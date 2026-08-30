Gróf Dávid augusztus 11-én lett a Diósgyőr játékosa. A háromszoros magyar bajnok kapus többek között a Ferencvárosban, a Honvédban és a Debrecenben is megfordult, legutóbb pedig a görög Levadiakoszt erősítette. Miskolcon az élvonalból kiesett DVTK visszajutását kellene segítenie. Az eddigi mérlege azonban finoman szólva sem alakult szerencsésen.

Gróf Dávid ismét nagyot hibázott

Fotó: dvtk.eu

A félpályáról kapta az első gólt

Gróf augusztus 15-én, az Ajka elleni hazai bajnokin mutatkozott be a DVTK kapujában. A vendégek az első félidő hosszabbításában egészen különleges módon szerezték meg a vezetést: Szabó Bence nem sokkal a felezővonal átlépése után felnézett, és észrevette, hogy Gróf messze kint áll a kapujából. Az ajkai játékos távolról kapura emelt, a labda pedig a hálóban kötött ki. A DVTK végül Mucsányi Márk 74. percben szerzett góljával 1–1-re mentette a mérkőzést.

Egy héttel később Tiszakécskén újabb kellemetlen jelenet főszereplője lett a 37 éves kapus. A Diósgyőr már 3–1-es hátrányban volt, amikor a hajrában Gróf lábbal próbálta megjátszani a labdát, ám rosszul passzolt, és gyakorlatilag az ellenfélnek ajándékozta azt. Takács Tamás kihasználta a lehetőséget, 17 méterről az üresen maradt kapuba lőtt, és kialakította a 4–1-es végeredményt. Gróf a hiba után dühében a gyepet ütötte.

Újabb Gróf Dávid-hiba, újabb DVTK-vereség

A rossz sorozat szombaton, a BVSC elleni hazai mérkőzésen folytatódott. A 15. percben Ominger Gergő távolról vállalkozott lövésre. A labda nem tűnt védhetetlennek, Gróf azonban rosszul vetődött, mellényúlt, a lövés pedig becsúszott a bal alsó sarokba. A BVSC ezzel megszerezte a vezetést, majd a második félidőben Dénes Adrián góljával 2–0-ra megnyerte a találkozót. A zuglóiaknak ez volt az első győzelmük a bajnoki idényben, miközben a Diósgyőr újabb vereséget szenvedett.

Gróf hibája:

Gróf számára pedig egészen rémálomszerűen alakultak az első hetek Miskolcon. Három bajnokin védte eddig a DVTK kapuját, és mindhárom találkozón becsúszott egy-egy súlyos hiba: az Ajka ellen a félpályáról emelték át, Tiszakécskén az ellenfélhez passzolta a labdát, a BVSC ellen pedig egy távoli lövésnél nyúlt mellé.