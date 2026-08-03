Gulácsi Péter 11 év után elhagyta az RB Leipziget és két évre a spanyol Villarrealhoz szerződött. A rutinos kapus kedden már edzésre jelentkezik új csapatánál, amely a 2020-2021-es szezonban veretlenül nyerte meg az Európa-ligát. Ez a spanyol klub első nagy európai kupasikere.

Gulácsi Péter Spanyolországba szerződött

Fotó: RONNY HARTMANN / AFP



A Villarreal tavasszal harmadik helyen végzett a spanyol első osztályban, így ősszel a Bajnokok Ligája főtábláján szerepelhet. Gulácsi 2015-ben igazolt az RB Leipzighez, amely akkor még a másodosztályban szerepelt. Azóta összesen 362 alkalommal védte a német csapat kapuját. A feljutás után 2017-ben ezüstérmes lett a Bundesliga első osztályában, majd 2020-ban a BL-ben, 2022-ben pedig az Európa-ligában jutott el az elődöntőig.

El Villarreal CF y el @RBLeipzig han alcanzado un acuerdo de traspaso por Gulácsi, que será portero groguet durante las próximas dos temporadas



Bienvenido a tu nueva casa, Péter 💛 pic.twitter.com/Xi4Gw9jnH7 — Villarreal CF (@VillarrealCF) August 3, 2026

A spanyol AS szerint Gulácsiért két millió eurót fizetett a Villarreal, amely tartalékkapusként számít rá Luiz Júnior mögött. A Villarreal augusztus 16-án a Racing Santander otthonában kezdi a spanyol bajnokságot.

