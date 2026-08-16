Gyászol a magyar futball: meghalt a Videoton korábbi labdarúgója

A Videoton tájékoztatása szerint Gömöri Ottó hosszan tartó, súlyos betegség után hunyt el.

A Videoton egykori játékosa, Gömöri Ottó 64 éves korában hunyt el

Fotó: vidi.hu/

Gyászol a Videoton: elhunyt Gömöri Ottó

Gömöri Egerben kezdte labdarúgó-pályafutását, majd katonai szolgálata alatt a Honvéd Szabó Lajos SE játékosa volt. Szülővárosába 1980-ban tért vissza, később pedig Hatvanban futballozott. Innen vezetett az útja 1984 nyarán Székesfehérvárra, a Videotonhoz.

A klub történetének egyik legemlékezetesebb meneteléséből ő is kivette a részét. A Videoton az 1984/1985-ös UEFA Kupában sorra búcsúztatta ellenfeleit, majd egészen a döntőig menetelt, ahol a korszak egyik legnagyobb európai klubjával, a Real Madriddal találkozott.

A finálé első mérkőzését Székesfehérváron rendezték, és a Real Madrid 3-0-s győzelmet aratott. A Videoton azonban a visszavágón sem adta fel: a madridi Santiago Bernabéuban 1-0-ra nyerni tudott, így emelt fővel búcsúzott a sorozattól.

Gömöri Ottó két idényt töltött a Videotonnál.

Nem tartozott a csapat meghatározó játékosai közé, elsősorban kiegészítő szerepet kapott, ráadásul pályafutását több sérülés is nehezítette. Ezt követően visszatért Hatvanba, majd később Gyöngyösön is futballozott.

Gömöri a labdarúgástól később sem szakadt el. Az FC Hatvannál 28 esztendőn keresztül dolgozott utánpótlásedzőként, és hosszú időn át fiatal játékosok fejlődését segítette.

Élete utolsó szakaszában a Hatvani Lokomotív SE szakmai igazgatójaként dolgozott, ahol a felnőtt- és az utánpótláscsapatok szakmai munkáját is felügyelte.