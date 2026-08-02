„Ne próbáljátok megérteni a zseniket”

Thierry Henry volt Rio Ferdinand vendége a Rio Meets című műsorban, amelyben közel egyórás beszélgetés során idézte fel pályafutása legmeghatározóbb pillanatait. A világbajnok francia legenda beszélt az Arsenal elhagyásáról, a Barcelonánál töltött évekről, Lionel Messi elképesztő mentalitásáról, valamint Pep Guardiola munkamódszereiről.

Thierry Henry testközelből figyelhette Lionel Messi fejlődését

Fotó: Gabriel Bouys/AFP

„A családomat is szeretem, mégis elköltöztem otthonról”

Henry neve örökre összeforrt az Arsenallal: nyolc év alatt az észak-londoni klub történetének legeredményesebb gólszerzője lett, bajnokságot nyert, tagja volt a veretlenül végigmasírozó „Invincibles”, azaz „Legyőzhetetlen” csapatnak, ezért sok szurkoló a mai napig nehezen érti, miért döntött 2007 nyarán a Barcelona mellett. A francia legenda szerint azonban a válasz egyszerűbb, mint azt sokan gondolják.

„Mindig megkérdezik tőlem, ha ennyire szeretted az Arsenalt, akkor miért mentél el. Erre mindig azt felelem: a családomat is szeretem, mégis elköltöztem otthonról. Attól, hogy új helyre mész, még nem szereted kevésbé azt, ahonnan jöttél” – fogalmazott az Arsenal színeiben 370 tétmeccsen 226 gólig jutó klasszis.

Elárulta, hogy a Barcelona vezetői már az első tárgyalásokon őszinték voltak vele: nem ígértek biztos helyet a kezdőcsapatban, sőt azt is közölték, hogy kevesebbet fog keresni, mint Londonban. Henrynak azonban ez egyáltalán nem számított.

„Azt mondták, nem leszek kezdő, és kevesebb pénzt is fogok kapni. Egyik sem érdekelt. Egész életemben szerettem versenyezni, és tudtam, hogy itt ismét bizonyítanom kell. Ez motivált” – emlékezett vissza.

Hiába érkezett Barcelonába világ- és Európa-bajnok sztárként, újra a nulláról kellett felépítenie magát. Nem az számított, hogy korábban mit ért el, hanem az, hogy mit tud hozzátenni egy olyan öltözőhöz, amelyben már ott volt Xavi, Andrés Iniesta és egy bizonyos Lionel Messi is - végül a katalánokkal Bajnokok Ligáját és két bajnoki címet nyert.

„Messi hagyta, hogy a bal lába beszéljen”

Henry szerint a futballvilág hajlamos kizárólag Messi utánozhatatlan tehetségéről beszélni, miközben a sikerei mögött legalább ekkora szerepet játszott a munkamorálja.