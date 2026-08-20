Gömöri Ottó hosszan tartó, súlyos betegség után, 64 évesen hunyt el. A kiváló labdarúgó két idényt töltött el a Videotonnál, amellyel az 1984/85-ös idényben az UEFA Kupa döntőjéig jutott, és végül alulmaradt a Real Madriddal szemben.

A Videoton egykori játékosa, Gömöri Ottó 64 évesen hunyt el

Fotó: vidi.hu/

Gömöri Ottó emlékére gyászszüneteket tartanak

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Heves Vármegyei Igazgatósága és Társadalmi Elnöksége osztozik Gömöri Ottó családjának és mindazoknak a gyászában, akik ismerték és szerették őt - írja a HEOL. Az MLSZ Heves Vármegyei Igazgatósága és Társadalmi Elnöksége

valamennyi augusztus 22-én és 23-án rendezendő Heves vármegyei bajnoki mérkőzés előtt egyperces gyászszünet megtartását rendeli el Gömöri Ottó emlékére.

Gömöri Egerben kezdte labdarúgó-pályafutását, majd katonai szolgálata alatt a Honvéd Szabó Lajos SE játékosa volt. Szülővárosába 1980-ban tért vissza, később pedig Hatvanban futballozott. Innen vezetett az útja 1984 nyarán Székesfehérvárra, a Videotonhoz - írta az Origo.