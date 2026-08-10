Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Nagyatádi tragédia: Békéscsaba volt alpolgármestere halt meg az eXtremeMan triatlonversenyen

Siker

Milák Kristóf már az első napon csúcsot döntött az úszó Eb-n, de rémisztő a helyzet

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A Paks-Honvéd mérkőzésen egy 16 éves futballista lopta el a show-t. A kispestiek tehetséges tinédzsere, a 16 éves Somogyi Tamás remek góllal egyenlített, a fiatal középpályás emlékezetes találattal tette le a névjegyét az élvonalban. A Honvéd játékosa az előző bajnokin saját bátyjának, a 18 éves Ádámnak adott gólpasszt, a labdarúgó NB I-be üstökösként robbantak be a Somogyi testvérek.

Az MTK elleni mérkőzésen a 16 éves Somogyi Tamás gólpasszt adott 18 éves bátyjának, Somogyi Ádámnak, aki 25 méterről bombázott az ellenfél kapujába. A harmadik fordulóban aztán a fiatalabb testvér nagy pillanata is eljött, a Kántor Kevin által lövésre lekészített labdát a 16-os előteréből kapásból lőtte a Paks kapujába. A Honvéd fiatal sztárjai, a Somogyi fivérek nem akármilyen gólokkal robbantak be az NB I-be, a két tinédzser előtt fényes jövő előtt áll.

A Honvéd testvérpárosa, Somogyi Ádám és Somogyi Tamás berobbant az NB I-be
A Honvéd testvérpárosa, Somogyi Ádám és Somogyi Tamás berobbant az NB I-be
Fotó: honvedfc.hu/

A Honvéd testvérpárosa az NB I új szenzációja

Somogyiék a Videoton kötelékében kezdték pályafutásukat, majd a 2024/2025-ös szezonban Felcsútról érkeztek a kispestiekhez. Ádám a leigazolását követően máris a felnőttek között kapott lehetőséget az NB II-ben, de az NB III-as második csapatban is számoltak vele, az előző idény második felét pedig Fehérváron töltötte kölcsönben. Tamás az U16-os korosztályban kezdte meg kispesti szereplését, 14 mérkőzésen 14 góllal hívta fel magára a figyelmet. Az elmúlt idényben elsősorban az U19-es együttesben játszott, de az NB III-as csapatban is pályára lépett, majd az NB II-ben is bemutatkozhatott. 

A kispestiek jellemzése szerint a 18 éves Ádám a hatos és a nyolcas pozíciót tölti be, míg a 16 esztendős Tamás támadó középpályás. Mindketten kimagasló játékintelligenciával rendelkeznek, az utánpótlás-válogatottban is rendszeres játéklehetőséget kaptak a saját korosztályukban. 

Idén nyáron a Somogyi testvérek szerződést hosszabbítottak a Honvéddal, az NB I-ben be is mutatkoztak, sőt, már mindketten gólt szereztek az élvonalban. 

Ahogyan a cikk elején említettük, az MTK ellen Tamás készítette le a labdát Ádámnak, aki óriási bombagólt ragasztott a jobb felső sarokba.

A Honvéd 16 éves tinédzsere bombagóllal sokkolta Bognár György csapatát

Tamás nem akármilyen rekordot tart, a XXI. században nála fiatalabban még senki nem lépett pályára bajnoki mérkőzésen Kispesten – a Karcag elleni, tavaly szeptemberi NB II-es találkozón jött el számára ez a pillanat. 

A Honvéd fiatalja ezzel Puskás Ferencet is megelőzte, 

az abszolút rekord pedig nem a közelmúltban született: a húszszoros válogatott Jeny Rudolf 1917. márciusában, két nappal a 16. születésnapját követően debütált a Fővárosi TK elleni meccsen.

Somogyi Tamás az MTK elleni találkozó után elmondta, még szoknia kell a közeget, de némileg rutinosabb testvére sokat segít neki. „Nagyon boldog voltam, hogy gólt szerzett, úgy örültem neki, mintha én lőttem volna. Jól kiegészítjük egymást, segítjük a másikat, mindkettőnknek jót tesz, hogy együtt játszunk. Megpróbáljuk ezt minél jobban kihasználni” – mondta, majd a következő bajnokin már ő lőtt bombagólt Bognár György csapata ellen a 2-2-re végződött bajnokin.

A hétvégi bajnoki után rendkívül éretten nyilatkozott az M4 Sportnak az első NB I-es gólját szerző Somogyi Tamás. 

„Tudtam, hogy el tudom majd lőni első érintésből, szerencsére nagyon jól találtam el a labdát. 

Utána ünneplésre már annyira nem futotta az erőmből, vagyis én inkább a győzelemért szerettem volna menni. Ezt majd legközelebb be szeretném pótolni. 

A gólomat mindenki pozitívan fogadta, a csapattársak és a szurkolók is, tényleg fantasztikus érzés, és nagyon örülök neki” – mondta a kispestiek tinisztárja.

A Honvéd fiatal testvérpárosának szereplése élményszámba megy az NB I-ben, ennél nagyobb szenzáció már csak az lenne, ha a magyar válogatottban is egymás oldalán futballozhatnának. Ki tudja, ha így folytatják, Marco Rossi figyelmét is megragadhatja nem mindennapi teljesítményük.

  • Kapcsolódó cikkek
Botrány Debrecenben, Bódog Tamás tombolva rontott a játékvezetőnek – videó
„Furcsállom, de lassan hozzászokhatunk ehhez” – Bognár György a játékvezetésről
Dzsudzsák döntött: a Fradi a ligautolsó, nincs már pont nélküli csapat az NB I-ben

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!