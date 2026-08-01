Gulácsi Péter megállapodott a La Ligában szereplő Villarreallal – legalábbis ezt állítja Fabrizio Romano. A mindig jól értesült olasz transzferguru szerint már csak egyetlen dolgon múlik az 58-szoros magyar válogatott kapus jövője: az RB Leipzignek sikerül-e megállapodnia a spanyolokkal.
Gulácsi Péter megállapodott a Villarreallal?
Fabrizio Romano mindig nagyon megbízható információkkal rendelkezik a labdarúgók szerződésével kapcsolatban – az olasz transzferguru volt az, aki elsőként jelentette be Szoboszlai Dominik liverpooli hosszabbítását is. Most pedig azt állítja, hogy Gulácsi Péter nagyon közel került ahhoz, hogy a Villarreal játékosa legyen.
A korábbi magyar válogatott kapus és a spanyol klub között már létrejött a megállapodás – állítja Fabrizio Romano.
Sőt, úgy tudja, már csak egyetlen dolgon áll vagy bukik Gulács jövője: hogy a két csapat egyezsége jut-e.
A 36 éves hálóőr sajtóhírek szerint két évre kötelezheti el magát a Bajnokok Ligájában is érdekelt klubhoz, plusz egyéves opcióval.
11 év után távozhat Lipcséből
Gulácsi Péter 2015 óta az RB Leipzig kapusa, sokáig a csapat első számú hálóőre volt. Egy Német Kupa-győzelem mellett a Bundesligában többször is dobogón végeztek. A magyar válogatott játékos lipcsei színekben védett a Bajnokok Ligájában és az Európa-ligában is. Már évekkel ezelőtt felmerült, hogy második számú kapus válhat belőle a klubnál, de valahányszor bebizonyította, hogy helye van a kezdőcsapatban. Még az elmúlt szezonban is 23 német bajnokin védett, majd tavasszal – egy sérülésből felépülve – kiszorult a kapuból.