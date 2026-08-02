Gyászol a Fejér vármegyei és a magyar labdarúgás. Tragédia történt szombaton a Csákváron rendezett felkészülési mérkőzés után: az Újbarok futballistája, Tóvári Róbert a lefújást követően váratlanul összeesett a pályán, majd a hosszan tartó újraélesztés ellenére életét vesztette.

Gyászol az Újbarok, elhunyt Tóvári Róbert

Fotó: Marc Ignacio/Unsplash

A Fejér vármegyei hírportál beszámolója szerint az Újbarok a helyi öregfiúk csapatával játszott edzőmérkőzést. A találkozó befejezése után a játékos rosszul lett és összeesett. A pályán lévők azonnal felismerték, hogy nagy a baj, ezért a két csapat játékosai késlekedés nélkül megkezdték az újraélesztést, amelyet a kiérkező mentők átvételéig folytattak.

A klub tájékoztatása szerint a mentők közel egy órán át küzdöttek Tóvári Róbert életéért, de minden erőfeszítésük hiábavalónak bizonyult.

Gyászol az Újbarok

Az Újbarok közösségi oldalán megrendítő közleményben búcsúzott játékosától, akit mindenki csak „Dugóként” ismert.

Amit most érzünk a mélységes gyász és fájdalom

– írta a klub, amely szerint Tóvári Róbert hatalmas szívű ember volt, aki családjáért és csapatáért egyaránt mindent megtett.

A történtek miatt az egyesület azt is bejelentette, hogy nem áll ki az augusztus 9-re kiírt, Lovasberény elleni kupamérkőzésre. Indoklásuk szerint a csapat tagjai lelkileg összetörtek, jelenleg nem képesek folytatni a felkészülést és a mérkőzéseket. A klub a későbbiekben ad tájékoztatást a további döntésekről.

Az Origo Sport őszinte részvétét fejezi ki Tóvári Róbert családjának, barátainak és csapattársainak.