„Ne próbáljátok megérteni a zseniket”

Thierry Henry volt Rio Ferdinand vendége a Rio Meets című műsorban, amelyben közel egyórás beszélgetés során idézte fel pályafutása legmeghatározóbb pillanatait. A világbajnok francia legenda beszélt az Arsenal elhagyásáról, a Barcelonánál töltött évekről, Lionel Messi elképesztő mentalitásáról, valamint Pep Guardiola munkamódszereiről.
„A családomat is szeretem, mégis elköltöztem otthonról”
Henry neve örökre összeforrt az Arsenallal: nyolc év alatt az észak-londoni klub történetének legeredményesebb gólszerzője lett, bajnokságot nyert, tagja volt a veretlenül végigmasírozó „Invincibles”, azaz „Legyőzhetetlen” csapatnak, ezért sok szurkoló a mai napig nehezen érti, miért döntött 2007 nyarán a Barcelona mellett. A francia legenda szerint azonban a válasz egyszerűbb, mint azt sokan gondolják.
„Mindig megkérdezik tőlem, ha ennyire szeretted az Arsenalt, akkor miért mentél el. Erre mindig azt felelem: a családomat is szeretem, mégis elköltöztem otthonról. Attól, hogy új helyre mész, még nem szereted kevésbé azt, ahonnan jöttél” – fogalmazott az Arsenal színeiben 370 tétmeccsen 226 gólig jutó klasszis.
Elárulta, hogy a Barcelona vezetői már az első tárgyalásokon őszinték voltak vele: nem ígértek biztos helyet a kezdőcsapatban, sőt azt is közölték, hogy kevesebbet fog keresni, mint Londonban. Henrynak azonban ez egyáltalán nem számított.
„Azt mondták, nem leszek kezdő, és kevesebb pénzt is fogok kapni. Egyik sem érdekelt. Egész életemben szerettem versenyezni, és tudtam, hogy itt ismét bizonyítanom kell. Ez motivált” – emlékezett vissza.
Hiába érkezett Barcelonába világ- és Európa-bajnok sztárként, újra a nulláról kellett felépítenie magát. Nem az számított, hogy korábban mit ért el, hanem az, hogy mit tud hozzátenni egy olyan öltözőhöz, amelyben már ott volt Xavi, Andrés Iniesta és egy bizonyos Lionel Messi is - végül a katalánokkal Bajnokok Ligáját és két bajnoki címet nyert.
„Messi hagyta, hogy a bal lába beszéljen”
Henry szerint a futballvilág hajlamos kizárólag Messi utánozhatatlan tehetségéről beszélni, miközben a sikerei mögött legalább ekkora szerepet játszott a munkamorálja.
„Az emberek csak a tehetséget látják. Azt már kevésbé, hogyan vigyázott a testére, hogyan készült, mennyit dolgozott. Egyszerűen megszállottja volt a futballnak – mondta Henry, aki szerint az argentin egyik legnagyobb erőssége az volt, hogy soha nem próbálta szavakkal bizonygatni, mennyire különleges játékos. – Nem beszélt arról, hogy ő a legjobb. Egyszerűen hagyta, hogy a bal lába beszéljen helyette.”
A francia legenda úgy emlékszik, Messi hozzáállása az egész öltözőre hatással volt. Nem azért követte mindenki, mert hangos vezér volt, vagy folyamatosan motivációs beszédeket tartott, hanem mert nap mint nap látták, milyen elképesztő intenzitással dolgozik. Hozzátette, ilyenkor egyetlen játékostársban sem merül fel a kérdés, hogy érdemes-e plusz energiát beletenni a közös munkába.
Ha látod, hogy valaki ennyit tesz a sikerért, akkor természetes, hogy te is futsz érte. Tudod, hogy képes megnyerni neked a mérkőzést.
A történet, amely tökéletesen bemutatja Messi mentalitását
Henry egy olyan emléket is felidézett, amely szerinte mindennél jobban megmutatja, hogyan lett Messi minden idők egyik legjobb futballistája. Amikor Barcelonába érkezett, az argentin még korántsem számított elit szabadrúgáslövőnek.
Az emberek ma már csak azt látják, hogy mekkora szabadrúgás-specialista lett, de én még láttam az elejét. Edzésen újra és újra odaállt a labda mögé. Eltalálta a sorfalat. A kapust. Mellé rúgta. Aztán másnap ismét ugyanígy kezdte. És harmadnap is. Megállás nélkül ismételt.
Henry szerint sokan hajlamosak azt hinni, hogy a legnagyobb játékosok egyszerűen a tehetségükből élnek, pedig Messi éppen az ellenkezőjét bizonyította.
„Az emberek a végeredményt látják. Azt már nem, hogy mennyi munka van mögötte. Én végignéztem ezt a folyamatot. Ezért lett olyan veszélyes szabadrúgásból is.”
„Ne próbáljátok megérteni a zseniket”
A világ- és Európa-bajnok egykori csatár szerint Lionel Messi különlegességét nemcsak a pályán nyújtott teljesítménye adta, hanem az is, ahogyan nap mint nap viselkedett. Úgy véli, a legtöbben kívülről csak a gólokat, a cseleket és a trófeákat látták, miközben a legnagyobb hatást az öltözőben gyakorolta a csapattársaira.
„Nem volt hangos. Nem tartott nagy beszédeket. Egyszerűen minden nap láttad, hogyan dolgozik. Ez önmagában inspirált mindenkit” – mondta Henry, majd hozzátette, Messi megszállottsága néha egészen hétköznapi helyzetekben is megmutatkozott.
Ha nem szerzett gólt, dühös volt. Ha gólt szerzett, de úgy érezte, lehetett volna jobb is, akkor is dühös volt. Folyamatosan többet akart magától
– fejtegette a francia, aki szerint éppen ez különbözteti meg a legnagyobbakat az igazán jó futballistáktól. – Ők soha nem elégedettek. Mindig azt keresik, min lehet még javítani.”
Henry véleménye a Messi–Ronaldo vitáról
A fenti sorokat olvasva óhatatlanul egy másik felsőkategóriás játékos is eszünkbe juthatna, s ennek kapcsán adódik a kérdés: Messi jobban hasonlított Cristiano Ronaldóra, mint gondolnánk? Henry úgy gondolja, az emberek rossz oldalról közelítik meg ezt a kérdést.
Nem kell választani közülük. Miért kellene? Egyszerűen örüljünk annak, hogy ugyanabban a korszakban láthattuk őket futballozni. Cristianónak szüksége volt Messire, Messinek pedig Cristianóra. Folyamatosan arra ösztönözték egymást, hogy még jobbak legyenek.
A 123-szoros francia válogatott szerint sok szurkoló csak akkor fogja igazán értékelni, mit jelentett ez az időszak, amikor már egyikük sem lesz a pályán.
„Amikor egyszer mindketten végleg befejezik, akkor fogtok rájönni, milyen szerencsések voltunk, hogy egyszerre láthattuk őket. Ne próbáljátok megérteni a zseniket. Egyszerűen csak élvezzétek őket.”
Guardiola már előző nap tudta, mi fog történni a pályán
A Juventusnál és az MLS-ben szereplő New York Red Bullsnál is légióskodó Henry pályafutása során számos kiváló edzővel dolgozott együtt, Arsene Wenger, José Mourinho és Roberto Martínez mellett azonban Pep Guardiolát emelte ki külön is. Szerinte a katalán szakember legnagyobb erőssége az, hogy nem egyszerűen felkészítette a csapatát az ellenfélre, hanem szinte előre látta a mérkőzés alakulását.
„Leültünk a videóelemzésre, és elmagyarázta: ha ez a játékos ide mozdul, akkor az ellenfél így fog reagálni, emiatt ott megnyílik egy terület, oda kell majd belépni.”
Henry szerint másnap a pályán szinte ijesztő volt megtapasztalni, hogy pontosan azok a helyzetek alakultak ki, amelyeket Guardiola előző nap felrajzolt.
Kimentünk a pályára, és minden úgy történt, ahogy mondta. Olyan érzés volt, mintha már lejátszottuk volna a mérkőzést.
A francia legenda szerint a Manchester Cityt tíz év után elhagyó szakember egészen más szinten gondolkodik a futballról, mint a legtöbb edző.
„Taktikailag egészen elképesztő. Néha már túl sokat is lát. Olyan dolgokat vesz észre, amelyek másnak fel sem tűnnek.”
Henry ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Guardiola zsenialitása önmagában semmit sem ért volna, ha a játékosai nem lettek volna nyitottak arra, hogy napról napra új dolgokat tanuljanak. A Barcelonánál azonban mindenki ugyanazt a célt tartotta szem előtt: a lehető legjobb futballt játszani, ezért működött ennyire jól ez a különleges közeg.
A teljes beszélgetés: