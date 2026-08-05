Újabb fontos állomáshoz érkezik a Ferencváros nemzetközi kupaszereplése: a magyar bajnok szerdán a Górnik Zabrze ellen lép pályára az Európa-liga selejtezőjének harmadik körében. A lengyel együttes neve a fiatalabb futballszurkolók számára talán kevésbé cseng félelmetesen, a klub múltja és legutóbbi eredményei alapján azonban korántsem vár könnyű feladat Borbély Balázs csapatára.

A Fenerbahcénak sem volt könnyű dolga a Górnik Zabrze ellen

Fotó: Jakub Porzycki/Anadolu/AFP

A Górnikot 1948-ban alapították a felső-sziléziai Zabrzében, egy olyan régióban, amelyet hosszú ideig a bányászat határozott meg. Erre utal a klub neve is, a „górnik” ugyanis lengyelül bányászt jelent. A csapat az 1950-es évek közepén jutott fel először az élvonalba, majd rövid időn belül a lengyel futball egyik meghatározó erejévé vált.

A zabrzeiek 14 alkalommal nyerték meg a lengyel bajnokságot. Aranykorukat főként az 1960-as és az 1980-as évek jelentették, legutóbbi bajnoki címüket 1988-ban szerezték, kupát pedig 2026 tavaszáig több mint fél évszázadon át nem nyertek. A Raków Czestochowa elleni 2–0-s sikerrel azonban 54 év után ismét elhódították a Lengyel Kupát, amely történetük hetedik kupagyőzelmét jelentette.

A Górnik Zabrze legnagyobb sikere

Legnagyobb nemzetközi sikerük még korábbra nyúlik vissza: 1970-ben bejutottak a Kupagyőztesek Európa-kupájának döntőjébe, ahol 2–1-re kikaptak a Manchester Citytől.

A Górnik máig az egyetlen lengyel klub, amely európai kupasorozat fináléjában szerepelt.

Az akkor még Bajnokcsapatok Európa-kupájának hívott Bajnokok Ligájában az 1968-as negyeddöntő a legjobb szereplésük, a későbbi győztes Manchester United 2–1-es összesítéssel lépett tovább. Érdekesség, hogy abban az idényben a Vasas is a negyeddöntőben búcsúzott a legrangosabb európai kupasorozattól a másik döntős Benfica ellen.

És ha már szóba került a magyar szál: a klub sikereiben magyar szakemberek is komoly szerepet játszottak. Az 1950-es és 1960-as években Opata Zoltán, Steiner János, Kalocsay Géza, Farsang Ferenc, Szusza Ferenc és Szücs Gyula is dolgozott Zabrzében, és hozzájárultak ahhoz, hogy a Górnik a lengyel futball meghatározó csapatává váljon.

Az egyesület hosszú idő után az előző idényben tért vissza a lengyel élmezőny közvetlen közelébe. A Górnik 56 ponttal a második helyen végzett az Ekstraklasában, négy ponttal lemaradva a bajnok Lech Poznantól és pontazonossággal a harmadik Jagiellonia Bialystokkal. A zabrzeiek 34 mérkőzésükből 16-ot nyertek meg, nyolc döntetlen és tíz vereség mellett, és 1991 óta először zártak az első két hely valamelyikén.