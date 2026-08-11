Aggodalmat keltett a hazai csapat drukkereiben, hogy szektorbezárás miatt a legfőbb szurkolói csoport a lelátó egy másik pontján foglal majd helyet a csütörtöki Górnik Zabrze-FTC Európa-liga mérkőzésen (19:00, tv:). Mint arról az Origo Sport is beszámolt, az UEFA súlyos büntetéssel sújtotta a lengyel klubot a Fenerbahce elleni mérkőzésük után – többek közt pirotechnikai eszközök használata miatt. A szurkolói csoporton kívüli nézők pedig attól tartanak, hogy a rendbontók most is gyújtogatni fognak, csak máshol. Emiatt pedig nehogy az egész stadiont lezárják a következő találkozóra.

Corbu Máriusz góljának köszönhetően a magyar rekordbajnok várja kedvezőbb helyzetből a Górnik Zabrze-FTC mérkőzést

Fotó: Tumbász Hédi

Górnik Zabrze-FTC: Költöznek a főszurkolók

A Górnik Zabrze szurkolói rendbontások miatt kénytelen részben zárt lelátók előtt fogadni a Ferencvárost. A lengyel klub ugyanis úgy búcsúzott a Bajnokok Ligája selejtezőjétől, hogy az UEFA megbüntette. A visszavágó után 68 ezer eurós bírságot szabtak ki a szurkolók rasszista és diszkriminatív viselkedése, valamint pirotechnikai eszközök használata miatt, és egy mérkőzésre lezárták a déli lelátót – amely a legfőbb szervezett szurkolói csoport állandó helye.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a "keménymag" nem lesz jelen a Fradi ellen. A klub bejelentette, hogy azok, akik korábban már vásároltak jegyet a mérkőzésre, a jegyértékesítési rendszerben módosíthatják a helyüket.

Teljes stadionbezárástól tartanak

A főszurkolók "költözése" némi aggodalmat keltett a Górnik azon drukkereiben, akik nem tagjai a szervezett csoportnak.

Szóval most a lelátó másik részén fogják gyújtogatni a rakétáikat, és a következő kupameccsen az egész stadiont le fogják zárni...

– fogalmazott egy lengyel szurkoló a közösségi médiában.

A klub egyébként napok óta azon dolgozik, hogy a déli lelátó se legyen teljesen üres. Az UEFA pedig beleegyezett, hogy a Górnik Zabrze ingyenes jegyeket biztosítson 14 év alatti gyermekeknek.

A Fradi kedvezőbb helyzetben van

A csütörtöki mérkőzést a magyar rekordbajnok várja kedvezőbb helyzetből, miután a múlt héten nagyszerű teljesítményt nyújtva – Corbu Máriusz találatával –, 1-0-ás győzelmet aratott. A párharc győztese a török Trabzonspor ellen folytatja majd az Európa-ligában, míg a vesztes a francia AS Monacóval találkozik a Konferencia-liga selejtezőjének utolsó fordulójában.