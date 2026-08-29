Gulácsi Péter a Villarreal mindhárom bajnoki meccsén a kispadon maradt, eddig Luiz Júnior kapott lehetőséget a kapuban. A spanyol csapat egyelőre nyeretlen, két döntetlen után pénteken 1-0-ra kikapott az Alavés otthonában. A 23 éves brazil kapust nem lehet okolni a gyengébb eredményekért, de az is igaz, hogy egyelőre csak átlagos teljesítményt nyújt. Gulácsi Péter előbb lehetőséget kaphat, mint gondoltuk?
- Alavés-Villarreal 1-0
Gulácsi Péter a nyáron került a Villarrealhoz. A spanyol csapat Luiz Júnior mellé keresett egy olyan tapasztalt kapust, aki felveszi vele a versenyt és biztonságot ad. Luiz Júnior 2024 augusztusában, 23 évesen érkezett a portugál Famalicãótól a Villarrealhoz. A klub 12 millió eurót fizetett érte, amivel ő lett a Villarreal történetének legdrágább kapusigazolása. A tavalyi idényben 28 bajnokin védett, tehát ő volt a csapat első számú kapusa.
Nyáron új edző, Inigo Perez érkezett a Villarrealhoz. A 38 éves szakembert a spanyol labdarúgás egyik legtehetségesebb edzőjeként tartják, tavasszal a Rayo Vallecanóval a Konferencialiga döntőjéig menetelt, és szoros meccsen alulmaradt a Crystal Palace-szal szemben. Perez a kapusposzton nem változtatott, Luiz Júniort állította a kezdőcsapatba az eddigi három meccsen.
A Racing Santander és az Atlético Madrid ellen is 2-2-re zárt a Villarreal, amely pénteken 1-0-ra kikapott az Alavés vendégeként.
A statisztikák alapján a három mérkőzésen kapott öt gól nem feltétlenül Luiz Júnior hibája, a fogható lövéseket hárította, de egyelőre elmaradt a tavalyi teljesítményétől:
a 2025/26-os szezonban 102 kaput eltaláló lövésből 72-t védett, ami 70,6%-os védési hatékonyságot jelentett. Az idei első három meccse egyelőre átlagos, de nem kiemelkedő.
Ez azt is jelentheti, hogy a "biztonsági tartalék", a rutinos Gulácsi is esélyt kaphat, hiszen a Villarreal tavaly a harmadik helyen végzett, de átlagos kapusteljesítménnyel ez az eredmény aligha ismételhető meg. A magyar kapus elárulta, remek a kapcsolata Luizzal.
"Luizzal jó a kapcsolatunk, nyilván vannak nyelvi határok, mert ő nem beszél angolul. A klubon belül mindenki spanyolul beszél, tehát nekem a spanyol tudásomat gyorsan olyan szintre kell hozni, hogy mindenkivel tudjak kommunikálni. Egy két csapattársammal angolul beszélünk, de a spanyol a fő nyelv.
Tudom, hogy mi a szerepem a klubon belül, és Luiz mellett, ettől függetlenül egy kompetitív atmoszféra van az edzésen. Egymást próbáljuk arra sarkalni, hogy még jobb teljesítményt nyújtsunk, ez egy egészséges környezet.
Ahogy minden csapattársammal, úgy vele is megtaláltam az összhangot" - mondta a TV2-nek adott interjújában a magyar kapus.
Gulácsi Péter mikor kap esélyt?
A következő hetekben tehát az lehet a kérdés, hogy Perez meddig tart ki Luiz Júnior mellett? A brazil egyelőre nem adott okot arra, hogy elveszítse a helyét, de arra sem, hogy minden kétséget eloszlasson maga körül. Ha a Villarreal továbbra is nyeretlen marad, és a brazil kapus nem tud bravúrokkal pontokat szerezni a csapatnak, könnyen lehet, hogy Gulácsi Péternek hamarabb jön el a pillanata, mint azt a nyáron gondolni lehetett.