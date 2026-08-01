Gulácsi Péter megállapodott a La Ligában szereplő Villarreallal – legalábbis ezt állítja Fabrizio Romano. A mindig jól értesült olasz transzferguru szerint már csak egyetlen dolgon múlik az 58-szoros magyar válogatott kapus jövője: az RB Leipzignek sikerül-e megállapodnia a spanyolokkal.

A spanyol Villarreal Gulácsi Péterrel erősítené meg a keretét

Fotó: Karl-Josef Hildenbrand/AFP

Gulácsi Péter megállapodott a Villarreallal?

Fabrizio Romano mindig nagyon megbízható információkkal rendelkezik a labdarúgók szerződésével kapcsolatban – az olasz transzferguru volt az, aki elsőként jelentette be Szoboszlai Dominik liverpooli hosszabbítását is. Most pedig azt állítja, hogy Gulácsi Péter nagyon közel került ahhoz, hogy a Villarreal játékosa legyen.

A korábbi magyar válogatott kapus és a spanyol klub között már létrejött a megállapodás – állítja Fabrizio Romano.

Sőt, úgy tudja, már csak egyetlen dolgon áll vagy bukik Gulács jövője: hogy a két csapat egyezsége jut-e.

🚨🟡 More on Peter Gulacsi and Villarreal exclusive story.



The agreement is done on player side and almost done between clubs with RB Leipzig.



Final details being clarified then green light and here we go. 💥 pic.twitter.com/SlVY0gCLoP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 31, 2026

A 36 éves hálóőr sajtóhírek szerint két évre kötelezheti el magát a Bajnokok Ligájában is érdekelt klubhoz, plusz egyéves opcióval.

11 év után távozhat Lipcséből

Gulácsi Péter 2015 óta az RB Leipzig kapusa, sokáig a csapat első számú hálóőre volt. Egy Német Kupa-győzelem mellett a Bundesligában többször is dobogón végeztek. A magyar válogatott játékos lipcsei színekben védett a Bajnokok Ligájában és az Európa-ligában is. Már évekkel ezelőtt felmerült, hogy második számú kapus válhat belőle a klubnál, de valahányszor bebizonyította, hogy helye van a kezdőcsapatban. Még az elmúlt szezonban is 23 német bajnokin védett, majd tavasszal – egy sérülésből felépülve – kiszorult a kapuból.