Szombaton Isztambulban a Galatasaray a Villarrealt fogadta felkészülési mérkőzésen, amelyen Sallai Roland és a spanyol klubban néhány napja már debütáló Gulácsi Péter is pályára lépett. A Villarreal 2-1-re nyert, már a 3. percben vezettek a spanyolok Perez tizenegyesgóljával, két perccel később Victor Osimhen egyenlített, a 41. percben Mikautazdze állította be a végeredményt.

Gulácsi Péter nem kapott gólt Isztambulban

Fotó: villarrealcf.es

Gulácsi Péter nem kapott gólt

Gulácsi a szünetben csereként állt be a Villarrealba Luiz Júnior helyére, két lövést védett, és nem kapott gólt. Sallai kezdőként lépett pályára a Galatasarayban, és a 84. percben cserélték le. Jobbhátvédként szerepelt, a 7. percben egy lövést blokkolt. Az ESPN statisztikája szerint két megnyert párharca és hét védekező közbeavatkozása volt. Ezek szerint Okan Buruk vezetőedző továbbra is inkább védekező feladatokat vár tőle.