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Minden mérkőzésen megemlékeznek a magyar futballistáról. 64 éves korában elhunyt Gömöri Ottó, a Videoton egykori labdarúgója.

Gömöri Ottó hosszan tartó, súlyos betegség után, 64 évesen hunyt el. A kiváló labdarúgó két idényt töltött el a Videotonnál, amellyel az 1984/85-ös idényben az UEFA Kupa döntőjéig jutott, és végül alulmaradt a Real Madriddal szemben.

A Videoton egykori játékosa, Gömöri Ottó 64 évesen hunyt el
A Videoton egykori játékosa, Gömöri Ottó 64 évesen hunyt el
Fotó: vidi.hu/

Gömöri Ottó emlékére gyászszüneteket tartanak

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Heves Vármegyei Igazgatósága és Társadalmi Elnöksége osztozik Gömöri Ottó családjának és mindazoknak a gyászában, akik ismerték és szerették őt - írja a HEOL. Az MLSZ Heves Vármegyei Igazgatósága és Társadalmi Elnöksége 

valamennyi augusztus 22-én és 23-án rendezendő Heves vármegyei bajnoki mérkőzés előtt egyperces gyászszünet megtartását rendeli el Gömöri Ottó emlékére.

Gömöri Egerben kezdte labdarúgó-pályafutását, majd katonai szolgálata alatt a Honvéd Szabó Lajos SE játékosa volt. Szülővárosába 1980-ban tért vissza, később pedig Hatvanban futballozott. Innen vezetett az útja 1984 nyarán Székesfehérvárra, a Videotonhoz - írta az Origo.

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