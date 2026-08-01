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11 év után távozik az RB Leipzig magyar klublegendája. Fabrizio Romano, az átigazolási hírekben rendre jól értesült olasz újságíró a közösségi oldalán tudatta, hogy megszületett a megállapodás az RB Leipzig és a spanyol bronzérmes Villarreal között Gulácsi Péter átigazolása kapcsán.

Fabrizio Romano a közösségi oldalán tudatta, hogy az üzlet létrejött az RB Leipzig és a spanyol bajnokságban szereplő Villarreal között, így Gulácsi Péter 11 év után távozik a lipcsei klubtól. 

Gulácsi Péter csapatkapitányként emelhette a magasba az RB Leipzig történetének első trófeáját
Gulácsi Péter csapatkapitányként emelhette a magasba az RB Leipzig történetének első trófeáját
Fotó: Thomas Kienzle / AFP

Az olasz transzferguru azt írja, hogy az 58-szoros magyar válogatott kapusért 2 millió eurót fizet a La Liga bronzérmese. 

Gulácsi Péter klublegendaként távozik Lipcséből

Gulácsi Péter 2015 júliusában az osztrák Salzburgtól került az akkor még másodosztályban szereplő RB Leipzighez. A magyar válogatott kapus tevékeny részt vállalt abban, hogy a lipcsei együttes a 2015/16-os szezon végén feljutott a Bundesligába, amelynek azóta is az élmezőnyéhez tartozik.

A magyar kapus az elmúlt 11 évben 362 mérkőzésen lépett pályára a lipcsei klub színeiben. A 2021/22-es szezonban Német Kupát nyert, amely a 2009-ben alapított RB Leipzig történetének első trófeája volt.

A Kicker című német szaklap 2017-ben, 2024-ben és 2025-ben is a Bundesliga legjobb kapusának választotta, a 2017/18-as szezonban pedig az osztályzatok alapján nemcsak a kapusok rangsorában végzett az élen, hanem az egész Bundesliga legjobb játékosa lett.

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