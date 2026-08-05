Újabb fontos állomáshoz érkezik a Ferencváros nemzetközi kupaszereplése: a magyar bajnok szerdán a Górnik Zabrze ellen lép pályára az Európa-liga selejtezőjének harmadik körében. A lengyel együttes neve a fiatalabb futballszurkolók számára talán kevésbé cseng félelmetesen, a klub múltja és legutóbbi eredményei alapján azonban korántsem vár könnyű feladat Borbély Balázs csapatára.
A Górnikot 1948-ban alapították a felső-sziléziai Zabrzében, egy olyan régióban, amelyet hosszú ideig a bányászat határozott meg. Erre utal a klub neve is, a „górnik” ugyanis lengyelül bányászt jelent. A csapat az 1950-es évek közepén jutott fel először az élvonalba, majd rövid időn belül a lengyel futball egyik meghatározó erejévé vált.
A zabrzeiek 14 alkalommal nyerték meg a lengyel bajnokságot. Aranykorukat főként az 1960-as és az 1980-as évek jelentették, legutóbbi bajnoki címüket 1988-ban szerezték, kupát pedig 2026 tavaszáig több mint fél évszázadon át nem nyertek. A Raków Czestochowa elleni 2–0-s sikerrel azonban 54 év után ismét elhódították a Lengyel Kupát, amely történetük hetedik kupagyőzelmét jelentette.
A Górnik Zabrze legnagyobb sikere
Legnagyobb nemzetközi sikerük még korábbra nyúlik vissza: 1970-ben bejutottak a Kupagyőztesek Európa-kupájának döntőjébe, ahol 2–1-re kikaptak a Manchester Citytől.
A Górnik máig az egyetlen lengyel klub, amely európai kupasorozat fináléjában szerepelt.
Az akkor még Bajnokcsapatok Európa-kupájának hívott Bajnokok Ligájában az 1968-as negyeddöntő a legjobb szereplésük, a későbbi győztes Manchester United 2–1-es összesítéssel lépett tovább. Érdekesség, hogy abban az idényben a Vasas is a negyeddöntőben búcsúzott a legrangosabb európai kupasorozattól a másik döntős Benfica ellen.
És ha már szóba került a magyar szál: a klub sikereiben magyar szakemberek is komoly szerepet játszottak. Az 1950-es és 1960-as években Opata Zoltán, Steiner János, Kalocsay Géza, Farsang Ferenc, Szusza Ferenc és Szücs Gyula is dolgozott Zabrzében, és hozzájárultak ahhoz, hogy a Górnik a lengyel futball meghatározó csapatává váljon.
Az egyesület hosszú idő után az előző idényben tért vissza a lengyel élmezőny közvetlen közelébe. A Górnik 56 ponttal a második helyen végzett az Ekstraklasában, négy ponttal lemaradva a bajnok Lech Poznantól és pontazonossággal a harmadik Jagiellonia Bialystokkal. A zabrzeiek 34 mérkőzésükből 16-ot nyertek meg, nyolc döntetlen és tíz vereség mellett, és 1991 óta először zártak az első két hely valamelyikén.
Világbajnok a tulajdonos
A sikerekből még játékosként vette ki a részét Lukas Podolski, a német válogatottal 2014-ben világbajnoki címet szerző támadó. Az Arsenalban, a Bayern Münchenben, az Internazionaléban és a Galatasarayban is megfordult futballista az előző idény végén, öt év és 125 meccsen szerzett 23 gól után 40 évesen befejezte pályafutását, de nem távolodott el a Górniktól: a klub többségi tulajdonosaként folytatta a munkát. Számára a Górnik jóval többet jelentett pályafutása utolsó állomásánál: a Lengyelországban született, majd gyermekkorában Németországba költöző Podolski régóta a klub szurkolója volt, nagymamájának pedig korábban megígérte, hogy egyszer a zabrzei csapatban is pályára lép.
A csapatot 2025 nyara óta a szlovák Michal Gasparík irányítja, aki korábban a Spartak Trnavával kétszer nyerte meg a Szlovák Kupát. A 44 éves szakember bajnoki ezüstéremhez és kupagyőzelemhez vezette együttesét, így első zabrzei idényében rögtön sikereket ünnepelhetett a klubbal.
A jelenlegi keretben több rutinos, nemzetközi tapasztalattal rendelkező labdarúgó is szerepel, a csapatkapitány a 32-szeres szlovén válogatott balhátvéd, Erik Janza, aki már 2019 óta erősíti a klubot. A nyári változások miatt ugyanakkor már nem teljesen ugyanaz a társaság fut ki a pályára, amely az előző idény sikereit elérte.
A Górnik a nemzetközi szereplést még a Bajnokok Ligája selejtezőjében kezdte. A lengyelek a jóval esélyesebb Fenerbahcéval kerültek szembe: Isztambulban 1–0-ra kikaptak, majd hazai pályán 1–1-es döntetlent értek el, így 2–1-es összesítéssel búcsúztak, és átkerültek az Európa-ligába. A lengyel Szuperkupában szintén vereséget szenvedtek, a bajnok Lech Poznan 3–1-re győzte le őket, a bajnokságot viszont 2–1-es sikerrel kezdték a Slask Wroclaw ellen.
Nehéz körülmények várnak a Fradira
A csapat egyik legnagyobb fegyvere hagyományosan a hazai pálya: a zabrzei stadion befogadóképessége megközelíti a 30 ezret, a Torcida nevű ultracsoport pedig Lengyelország egyik legismertebb és leghangosabb szurkolótáborát alkotja. A Ferencvárosnak ezért különösen fontos lenne előnyt szereznie a budapesti első mérkőzésen, mielőtt egy héttel később a várhatóan rendkívül zajos lengyel arénában lép pályára.
A Górnik szervezett védekezésre, intenzív letámadásra és gyors átmenetekre építi játékát. Pontrúgásokból is veszélyes, fizikailag erős együttes, amely ellen fegyelmezett teljesítményre lesz szüksége a Ferencvárosnak
– jellemzi a lengyeleket a Magyar Kupa-győztes hivatalos oldala.
A párharc győztese egyetlen lépésre kerül az Európa-liga alapszakaszától, a rájátszásban a török Trabzonspor vár rá. A vesztes a Konferencia-ligában folytathatja, amelynek rájátszásában a francia AS Monaco ellen kellene kivívni a ligaszakaszba kerülést.