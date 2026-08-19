Pep Guardiola számára a 2024/25-ös idény különösen nehéznek bizonyult. A Manchester City sorozatos vereségei, a játékosok teljesítménye és saját döntései miatt érzett frusztráció mellett a magánéletében is komoly változásokkal kellett szembenéznie: elvált a feleségétől, Cristina Serrától. A dokumentumfilm egyik legerősebb része éppen ennek a hatását mutatja meg.

Pep Guardiola 30 éven át alkotott egy párt Cristina Serrával

Fotó: Alexandra Beier / Pool/AFP

Guardiola jobbkeze, Manel Estiarte elárulja, hogy a játékosok is észrevették edzőjük megváltozását. Idegesebb, szomorúbb és visszahúzódóbb lett, ezért Estiarte arra kérte a futballistákat, hogy legyenek vele türelmesebbek. A katalán szakember végül maga beszélt a csapattal a válásáról. A Juventus elleni vereség után, egy különösen rossz időszak közepén vallotta be játékosainak, hogy bár továbbra is szereti volt feleségét, kapcsolatukból eltűnt a szenvedély.

„Srácok, szeretnék bevallani valamit. Elváltam a bolygótok leggyönyörűbb nőjétől, a feleségemtől, az exfeleségemtől” – mondja Guardiola az A Beautiful Obsession című sorozat egyik jelenetében.

Pep Guardiola összetört, miután elvált a feleségétől

Guardiola vallomása túlmutat a magánéleten. A katalán edző számára ugyanis a szenvedély a futballban is alapvető érték.

Hihetetlenül szeretem őt, de elvesztettük a szenvedélyt. Szeretem őt? Igen, abszolút. Ő szeret engem? Igen, de elvesztettük a szenvedélyt. Hogyan futballozol? Azért játszol, mert játszol, vagy van benned valami, ami hajt? Az életben bármit is fogtok csinálni, szenvedéllyel csináljátok. Nem jó játékosokat akarok, hanem szenvedéllyel játszó játékosokat”

– idézi a The Athletic a dokumentumsorozat egyik legerősebb jelenetét, amely azután született, hogy Guardiola csapata tíz mérkőzésből hetet elveszített.

A dokumentumfilm másik fontos témája Guardiola és játékosai viszonya. Az Anfield öltözőjében például Kyle Walkerrel kerül heves konfliktusba. A vita egy labdavesztésből indul, de hamar személyesebb síkra terelődik.

„Minden megbeszélésen és minden ki*aszott dolognál az én nevemet mondod. Minden kibaszott megbeszélésen az én nevemet” – vág vissza neki Walker.