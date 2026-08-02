Megint alaposan felforgatja a csapatát a vasárnap esti FTC-Vasas NB I-es mérkőzésre vagy máris sikerült megtalálnia az egyensúlyt az európai kupa és a magyar bajnokság között? Borbély Balázs együttese teljesen más összeállításban jutott tovább a Twente ellen az Európa-liga selejtezőn, mint ahogy az NB I-ben szerepelt. A 46 éves szakember továbbra is alkalmazkodni akar és fog is a magyarszabályhoz – így az angyaföldiek elleni kezdőcsapatát is ennek megfelelően rakja majd össze –, de leszögezte azt is: a hazai versenysorozat ugyanolyan fontos a klub számára, mint a nemzetközi porond.

Borbély Balázs vezetőedző a magyarszabályhoz alkalmazkodva állítja össze kezdőcsapatát az FTC-Vasas NB I-es bajnoki mérkőzésre

Fotó: Tumbás Hédi

Az FTC-Vasas meccsre is felforgatja csapatát Borbély Balázs?

Borbély Balázs az NB I első fordulójában kilenc helyen változtatott azon a csapaton, amely napokkal korábban 2-1-es győzelmet aratott a Twente otthonában az Európa-liga selejtező hollandiai mérkőzésén. A felforgatott Ferencváros végül 4-2-es vereséget szenvedett a Paks otthonában. A vezetőedző a lefújás után elmondta, azon a mérkőzésen sok információt szereztek a játékosokról, hogy milyen szinten vannak. Főleg azokról, akik addig nem játszottak. Illetve kiderült számára az is, hogy nem tudja teljesen felforgatni a csapatát, és meg kell találnia az egyensúlyt az európai kupa és a magyar bajnokság között.

Az egyik oka annak, hogy ennyire felforgattuk a hétvégén a csapatot, az volt, hogy ilyen melegben és ilyen ritmusban is maximálisan friss játékosokat tudjunk holnap a pályára küldeni. Ezt többé-kevésbé sikerült úgy megvalósítani, hogy azok a játékosok, akikkel számolunk, kevesebbet játszottak a hétvégi mérkőzésen

– ezt pedig már a Twente elleni hazai visszavágót megelőző sajtótájékoztatón nyilatkozta Borbély Balázs.

A Fradi alkalmazkodni fog az NB I-es magyarszabályhoz

A Ferencváros vezetőedzője ekkor azt is elmondta, továbbra is szeretnének alkalmazkodni az NB I-ben érvényes magyarszabályhoz, és a hazai bajnokság ugyanolyan fontos számukra, mint az európai kupaporond.

Alkalmazkodni fogunk, és szeretnénk is a továbbiakban az NB I-ben érvényes magyarszabály betartásához. Ennyi a különbség, de fontosságában mindkét versenykiírás fontos számunkra. Nyilván a bajnokság ezen fázisában lehet, hogy az európai porondnak egy picit nagyobb jelentőséget tulajdonítunk, de abszolút nem alábecsülve az NB I-et

– mondta Borbély Balázs, aki a Twente elleni visszavágóra teljesen más összeállításban küldte pályára csapatát, mint Pakson. A szakember egy különbséggel – Yusuf helyett O'Dowda kezdett – visszatért ugyanahhoz a kezdőcsapathoz, amely Hollandiában játszott. Ez pedig ismét jó döntésnek bizonyult, ugyanis a 2-2-es döntetlennel a Ferencváros továbbjutott.

A Ferencváros kezdőcsapatai Twente ellen Hollandiában: Dibusz - Osváth, Raemaekers, Gomez, Cadu - Rommens, Kanichowsky - Zachariassen, Corbu, Yusuf - Joseph

Paks ellen az NB I-ben: Varga - Nagy O., Botka, Zohore, O'Dowda - Corbu, Kanichowsky - Gruber, Lisztes, Szabó - Kovacevic

Twente elleni visszavágón: Dibusz - Osváth, Raemaekers, Gomez, Cadu - Rommens, Corbu - Zachariassen, Kanichowsky, O'Dowda - Joseph

Borbély Balázsnak viszont a Vasas elleni bajnokira változtatnia kell a nemzetközi szinten sikeres csapatán, abban a kezdőben ugyanis nincs elég hazai labdarúgó a magyarszabályhoz. A 46 éves szakember tanulva a Paks ellen történtekből – ahogy azt el is mondta korábban –, aligha forgatja fel megint teljesen az Fradi összeállítását. Kérdés, hány helyen és hol cserél – ahogy az is, ez milyen teljesítménnyel és eredménnyel társul majd. Mert ha sikerül megtalálnia azt a bizonyos egyensúlyt, akkor az FTC nemcsak a nemzetközi porondon, hanem a bajnokságban is nagy dolgokra lehet képes idén. Bognár György például egyenesen odáig ment, hogy kijelentette: szerinte a Ferencváros lesz az NB I bajnoka.