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Eldőlt a magyar labdarúgó-válogatott korábbi kapusának a sorsa. Gulácsi Péter elhagyta az RB Leipziget és a spanyol Villarrealhoz szerződött.

Gulácsi Péter 11 év után elhagyta az RB Leipziget és két évre a spanyol Villarrealhoz szerződött. A rutinos kapus kedden már edzésre jelentkezik új csapatánál, amely a 2020-2021-es szezonban veretlenül nyerte meg az Európa-ligát. Ez a spanyol klub első nagy európai kupasikere.

Gulácsi Péter Spanyolországba szerződött
Gulácsi Péter Spanyolországba szerződött 
Fotó: RONNY HARTMANN / AFP


A Villarreal tavasszal harmadik helyen végzett a spanyol első osztályban, így ősszel a Bajnokok Ligája főtábláján szerepelhet. Gulácsi 2015-ben igazolt az RB Leipzighez, amely akkor még a másodosztályban szerepelt. Azóta összesen 362 alkalommal védte a német csapat kapuját. A feljutás után 2017-ben ezüstérmes lett a Bundesliga első osztályában, majd 2020-ban a BL-ben, 2022-ben pedig az Európa-ligában jutott el az elődöntőig. 

A spanyol AS szerint Gulácsiért két millió eurót fizetett a Villarreal, amely tartalékkapusként számít rá Luiz Júnior mögött. A Villarreal augusztus 16-án a Racing Santander otthonában kezdi a spanyol bajnokságot.
 

 

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