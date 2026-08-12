Nagyon jó véleménnyel van Borbély Balázs vezetőedzőről Cadu. A Fradi brazil labdarúgója mindennek úgy adott hangot, hogy a 46 éves szakember ott ült mellette a Górnik Zabrze-FTC Európa-liga mérkőzés előtti sajtótájékoztatón. A 29 éves játékos szerint a magyar rekordbajnok eddigi nemzetközi teljesítménye az új stábnak köszönhető. Ráadásul ebben a rendszerben ő is sokkal jobban megtalálja az igazi formáját.

Borbély Balázst dicsérte Cadu a Górnik Zabrze-FTC mérkőzés előtt

Fotó: Tumbász Hédi

Cadu a Górnik Zabrze-FTC mérkőzésről

A Ferencváros egygólos előnyből várja a csütörtöki visszavágót, miután az Európa-liga harmadik selejtezőkörének első mérkőzésén 1-0-ás győzelmet aratott a Górnik Zabrze ellen.

Kemény mérkőzésre számítok csütörtökön, idegenben is. Hiába van egy kis előnyünk, gyakorlatilag 0-0-ról fog indulni a második párharc

– fogalmazott a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón Cadu.

A brazil labdarúgó véleménye szerint a Fradi eddigi nemzetközi teljesítménye csapatmunka eredménye.

Ez a teljesítmény köszönhető az új stábnak és az általa meghonosított rendszernek, ebben a rendszerben én is sokkal jobban ki tudok teljesedni, és megtalálom az igazi formámat

– dicsérte a 29 éves játékos Borbély Balázst, miközben a vezetőedző ott ült mellette.

Borbély Balázs nehéz meccsre számít

Borbély Balázs – miután végighallgatta Cadu kedves szavait – elmondta, hogy kielemezték az első mérkőzést, és tudják, hogy mit csináltak jól, és azt is, hogy miben kell fejlődniük.

Nehéz meccsre számítunk, tisztában vagyunk vele, hogy milyen párharc vár ránk csütörtökön. Szerintem taktikailag nem lesz túl nagy változás az ellenfél játékában az idegenbeli meccshez képest. Hazai pályán játszanak, egygólos hátrányban vannak, ezért számolunk azzal, hogy agresszívak lesznek, intenzíven fognak játszani a szurkolóikkal a hátuk mögött, de úgy gondolom, vagyunk olyan tapasztaltak, hogy ezt tudjuk majd kezelni

– fogalmazott a 46 éves szakember. Hozzátette, elegendő információjuk van az ellenfélről. Követték a hétvégi mérkőzésésüket, és látták, hogy milyen változások történtek a kezdőcsapatban.

Szerintem mindkét klub tisztában van a mérkőzés tétjével, és ennek tudatában fog játszani. Az otthon szerzett előny jó pozícióba helyezett bennünket a visszavágó előtt, de tudjuk, hogy semmi nincs lefutva. Szeretnénk a magunk játékát játszani, okos, intelligens, érett futballt szeretnénk mutatni, ami elvezet bennünket a sikerhez

– mondta Borbély Balázs.