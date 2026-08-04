Gulácsi Péter 11 év után távozott az RB Leipzigtől és a spanyol élvonalbeli Villarrealhoz igazolt. Sajtóhírek szerint az 58-szoros válogatott kapus két évre írt alá, és a hispán alakulat egy millió eurót fizetett érte. A 36 éves rutinos hálóőr bevallotta, nem könnyű 11 év után búcsút mondani, hiszen számára az RB Leipzig soha nem csupán egy klub volt.

Gulácsi Péter (balra) 11 sikeres év után távozik Lipcséből

Fotó: JAN WOITAS / DPA

A csapat még másodosztályú volt, amikor Gulácsi odaigazolt 2015-ben, de első idénye végén feljutott a Bundesligába, ahol 2017-ben ezüstérmes lett, majd 2020-ban a BL-ben, 2022-ben pedig az Európa-ligában jutott el az elődöntőig. A kapus 2022-ben csapatkapitányként ünnepelhetett Német Kupa-győzelmet, és egy évvel később a címvédés, illetve a német szuperkupa megnyerése is sikerült. Gulácsi több mint egy évtized alatt összesen 362 mérkőzést játszott a lipcsei csapat mezében.

Es war gar nicht so einfach, eine „Best of“-Auswahl zusammenzustellen ... einfach, weil es viel zu viele unvergessliche Momente mit Pete gab 🥺🫶 pic.twitter.com/PnNxbpi6GR — RB Leipzig (@RBLeipzig) August 3, 2026

„11 évvel ezelőtt érkeztem Lipcsébe, és el sem tudtam volna képzelni azt a rengeteg élményt, ami ebben az időszakban rám várt. Hihetetlen évek voltak ezek, tele felejthetetlen pillanatokkal.

Lipcse a családunk második otthonává vált, és az itteni emberek mindig különleges helyet fognak elfoglalni a szívünkben. Köszönöm mindenkinek, aki ilyen különlegessé tette ezt az időszakot:

a csapattársaimnak, az edzőknek, a teljes stábnak, a klubnak és természetesen a szurkolóknak. Nélkületek ez az út nem lett volna ugyanilyen. Most eljött az ideje egy új kalandnak. Izgatottan várjuk a ránk váró új élményeket. Köszönök mindent” - írta Gulácsi a búcsúüzenetében, amit a Magyar Nemzet idézett.

Gulácsi Péter a Lipcse legendája

Hangsúlyozta, hogy együtt jutottak fel az élvonalba, együtt élték át az első Bundesliga-éveket, nagy mérkőzéseket játszottak az európai kupaporondon, és megnyerték a klubtörténet első trófeáit.