Pep Guardiola számára a 2024/25-ös idény különösen nehéznek bizonyult. A Manchester City sorozatos vereségei, a játékosok teljesítménye és saját döntései miatt érzett frusztráció mellett a magánéletében is komoly változásokkal kellett szembenéznie: elvált a feleségétől, Cristina Serrától. A dokumentumfilm egyik legerősebb része éppen ennek a hatását mutatja meg.
Guardiola jobbkeze, Manel Estiarte elárulja, hogy a játékosok is észrevették edzőjük megváltozását. Idegesebb, szomorúbb és visszahúzódóbb lett, ezért Estiarte arra kérte a futballistákat, hogy legyenek vele türelmesebbek. A katalán szakember végül maga beszélt a csapattal a válásáról. A Juventus elleni vereség után, egy különösen rossz időszak közepén vallotta be játékosainak, hogy bár továbbra is szereti volt feleségét, kapcsolatukból eltűnt a szenvedély.
„Srácok, szeretnék bevallani valamit. Elváltam a bolygótok leggyönyörűbb nőjétől, a feleségemtől, az exfeleségemtől” – mondja Guardiola az A Beautiful Obsession című sorozat egyik jelenetében.
Pep Guardiola összetört, miután elvált a feleségétől
Guardiola vallomása túlmutat a magánéleten. A katalán edző számára ugyanis a szenvedély a futballban is alapvető érték.
Hihetetlenül szeretem őt, de elvesztettük a szenvedélyt. Szeretem őt? Igen, abszolút. Ő szeret engem? Igen, de elvesztettük a szenvedélyt. Hogyan futballozol? Azért játszol, mert játszol, vagy van benned valami, ami hajt? Az életben bármit is fogtok csinálni, szenvedéllyel csináljátok. Nem jó játékosokat akarok, hanem szenvedéllyel játszó játékosokat”
– idézi a The Athletic a dokumentumsorozat egyik legerősebb jelenetét, amely azután született, hogy Guardiola csapata tíz mérkőzésből hetet elveszített.
A dokumentumfilm másik fontos témája Guardiola és játékosai viszonya. Az Anfield öltözőjében például Kyle Walkerrel kerül heves konfliktusba. A vita egy labdavesztésből indul, de hamar személyesebb síkra terelődik.
„Minden megbeszélésen és minden ki*aszott dolognál az én nevemet mondod. Minden kibaszott megbeszélésen az én nevemet” – vág vissza neki Walker.
Mire Guardiola így válaszol:
„Talán azért, mert te vagy a csapatkapitány.”
„Nem akartad, hogy kapitány legyek. Valaki másra reagáltam, elvesztettem a labdát, te pedig valahogy mégis behozod az én nevemet” – feleli Walker.
Ezt követően Guardiola elérzékenyülve beszél a játékosaihoz. A jelenet érdekessége, hogy a Walkerrel való összetűzése két héttel azelőtt történt, hogy bejelentette volna az öltözőben: éppen válik a feleségétől.
Ez az én vereségem. Ha én vagyok a probléma, mondjátok meg nekem. Nem a pénz miatt fogok itt maradni, és nem is csak azért, hogy maradjak. Nem akarom azt érezni, hogy el kell menekülnöm előletek. Ha én vagyok a probléma, mondjátok meg. Ez egyetlen pillanatra sem fog változtatni azon, hogy mennyire szeretlek benneteket”
– mondja Guardiola.
Az önvizsgálat Guardiola egyik legjellemzőbb vonása a sorozatban. A futballban elért rendkívüli sikerei ellenére folyamatosan megkérdőjelezi saját döntéseit.
Guardiola őrjöngött a vereség után
Egy másik jelenetben arról beszél, mennyire gyötri magát, ha kihagy egy játékost a csapatból. A Bayer Leverkusen elleni vereség után pedig olyan dühös és érzelmes csapatbeszédet tart, amelyből egyszerre sugárzik a frusztráció, az önvád és a játékosai iránt érzett szeretet.
A Leverkusen ellen 2–0-ra elveszített mérkőzésre Guardiola felforgatott csapatot küldött pályára, amely végül rendkívül sima vereséget szenvedett.
„Talán bocsánatot kellene kérnem azért, hogy tíz helyen változtattam. Lehetetlen bátorság nélkül futballozni, de a k*rva életbe, srácok! Mindenkinek meg kell mutatnia: »Én vagyok a legjobb, és meg fogom mutatni ennek a kib*szott menedzsernek, hogy jobb vagyok a többieknél.« K*rvára hülyének érzem magam. Reggel nyolckor ideérek, és órákon és órákon át próbálok találni valamit, ami eljut a szívetekig” – mondta a katalán szakember a vereség után.
Azt akarom átadni nektek, hogy szeretem a munkámat, ti pedig nem adjátok vissza, srácok. És tudjátok, mi fog történni? Lesz egy másik menedzseretek. Ha a szezon végén egyetlen kib*szott szomorú arcot is meglátok, megöllek benneteket. Ha azt látom a kib*szott arcotokon, hogy panaszkodtok valamire, a döntéseimre, kurvára megöllek benneteket”
– őrjöngött Guardiola.
„Amikor azt mondom, »Szia«, azt mondjátok, »Szia«. Amikor azt mondom, »Szia«, és megölellek benneteket, öleljetek meg engem.
A feleségemtől elváltam, a családom távol van, minden azért történik, hogy értetek legyek. És mit adtok vissza? Azt a kib*szott teljesítményt, amit mindannyian nyújtottatok. Ez szégyen, srácok. A k*rva életbe”
– fakadt ki a katalán edző.
Guardiola kiosztotta Haalandot
Hasonlóan erős jelenet, amikor az FA-kupa-döntő félidejében Erling Haalandot veszi elő. A norvég csatártól azt követeli, hogy mutassa meg, valóban akarja a győzelmet.
„Fáradt vagy?” – kiabálja Guardiola, mire Haaland azt mondja, hogy nem.
„Akkor miért nem harcolsz a labdáért úgy, ahogy Salibával és az összes többi játékossal tetted, egy kibaszott döntőben? Ha fáradt vagy, most mondd meg. Hat kibaszott játékost hagytam ki a csapatból. Hat játékost, akiknek a kihagyása miatt szégyellem magam. Hol van a minőséged? A beindulások a védők mögé? Gyerünk már. Ettől még szeretlek, Erling, mint egy apa, úgy szeretlek. De most nem erről van szó. Semmi másról. Mutasd meg, hogy nyerni akarsz” – motiválja norvég játékosát Guardiola.
Miért távozott Guardiola Manchesterből?
A sorozat végül Guardiola távozásának történetét is árnyaltabbá teszi. Nem egyetlen konkrét ok miatt döntött úgy, hogy tíz év után elhagyja a Manchester Cityt. Inkább úgy érzi, elérkezett az idő a változásra.
A katalán edző egy hivatalos sajtótájékoztatón szerette volna bejelenteni távozását, azonban Ferran Soriano klubigazgató közölte vele, hogy a média nem szerezhet tudomást a távozásáról. A játékosoknak is csak két nappal a szezon utolsó mérkőzése előtt mondta el, hogy távozik a klubtól.
A dokumentumfilm-sorozat legmeghatóbb pillanata talán az, amikor Guardiola próbálja felvenni búcsúvideóját, és könnyekben tör ki. A későbbi barcelonai interjúban pedig arról beszél, hogy a győzelem önmagában már nem jelenti számára a boldogságot.
„A győzelem lehetőséget ad arra, hogy meghosszabbítsd a szerződésedet, hogy munkád legyen, de nem ez a boldogság végső forrása” – mondja a sorozat rendezőjének, Kevin MacDonaldnak. „Nehéz lesz visszatérni. Sok mindent fel kell frissítenem. Sok minden történt a magánéletemben, szakmailag pedig más dolgokat kell találnom, különösen azt, hogy leüljek és nézzem, ahogy telik az idő.”
A dokumentumfilm legvégén egy katalán szó, a „badar” kerül elő, amely nagyjából azt jelenti: elrévedni, csak ülni és hagyni, hogy teljen az idő. Guardiola bemutatja, mit jelent ez: elhallgat, maga elé mered, majd csak ennyit mond: „Szóval ezt fogom csinálni.”
Ez a lezárás azért különösen erős, mert Guardiola egész pályafutásának ellentéte. Egy olyan ember képe rajzolódik ki, aki mindig elemez, tervez, dönt, irányít és győzni akar. Most viszont először mintha megengedné magának, hogy egyszerűen csak legyen. A futball nélkül. A taktikai táblák és a mérkőzések nélkül. Egy olyan emberként, akinek időre van szüksége ahhoz, hogy újra megtalálja, mi ad értelmet a következő fejezetnek.
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