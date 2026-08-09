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Két magyar labdarúgó is szembe került egymással a hétvégén. A Villarreal kapusa, Gulácsi Péter a Galatasaray légiósa, Sallai Roland ellen játszott.

Szombaton Isztambulban a Galatasaray a Villarrealt fogadta felkészülési mérkőzésen, amelyen Sallai Roland és a spanyol klubban néhány napja már debütáló Gulácsi Péter is pályára lépett. A Villarreal 2-1-re nyert, már a 3. percben vezettek a spanyolok Perez tizenegyesgóljával, két perccel később Victor Osimhen egyenlített, a 41. percben Mikautazdze állította be a végeredményt.

Gulácsi Péter nem kapott gólt Isztambulban
Gulácsi Péter nem kapott gólt Isztambulban
Fotó: villarrealcf.es

Gulácsi Péter nem kapott gólt

Gulácsi a szünetben csereként állt be a Villarrealba Luiz Júnior helyére, két lövést védett, és nem kapott gólt. Sallai kezdőként lépett pályára a Galatasarayban, és a 84. percben cserélték le. Jobbhátvédként szerepelt, a 7. percben egy lövést blokkolt. Az ESPN statisztikája szerint két megnyert párharca és hét védekező közbeavatkozása volt. Ezek szerint Okan Buruk vezetőedző továbbra is inkább védekező feladatokat vár tőle.

Gulácsi Péter EL-győztes sztárcsapathoz igazolt
Gulácsi Péter óriási bravúrokkal mutatkozott be a spanyol sztárcsapatban

 

A lefújás után Sallai elbeszélgetett a pályán Gulácsival, az erről készült közös fotójukat mindketten megosztották az Instagramon a 24 óráig látható történeteik között - írja a Magyar Nemzet.

Edzőmeccset játszott szombaton a Bournemouth is, amely 2-2-t ért el a spanyol Real Betis ellen. Tóth Alex a második félidőt végigjátszotta a Premier League-rajtra készülő együttesben.

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