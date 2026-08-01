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Olyan falakba ütközött a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség elnöke, amire nem számított. Gianni Infantino kénytelen volt visszavonni az eredeti tervét, ami a FIFA legnagyobb viadalait magánbefektetőknek adta volna el. Az elnökben megrendült a bizalom, és távozásra szólították fel.

Gianni Infantino meghátrált a világbajnokság eladására irányuló terve kapcsán, miután világszerte heves ellenreakciókat váltott ki. A FIFA elnöke bejelentette, hogy visszavonja azt a javaslatát, amely szerint magánbefektetőknek engedélyezte volna a vb, és a FIFA legnagyobb versenyeinek felvásárlását. Habár ezt követően lemondásra szólították fel, ő azonnal reagált: biztosan nem hagyja el a pozícióját.

Gianni Infantino visszavonta a terveket a botrány után
Gianni Infantino visszavonta a terveket a botrány után Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

„Miután figyelmesen meghallgattam az összes véleményt, egyértelművé vált, hogy a projekt olyan megosztottságot okozott, amely – függetlenül a támogatás mértékétől – már nem szolgálja az eredetileg kitűzött célt. Célunk az volt – és mindig is az lesz –, hogy összefogjunk és fejlődjünk. Ennek következtében ezt a javaslatot nem visszük tovább. A következő napokban és hetekben újra szeretném összehozni az érdekelt feleket a sportágunk iránti közös érdek szellemében azzal a céllal, hogy mindenhol tovább fejlesszük a labdarúgást. Különösen azokban az országokban, amelyeknek a legnagyobb szükségük van a támogatásunkra” - fogalmazott Infantino, akiben teljesen megrendült a bizalom - írja a The Sun.

Gianni Infantino elnöki pozíciója veszélybe került

A példátlan pénzszerzési kísérlete miatt egész konföderációk bírálták a döntést, és egységesen felléptek a kapzsisága ellen. Az UEFA odáig ment, hogy bejelentette az összes FIFA-rendezvény bojkottját, hogy még nagyobb nyomást gyakoroljon Infantinóra. Az európai szövetség kemény hangú közleményt adott ki, és könnyen lehet, hogy ezzel értek célt Infantinónál:

„A világbajnokságot nem lehet befektetési termékként kezelni. Egyetlen részét sem szabad magánbefektetőknek átadni. A vb nem eladó.”

Ez a vita komoly kétségeket vetett fel Infantino sorsát illetően. A 2027-es választásokon jó eséllyel indult volna a negyedik mandátum megszerzésére -  ellenfél nélkül. Most azonban a következő egy évben aligha javít a pozícióján, így elnökváltás követheti a FIFA legújabb botrányát.

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