan lassan kezd majd, mint az első meccsen. Nagyon más játékot fogunk látni. Szerintem hosszabbításra kerül majd sor. Ha így lesz, majd büntetők következnek, akkor a Trabzonspor tovább fog jutni.

Tuncay Lakot a világ egyik legjobb labdarúgójának nevezte a műsorban Mohamed Szalah-t, aki szerinte a Basaksehir elleni bajnoki mérkőzés után a Ferencváros elleni kupamérkőzésen is meg fog villanni.

Azt gondolom, hogy a Trabzonspor folytatja majd az Európa-ligában

– mondta az egygólos hátrány ellenére a csatorna főszerkesztője.

Mohamed Szalah-t Diego Maradonához hasonlították

Szalah kapcsán a török bajnokság is téma volt a műsorban. Haluk Ayyıldız újságíró az egyiptomi támadó Trabzonsporra gyakorolt ​​​​hatását Diego Maradona Napoliban töltött időszakához hasonlította.

Ahogy Maradona egymaga bajnoki címhez vezette el a Napolit, úgy Mohamed Szalah is képes lehet erre a Trabzonspornál

– jelentette ki.

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