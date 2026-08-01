Fabrizio Romano a közösségi oldalán tudatta, hogy az üzlet létrejött az RB Leipzig és a spanyol bajnokságban szereplő Villarreal között, így Gulácsi Péter 11 év után távozik a lipcsei klubtól.

Gulácsi Péter csapatkapitányként emelhette a magasba az RB Leipzig történetének első trófeáját

Fotó: Thomas Kienzle / AFP

Az olasz transzferguru azt írja, hogy az 58-szoros magyar válogatott kapusért 2 millió eurót fizet a La Liga bronzérmese.

Gulácsi Péter klublegendaként távozik Lipcséből

Gulácsi Péter 2015 júliusában az osztrák Salzburgtól került az akkor még másodosztályban szereplő RB Leipzighez. A magyar válogatott kapus tevékeny részt vállalt abban, hogy a lipcsei együttes a 2015/16-os szezon végén feljutott a Bundesligába, amelynek azóta is az élmezőnyéhez tartozik.

A magyar kapus az elmúlt 11 évben 362 mérkőzésen lépett pályára a lipcsei klub színeiben. A 2021/22-es szezonban Német Kupát nyert, amely a 2009-ben alapított RB Leipzig történetének első trófeája volt.

🚨🟡 EXCL: Peter Gulacsi to Villarreal, here we go! Deal done after story revealed last week.



Green light from RB Leipzig for the goalkeeper to travel.



Understand fee will be €2m. pic.twitter.com/llmQPSeSG4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2026

A Kicker című német szaklap 2017-ben, 2024-ben és 2025-ben is a Bundesliga legjobb kapusának választotta, a 2017/18-as szezonban pedig az osztályzatok alapján nemcsak a kapusok rangsorában végzett az élen, hanem az egész Bundesliga legjobb játékosa lett.