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Az 58-szoros magyar válogatott állítólag már megállapodott a Villarreallal. Gulácsi Péter jövője már csak azon múlik, hogy jelenlegi klubja, az RB Leipzig meg tud-e állapodni a spanyolokkal az átigazolás részleteiről.

Gulácsi Péter megállapodott a La Ligában szereplő Villarreallal – legalábbis ezt állítja Fabrizio Romano. A mindig jól értesült olasz transzferguru szerint már csak egyetlen dolgon múlik az 58-szoros magyar válogatott kapus jövője: az RB Leipzignek sikerül-e megállapodnia a spanyolokkal.

Gulácsi Péter az RB Leipzig kapusa
A spanyol Villarreal Gulácsi Péterrel erősítené meg a keretét 
Fotó: Karl-Josef Hildenbrand/AFP

Gulácsi Péter megállapodott a Villarreallal?

Fabrizio Romano mindig nagyon megbízható információkkal rendelkezik a labdarúgók szerződésével kapcsolatban – az olasz transzferguru volt az, aki elsőként jelentette be Szoboszlai Dominik liverpooli hosszabbítását is. Most pedig azt állítja, hogy Gulácsi Péter nagyon közel került ahhoz, hogy a Villarreal játékosa legyen. 

A korábbi magyar válogatott kapus és a spanyol klub között már létrejött a megállapodás – állítja Fabrizio Romano.

Sőt, úgy tudja, már csak egyetlen dolgon áll vagy bukik Gulács jövője: hogy a két csapat egyezsége jut-e.

A 36 éves hálóőr sajtóhírek szerint két évre kötelezheti el magát a Bajnokok Ligájában is érdekelt klubhoz, plusz egyéves opcióval.

11 év után távozhat Lipcséből

Gulácsi Péter 2015 óta az RB Leipzig kapusa, sokáig a csapat első számú hálóőre volt. Egy Német Kupa-győzelem mellett a Bundesligában többször is dobogón végeztek. A magyar válogatott játékos lipcsei színekben védett a Bajnokok Ligájában és az Európa-ligában is. Már évekkel ezelőtt felmerült, hogy második számú kapus válhat belőle a klubnál, de valahányszor bebizonyította, hogy helye van a kezdőcsapatban. Még az elmúlt szezonban is 23 német bajnokin védett, majd tavasszal – egy sérülésből felépülve – kiszorult a kapuból.

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