A 36 éves Gulácsi Pétert hétfőn mutatták be a Villarreal új igazolásaként. A „magyar óriásként” aposztrofált kapus kedden már részt vett új csapata edzésén, szerdán pedig be is mutatkozott a Levante elleni felkészülési mérkőzésen.

Gulácsi Péter bemutatkozott a Villarreal csapatában

Fotó: villarrealcf.es

Gulácsi Péter bemutatkozott a Villarrealban

Az 58-szoros magyar válogatott kapus végigvédte a Levante elleni találkozót, ami azért figyelemre méltó, mert a Villarreal kezdőcsapatából rajta kívül csak Carlos Macía töltötte végig a mérkőzést a pályán.

A klub honlapjának beszámolója szerint Gulácsi Péter az első félidőben két nagy védést is bemutatott, ezzel kulcsszerepet vállalva abban, hogy a Villarreal kapott gól nélkül hozta le a mérkőzést. A találkozót végül 1–0-ra nyerte meg a hazai együttes Logan Costa 65. percben szerzett góljával.

Gulácsi tehát remekül mutatkozott be a spanyol bronzérmes együttesben, amely legközelebb szombaton 20 órától a török bajnok Galatasaray vendégeként lép pályára felkészülési mérkőzésen.