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Klublegendakét távozik az RB Leipzigtől a magyar kapus. Gulácsi Péter 11 év után hagyja el a német csapatot, és a Villarrealhoz szerződött. Távozása nagy érzelmeket váltott ki a lipcseiekből.

Gulácsi Péter 11 év után távozott az RB Leipzigtől és a spanyol élvonalbeli Villarrealhoz igazolt. Sajtóhírek szerint az 58-szoros válogatott kapus két évre írt alá, és a hispán alakulat egy millió eurót fizetett érte. A 36 éves rutinos hálóőr bevallotta, nem könnyű 11 év után búcsút mondani, hiszen számára az RB Leipzig soha nem csupán egy klub volt.

Gulácsi Péter (balra) 11 sikeres év után távozik Lipcséből
Gulácsi Péter (balra) 11 sikeres év után távozik Lipcséből
Fotó: JAN WOITAS / DPA

A csapat még másodosztályú volt, amikor Gulácsi odaigazolt 2015-ben, de első idénye végén feljutott a Bundesligába, ahol 2017-ben ezüstérmes lett, majd 2020-ban a BL-ben, 2022-ben pedig az Európa-ligában jutott el az elődöntőig. A kapus 2022-ben csapatkapitányként ünnepelhetett Német Kupa-győzelmet, és egy évvel később a címvédés, illetve a német szuperkupa megnyerése is sikerült. Gulácsi több mint egy évtized alatt összesen 362 mérkőzést játszott a lipcsei csapat mezében.

„11 évvel ezelőtt érkeztem Lipcsébe, és el sem tudtam volna képzelni azt a rengeteg élményt, ami ebben az időszakban rám várt. Hihetetlen évek voltak ezek, tele felejthetetlen pillanatokkal. 

Lipcse a családunk második otthonává vált, és az itteni emberek mindig különleges helyet fognak elfoglalni a szívünkben. Köszönöm mindenkinek, aki ilyen különlegessé tette ezt az időszakot:

 a csapattársaimnak, az edzőknek, a teljes stábnak, a klubnak és természetesen a szurkolóknak. Nélkületek ez az út nem lett volna ugyanilyen. Most eljött az ideje egy új kalandnak. Izgatottan várjuk a ránk váró új élményeket. Köszönök mindent” - írta Gulácsi a búcsúüzenetében, amit a Magyar Nemzet idézett.

Gulácsi Péter a Lipcse legendája

Hangsúlyozta, hogy együtt jutottak fel az élvonalba, együtt élték át az első Bundesliga-éveket, nagy mérkőzéseket játszottak az európai kupaporondon, és megnyerték a klubtörténet első trófeáit.

Gulácsi Péter EL-győztes sztárcsapathoz igazolt
Gulácsi Péter 11 év után távozik Lipcséből, a spanyol bronzérmeshez igazol

"Nagyon hálás vagyok, hogy ilyen sokáig végigjárhattam és alakíthattam ezt az utat. Hihetetlenül sok mindent éltem át itt, mind a sport szempontjából, mind személyes téren. Kiemelkedő sikerek, nagy mérkőzések és sok olyan pillanat, amelyek örökre megmaradnak. Különösen büszkévé tesz, hogy ezt a fejlődést közösen értük el, csapatként, klubként, a munkatársakkal és a szurkolóinkkal együtt" - mondta a kapus.

Lipcsében nagy érzelmeket váltott ki az átigazolás

Marcel Schäfer az RB Leipzig sportigazgatója szerint nem lehet csupán a pályára lépések, a védések vagy a trófeák száma alapján meghatározni, hogy Gulácsi mit jelent a lipcsei klubnak. Hosszú évek során abszolút kulcsjátékos volt, megbízható vezéregyéniség, és olyan ember, aki nyugalmával, profizmusával és magatartásával mércét állított fel. 

Nagy érzelmeket váltott ki a távozása, az RB Leipzig hivatalos X oldala tegnap óta emlékekkel és fotókkal búcsúzik, a szurkolók pedig hozzászólásokban üzennek.

"Péter kétségkívül a klub eddigi történetének egyik legfontosabb játékosa. A feljutás egyik hősétől, egy kupagyőztestől, egykori csapatkapitányunktól veszünk most búcsút, aki hosszú évek óta támaszunknak számít, és döntő mértékben hozzájárult az RB Leipzig fejlődéséhez. Mindig lehetett rá számítani, a nagy mérkőzéseken, a nehéz időszakokban és a mindennapi együttműködés során egyaránt" - nyilatkozta Schäfer.

A Villarreal legutóbb bronzérmes lett a La Ligában, vagyis ősztől a Bajnokok Ligája főtábláján szerepelhet.

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