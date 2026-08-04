Gulácsi Péter 11 év után távozott az RB Leipzigtől és a spanyol élvonalbeli Villarrealhoz igazolt. Sajtóhírek szerint az 58-szoros válogatott kapus két évre írt alá, és a hispán alakulat egy millió eurót fizetett érte. A 36 éves rutinos hálóőr bevallotta, nem könnyű 11 év után búcsút mondani, hiszen számára az RB Leipzig soha nem csupán egy klub volt.
A csapat még másodosztályú volt, amikor Gulácsi odaigazolt 2015-ben, de első idénye végén feljutott a Bundesligába, ahol 2017-ben ezüstérmes lett, majd 2020-ban a BL-ben, 2022-ben pedig az Európa-ligában jutott el az elődöntőig. A kapus 2022-ben csapatkapitányként ünnepelhetett Német Kupa-győzelmet, és egy évvel később a címvédés, illetve a német szuperkupa megnyerése is sikerült. Gulácsi több mint egy évtized alatt összesen 362 mérkőzést játszott a lipcsei csapat mezében.
„11 évvel ezelőtt érkeztem Lipcsébe, és el sem tudtam volna képzelni azt a rengeteg élményt, ami ebben az időszakban rám várt. Hihetetlen évek voltak ezek, tele felejthetetlen pillanatokkal.
Lipcse a családunk második otthonává vált, és az itteni emberek mindig különleges helyet fognak elfoglalni a szívünkben. Köszönöm mindenkinek, aki ilyen különlegessé tette ezt az időszakot:
a csapattársaimnak, az edzőknek, a teljes stábnak, a klubnak és természetesen a szurkolóknak. Nélkületek ez az út nem lett volna ugyanilyen. Most eljött az ideje egy új kalandnak. Izgatottan várjuk a ránk váró új élményeket. Köszönök mindent” - írta Gulácsi a búcsúüzenetében, amit a Magyar Nemzet idézett.
Gulácsi Péter a Lipcse legendája
Hangsúlyozta, hogy együtt jutottak fel az élvonalba, együtt élték át az első Bundesliga-éveket, nagy mérkőzéseket játszottak az európai kupaporondon, és megnyerték a klubtörténet első trófeáit.
"Nagyon hálás vagyok, hogy ilyen sokáig végigjárhattam és alakíthattam ezt az utat. Hihetetlenül sok mindent éltem át itt, mind a sport szempontjából, mind személyes téren. Kiemelkedő sikerek, nagy mérkőzések és sok olyan pillanat, amelyek örökre megmaradnak. Különösen büszkévé tesz, hogy ezt a fejlődést közösen értük el, csapatként, klubként, a munkatársakkal és a szurkolóinkkal együtt" - mondta a kapus.
Lipcsében nagy érzelmeket váltott ki az átigazolás
Marcel Schäfer az RB Leipzig sportigazgatója szerint nem lehet csupán a pályára lépések, a védések vagy a trófeák száma alapján meghatározni, hogy Gulácsi mit jelent a lipcsei klubnak. Hosszú évek során abszolút kulcsjátékos volt, megbízható vezéregyéniség, és olyan ember, aki nyugalmával, profizmusával és magatartásával mércét állított fel.
Nagy érzelmeket váltott ki a távozása, az RB Leipzig hivatalos X oldala tegnap óta emlékekkel és fotókkal búcsúzik, a szurkolók pedig hozzászólásokban üzennek.
"Péter kétségkívül a klub eddigi történetének egyik legfontosabb játékosa. A feljutás egyik hősétől, egy kupagyőztestől, egykori csapatkapitányunktól veszünk most búcsút, aki hosszú évek óta támaszunknak számít, és döntő mértékben hozzájárult az RB Leipzig fejlődéséhez. Mindig lehetett rá számítani, a nagy mérkőzéseken, a nehéz időszakokban és a mindennapi együttműködés során egyaránt" - nyilatkozta Schäfer.
A Villarreal legutóbb bronzérmes lett a La Ligában, vagyis ősztől a Bajnokok Ligája főtábláján szerepelhet.