Gulácsi Péter idén februárban még 2027 nyaráig meghosszabbította szerződését az RB Leipziggel. A szerződés aláírása után az 58-szoros magyar válogatott kapus hangsúlyozta, hogy Lipcse a második otthonává vált, nemcsak számára, hanem az egész családja számára is, ezért meg sem fordult a fejében a távozás gondolata.
- Miért távozott végül Gulácsi Lipcséből?
- Miért a Villarrealhoz igazolt?
- Kivel kell megküzdenie a kezdőcsapatba kerülésért?
Gulácsi Péter kiszorult az RB Leipzig kapujából?
Gulácsi Péter idén februárban oldalszalag-sérülést szenvedett a bal térdében, ezért öt bajnoki mérkőzést ki kellett hagynia. Ezt követően azonban már nem került vissza az RB Leipzig kezdőcsapatába, helyette a belga Maarten Vandevoordt kapott bizalmat, akit 2024 nyarán éppen azért szerződtettek, hogy hosszú távon Gulácsi Péter utódja legyen.
Maartent pár éve azzal a perspektívával szerződtettük, hogy övé a jövő. Nagy potenciállal rendelkezik, fiatal kora ellenére már közel 200 tétmérkőzésen bizonyította a képességeit. Az eddigi meccsein nálunk is megmutatta, hogy a stílusa tökéletesen illik ahhoz a futballhoz, amelyet játszani akarunk"
– nyilatkozta még tavasszal Marcel Schäfer, az RB Leipzig ügyvezetője.
Idén nyáron a Bayern München korábbi klasszisa, az argentin Martín Demichelis vette át az RB Leipzig kispadját. Az új vezetőedző elképzeléseibe ugyan nem lehet belelátni, de az előző szezon végén Vandevoordttal a kapuban az RB Leipzig 12 mérkőzéséből mindössze kettőt veszített el. Könnyen elképzelhető tehát, hogy a klub vezetése szerint most érkezett el a 24 éves belga kapus ideje, Gulácsi pedig úgy érezte, hogy pályafutása ezen szakaszában nem akar a kispadon ülni, inkább új kihívást keres.
Az elmúlt napokban felgyorsultak az események, és ilyenkor óhatatlanul arra gondol az ember: »Tényleg véget ér az itteni időszakom.« Ez nagyon megérintett. Rengeteg csodálatos emléket viszek magammal, és úgy érzem, ezekre mindig mosolyogva és szeretettel fogok visszagondolni. Természetesen egy ilyen váltás, egy költözés soha nem könnyű. De örömmel vállaljuk ezt a kihívást. Lipcse azonban mindig különleges helyet foglal majd el a szívünkben"
– mondta Gulácsi az RB Leipzig hivatalas YouTube-csatornájának adott utolsó interjújában.
Miért igazolt Gulácsi Péter a Villarrealhoz?
Gulácsi Péter 2015 júliusában az osztrák Salzburgtól került az akkor még másodosztályú RB Leipzighez. A magyar válogatott kapus tevékeny részt vállalt abban, hogy a lipcsei együttes a 2015/16-os szezon végén feljutott a Bundesligába, amelynek azóta is az élmezőnyéhez tartozik. A magyar kapus az elmúlt 11 évben 362 mérkőzésen lépett pályára a lipcsei klub színeiben. A 2021/22-es szezonban Német Kupát nyert, amely a 2009-ben alapított RB Leipzig történetének első trófeája volt.
A Kicker című német szaklap 2017-ben, 2024-ben és 2025-ben is a Bundesliga legjobb kapusának választotta. A 2017/18-as szezonban pedig az osztályzatok alapján nemcsak a kapusok rangsorában végzett az élen, hanem az egész Bundesliga legjobb játékosa lett.
Gulácsi Péter emberi nagyságát az is mutatja, hogy távozása előtt búcsúzóul még üzent egykori riválisának, Maarten Vandevoordtnak.
A futballban sosem lehet tudni, de úgy gondolom, a kapusposzt jó kezekben van. Idővel Maartennek kell majd betöltenie azt az űrt, amit magam után hagyok. Nagyszerű srác, és nagyon örülök, hogy most megkapja ezt a lehetőséget, eljött az ő ideje. Biztos vagyok benne, hogy kiváló munkát fog végezni. És ki tudja, talán 11 év múlva ő fog itt ülni, és pontosan ugyanazokat a szavakat mondja majd, mint én"
– mondta a 36 éves magyar kapus, aki ezt követően a spanyol bajnokság bronzérmeséhez, a Villarrealhoz igazolt.
Gulácsi Péter kétéves szerződést kötött a 2021-es Európa-liga-győztes spanyol csapattal, ahol már az első napján megkapta a „magyar óriás" becenevet.
Úgy érzem, pályafutásom ezen szakaszában ez hatalmas kihívás számomra. Futballszakmai szempontból új bajnokságba érkezni, kipróbálni magam, új környezetben bizonyítani – pontosan erre vágytam"
– mondta Gulácsi első spanyolországi interjújában.
Egyelőre ugyanakkor nem derült ki, hogy Gulácsi hányadik számú kapusként érkezett a Villarrealhoz.
„Mindenekelőtt az a fontos, hogy segítsem a csapatot. A kapusok közé érkezem erősítésként, és szeretném hozzátenni a tapasztalataimat és a kvalitásaimat nemcsak játékosként, hanem emberként is. Szeretném segíteni a csapat fejlődését" – folytatta a 36 éves kapus, aki hangsúlyozta, hogy a Villarrealnak komoly céljai vannak, hiszen a csapat kiharcolta a Bajnokok Ligája-szereplést.
Az 58-szoros magyar válogatott kapus szerint a modern kapusjáték lényege a hatékonyság és az, hogy a megfelelő időben a megfelelő döntést hozd meg.
Azt mondanám magamról, hogy talán egy kicsit »unalmas« kapus vagyok, mert szeretem pontosan azt tenni a pályán, amire az adott helyzetben szükség van. Szeretném az erősségeimet a csapat szolgálatába állítani: jó döntéseket hozni, jól olvasni a játékot, a megfelelő pillanatban a megfelelő megoldást választani, és csak akkor közbelépni, amikor valóban szükséges"
– mondta Gulácsi.
A magyar kapus elárulta, azért is esett a választása a Villarrealra, mert a klubnak komoly ambíciói vannak, akárcsak neki.
A csapat az előző szezonban a harmadik helyen végzett a La Ligában, ami óriási eredmény. A nemzetközi kupaszereplés és a Bajnokok Ligájában való játék mindig is a céljaim közé tartozott. Jelentős tapasztalatom van a Bajnokok Ligájában, ugyanakkor a spanyol bajnokságban még soha nem játszottam. Ez volt az egyik legnagyobb kihívás, amelyet most szerettem volna vállalni"
– folytatta.
„Azt hallottam, hogy a hazai mérkőzéseken különleges, nagyon közvetlen hangulat uralkodik, és alig várom, hogy ezt személyesen is megtapasztaljam. Ez is az egyik oka annak, amiért ennyire motivált ez az átigazolás. Új környezetben szeretném próbára tenni magam, és pontosan az ilyen élmények miatt várom ezt az új kihívást" – zárta szavait a magyar kapus.
Gulácsi első számú kapus lesz a Villarrealban?
A 36 éves magyar kapust hétfőn mutatták be a Villarreal új igazolásaként, kedden már részt vett csapata edzésén, szerdán pedig be is mutatkozott a Levante elleni felkészülési mérkőzésen.
Az 58-szoros magyar válogatott kapus végigvédte a találkozót, ami azért figyelemre méltó, mert a Villarreal kezdőcsapatából rajta kívül csak Carlos Macía játszotta végig a mérkőzést. Gulácsi két nagy védést is bemutatott, ezzel kulcsszerepet vállalva abban, hogy a Villarreal kapott gól nélkül hozta le az összecsapást, amelyet végül 1–0-ra megnyert.
Gulácsi hatalmas védése 0:34-től tekinthető meg.
Legnagyobb riválisa minden bizonnyal a brazil Luiz Júnior lesz, aki az előző szezonban a Villarreal első számú kapusa volt, ezen a mérkőzésen azonban nem szerepelt a keretben.
A 25 éves hálóőr kiváló reflexekkel rendelkezik, remekel az egy az egy elleni helyzetekben, és magabiztos a lábbal való játékban. Igazi modern kapusnak tartják, aki aktívan részt vesz a támadásépítésben. A beadások hatástalanításában ugyanakkor közel sem ennyire magabiztos, emellett időnként koncentrációs kihagyásai is vannak.
A 192 centiméter magas kapus az előző szezonban 28 La Liga-mérkőzésen védett, nyolcszor őrizte meg a kapuját a góltól, védési hatékonysága pedig 70 százalékos volt, miközben mérkőzésenként átlagosan 1,07 gólt kapott.
Ezzel szemben Gulácsi az előző idényben 62,4 százalékos védési hatékonysággal hárította a kapujára tartó lövéseket, ugyanakkor 23 bajnoki mérkőzéséből kilencet kapott gól nélkül zárt. A magyar kapus kapuját 85 lövés találta el, amelyek közül 52-t hárított, míg brazil riválisa 102 kapura tartó lövésből 72-t védett.
A Villarreal augusztus 16-án az újonc Racing Santander otthonában kezdi meg a spanyol bajnokságot. Egyelőre nem tudni, ki lesz a Sárga Tengeralattjáró első számú kapusa. Gulácsi Péter mögött azonban rendkívül sikeres pályafutás áll, ráadásul eddig minden csapatánál kivívta magának a kezdő helyet. Az első mérkőzésen nyújtott teljesítménye alapján pedig erre most is minden esélye megvan.
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