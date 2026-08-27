A Ferencváros–Trabzonspor Európa-liga-selejtező első mérkőzésén Kristoffer Zachariassen góljával 1–0-ra győztek a zöld-fehérek Törökországban, így kedvező helyzetből várhatják a párharc budapesti visszavágóját – Hajdu Attila szerint az első mérkőzés ismét megmutatta, hogy a játékoskeretek értéke és a költségvetés önmagában nem feltétlenül dönt el egy nemzetközi párharcot.

Hajdu Attila nagy esélyt lát a Ferencváros továbbjutására

Fotó: fradi.hu

„Ha a játékosok értékét nézzük, márpedig ezt általában nézni szoktuk, a Trabzonspor kerete több mint négyszer annyit ér, mint a Ferencvárosé. Ebből azt a következtetést lehetne levonni, hogy jobb csapat. A Fradi azonban az elmúlt években nagyon sokszor került hasonló helyzetbe, és mégis sikerült átgyúrnia magát az ellenfelén két mérkőzésen keresztül. Ennek szerintem az lehet az oka, hogy bár ezek értékesebb csapatok, a Fradi sokszor jobban funkcionáló együttes” – mondta Hajdu Attila az Origo Sportnak.

A Ferencvárost 1995 és 1998 között erősítő egykori kapus úgy érzi, a Trabzonspor játékosai az első találkozón nem készültek fel megfelelően a Ferencvárosból, sőt talán valamelyest le is becsülték Borbély Balázs együttesét. Ez azonban a visszavágón biztosan nem ismétlődik meg.

A Fradi évek óta folyamatosan ott van a nemzetközi kupákban, ezért számomra érthetetlen, de szerintem a törökök otthon nem készültek fel kellőképpen, egy kicsit lenézték a Ferencvárost. Az ember azt gondolná, hogy hazai pályán, a saját közönség előtt könnyebb lesz, én viszont arra számítok, hogy ez nehezebb mérkőzés lesz a kintinél. A Trabzonspor most már sokkal alaposabban fel fog készülni. Ennek ellenére azt gondolom, hogy a Fradi megoldja a feladatot, hetven százalék esélyt adok a továbbjutására.

Hajdu Attila szerint valóban létezik a nemzetközi rutin

A Ferencváros az utóbbi években rendszeres szereplője lett az európai kupák őszi és téli szakaszának, miközben a Trabzonspor az elmúlt évtizedben jóval ritkábban jutott el idáig. Az 1995-ös BL-csoportkörbe jutás egyik főszereplője szerint a nemzetközi rutin nehezen megfogható fogalom, de a kiélezett helyzetekben valódi előnyt jelenthet.