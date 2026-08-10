Külföldön folytathatja karrierjét a Fradi magyar válogatott támadója, Gruber Zsombor – legalábbis a legfrissebb sajtóhírek szerint. A 21 éves támadó tavaly alapembernek számított a bajnokságban Robbie Keane vezetőedzőnél, a zöld-fehérek új trénere, Borbély Balázs viszont eddig a szezonban csak egyszer számolt vele kezdőként.

A magyar válogatott Gruber Zsombor légiósnak állhat

Fotó: Tumbász Hédi

Gruber Zsombor elhagyja a Fradit?

Gruber Zsombor egyedül a Paks elleni NB I-es találkozón volt Borbély Balázs kezdőcsapatának tagja. A 46 éves szakember a Vasas ellen már kitette őt a kezdőből, és csak csereként küldte pályára a második félidőben – csakúgy, mint a két Vojvodina elleni mérkőzésen az Európa-liga selejtezőjében. Sőt, nemzetközi porondon az utóbbi három találkozó mindegyikét – a Twente és a Górnik Zabrze ellen – a kispadról nézte végig.

A 21 éves magyar válogatott támadó tehát alapember egyelőre nem tudott lenni Borbély Balázs vezetőedzőnél, a Csakfoci információi szerint pedig akár távozhat is az Üllői útról. Grubert az utóbbi időben több magyar klubbal is szóba hozták, de sajtóhírek szerint kizárt, hogy az NB I-en belül váltana csapatot, inkább légiósként folytathatja.

Külföldi ajánlat érkezett érte

A portál úgy tudja, Gruber Zsomborért már ajánlat is érkezett külföldről, de az átigazolás véglegesítéséhez még egyeztetések szükségesek.

A fiatal támadó Robbie Keane irányítása alatt 39 tétmeccsen kapott lehetőséget az előző szezonban, és 9 góljával, valamint 10 gólpasszával a csapat egyik legjobb teljesítményt nyújtó labdarúgója volt a bajnokságban.