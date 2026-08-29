Gulácsi Péter a Villarreal mindhárom bajnoki meccsén a kispadon maradt, eddig Luiz Júnior kapott lehetőséget a kapuban. A spanyol csapat egyelőre nyeretlen, két döntetlen után pénteken 1-0-ra kikapott az Alavés otthonában. A 23 éves brazil kapust nem lehet okolni a gyengébb eredményekért, de az is igaz, hogy egyelőre csak átlagos teljesítményt nyújt. Gulácsi Péter előbb lehetőséget kaphat, mint gondoltuk?

Egyelőre Luiz Junior védi a Villarreal kapuját, de Gulácsi Péter bevetésre készen áll Fotó: CESAR ORTIZ GONZALEZ / NurPhoto

Alavés-Villarreal 1-0

Gulácsi Péter a nyáron került a Villarrealhoz. A spanyol csapat Luiz Júnior mellé keresett egy olyan tapasztalt kapust, aki felveszi vele a versenyt és biztonságot ad. Luiz Júnior 2024 augusztusában, 23 évesen érkezett a portugál Famalicãótól a Villarrealhoz. A klub 12 millió eurót fizetett érte, amivel ő lett a Villarreal történetének legdrágább kapusigazolása. A tavalyi idényben 28 bajnokin védett, tehát ő volt a csapat első számú kapusa.

Nyáron új edző, Inigo Perez érkezett a Villarrealhoz. A 38 éves szakembert a spanyol labdarúgás egyik legtehetségesebb edzőjeként tartják, tavasszal a Rayo Vallecanóval a Konferencialiga döntőjéig menetelt, és szoros meccsen alulmaradt a Crystal Palace-szal szemben. Perez a kapusposzton nem változtatott, Luiz Júniort állította a kezdőcsapatba az eddigi három meccsen.