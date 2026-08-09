Gulácsi Péter idén februárban még 2027 nyaráig meghosszabbította szerződését az RB Leipziggel. A szerződés aláírása után az 58-szoros magyar válogatott kapus hangsúlyozta, hogy Lipcse a második otthonává vált, nemcsak számára, hanem az egész családja számára is, ezért meg sem fordult a fejében a távozás gondolata.

Gulácsi Péter 11 évet húzott le az RB Leipzig együttesénél

Fotó: Jan Woitas / dpa Picture-Alliance via AFP

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Gulácsi Péter kiszorult az RB Leipzig kapujából?

Gulácsi Péter idén februárban oldalszalag-sérülést szenvedett a bal térdében, ezért öt bajnoki mérkőzést ki kellett hagynia. Ezt követően azonban már nem került vissza az RB Leipzig kezdőcsapatába, helyette a belga Maarten Vandevoordt kapott bizalmat, akit 2024 nyarán éppen azért szerződtettek, hogy hosszú távon Gulácsi Péter utódja legyen.

Maartent pár éve azzal a perspektívával szerződtettük, hogy övé a jövő. Nagy potenciállal rendelkezik, fiatal kora ellenére már közel 200 tétmérkőzésen bizonyította a képességeit. Az eddigi meccsein nálunk is megmutatta, hogy a stílusa tökéletesen illik ahhoz a futballhoz, amelyet játszani akarunk"

– nyilatkozta még tavasszal Marcel Schäfer, az RB Leipzig ügyvezetője.

Gulácsi Péter átadta a helyét a belga Maarten Vandevoordtnak

Fotó: Ronny Hartmann / AFP

Idén nyáron a Bayern München korábbi klasszisa, az argentin Martín Demichelis vette át az RB Leipzig kispadját. Az új vezetőedző elképzeléseibe ugyan nem lehet belelátni, de az előző szezon végén Vandevoordttal a kapuban az RB Leipzig 12 mérkőzéséből mindössze kettőt veszített el. Könnyen elképzelhető tehát, hogy a klub vezetése szerint most érkezett el a 24 éves belga kapus ideje, Gulácsi pedig úgy érezte, hogy pályafutása ezen szakaszában nem akar a kispadon ülni, inkább új kihívást keres.

Az elmúlt napokban felgyorsultak az események, és ilyenkor óhatatlanul arra gondol az ember: »Tényleg véget ér az itteni időszakom.« Ez nagyon megérintett. Rengeteg csodálatos emléket viszek magammal, és úgy érzem, ezekre mindig mosolyogva és szeretettel fogok visszagondolni. Természetesen egy ilyen váltás, egy költözés soha nem könnyű. De örömmel vállaljuk ezt a kihívást. Lipcse azonban mindig különleges helyet foglal majd el a szívünkben"

– mondta Gulácsi az RB Leipzig hivatalas YouTube-csatornájának adott utolsó interjújában.