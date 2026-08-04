Gulácsi Péter 11 év után távozott a Bundesligában szereplő RB Leipzig együttesétől, és a spanyol bajnokság egyik élcsapatához, a Villarrealhoz igazolt. A bemutatásra sor került, a kétéves szerződést aláíró kapus boldogan nyilatkozott új klubja színeiben, egy edzés keretében pedig már a kapuba is beállt.

Gulácsi Péter már nem az RB Leipzig játékosa

Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

Gulácsi Pétert bemutatta a Villarreal

Az 58-szoros magyar válogatott kapust szívélyesen köszöntötték új állomáshelyén.

A Villarreal a közösségi oldalán több posztot is szentelt Gulácsinak, a spanyol csapat által „magyar óriásnak” becézett kapus

első napjába is betekintést nyújtott a sárga mezes klub.

Gulácsi érzelmesen búcsúzott a lipcseiektől, a Villarrealnál történt bemutatásakor pedig elmondta, milyen célokkal érkezett.

„Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Ma már edzhettem a csapattal, izgatott és motivált vagyok. Azért jöttem ide, mert a Németországban töltött sok év után új kihívást kerestem. Szerettem volna megőrizni a magas versenyszintet, de egy másik bajnokságban, egy új kultúrát megismerve. Aztán adódott a lehetőség, hogy itt játszhassak, Spanyolország egyik legjobb klubjában. Mindent meg fogok tenni, hogy segítsek a csapatnak, és együtt érjünk el sikereket” – mondta első sajtótájékoztatóján Gulácsi.

A Villarreal tárt karokkal várta Gulácsi Pétert

„Mindannyian tudjuk, hogy a Villarreal egy nagyon sikeres klub, amely mindig kvalifikálja magát az Európa-ligába. Megnyerték a trófeát, és az elmúlt két évben a Bajnokok Ligájában játszottak. Pontosan ezt az ambíciót keresem” – tette hozzá Gulácsi, akit nem győzött dicsérni a Villarreal ügyvezető igazgatója, Fernando Roig Negueroles.

„Egy olyan játékost mutathatunk be, akit mindenki jól ismer és kifogástalan karriert tudhat maga mögött. 11 évet töltött az RB Leipzignél. Pályafutását a Liverpoolnál kezdte, ahol Xavi Valeróval dolgozott együtt. Szép karriert futott be Németországban, ahol trófeákat nyert és kulcsszereplő volt. Alig várta, hogy vállalja ezt a kihívást.

Nagy erőfeszítéseket tett, hogy idejöjjön, és ezt nagyra értékeljük. Meggyőződésünk, hogy nagyon fontos szerepet fog betölteni számunkra. Tapasztalatot hoz majd magával. Kiváló kapus,

és örülünk, hogy csatlakozott hozzánk” – méltatta a magyar játékost a Villarreal ügyvezető igazgatója.