Az MTK elleni mérkőzésen a 16 éves Somogyi Tamás gólpasszt adott 18 éves bátyjának, Somogyi Ádámnak, aki 25 méterről bombázott az ellenfél kapujába. A harmadik fordulóban aztán a fiatalabb testvér nagy pillanata is eljött, a Kántor Kevin által lövésre lekészített labdát a 16-os előteréből kapásból lőtte a Paks kapujába. A Honvéd fiatal sztárjai, a Somogyi fivérek nem akármilyen gólokkal robbantak be az NB I-be, a két tinédzser előtt fényes jövő előtt áll.

A Honvéd testvérpárosa, Somogyi Ádám és Somogyi Tamás berobbant az NB I-be

Fotó: honvedfc.hu/

A Honvéd testvérpárosa az NB I új szenzációja

Somogyiék a Videoton kötelékében kezdték pályafutásukat, majd a 2024/2025-ös szezonban Felcsútról érkeztek a kispestiekhez. Ádám a leigazolását követően máris a felnőttek között kapott lehetőséget az NB II-ben, de az NB III-as második csapatban is számoltak vele, az előző idény második felét pedig Fehérváron töltötte kölcsönben. Tamás az U16-os korosztályban kezdte meg kispesti szereplését, 14 mérkőzésen 14 góllal hívta fel magára a figyelmet. Az elmúlt idényben elsősorban az U19-es együttesben játszott, de az NB III-as csapatban is pályára lépett, majd az NB II-ben is bemutatkozhatott.

A kispestiek jellemzése szerint a 18 éves Ádám a hatos és a nyolcas pozíciót tölti be, míg a 16 esztendős Tamás támadó középpályás. Mindketten kimagasló játékintelligenciával rendelkeznek, az utánpótlás-válogatottban is rendszeres játéklehetőséget kaptak a saját korosztályukban.

Idén nyáron a Somogyi testvérek szerződést hosszabbítottak a Honvéddal, az NB I-ben be is mutatkoztak, sőt, már mindketten gólt szereztek az élvonalban.

Ahogyan a cikk elején említettük, az MTK ellen Tamás készítette le a labdát Ádámnak, aki óriási bombagólt ragasztott a jobb felső sarokba.

A Honvéd 16 éves tinédzsere bombagóllal sokkolta Bognár György csapatát

Tamás nem akármilyen rekordot tart, a XXI. században nála fiatalabban még senki nem lépett pályára bajnoki mérkőzésen Kispesten – a Karcag elleni, tavaly szeptemberi NB II-es találkozón jött el számára ez a pillanat.

A Honvéd fiatalja ezzel Puskás Ferencet is megelőzte,

az abszolút rekord pedig nem a közelmúltban született: a húszszoros válogatott Jeny Rudolf 1917. márciusában, két nappal a 16. születésnapját követően debütált a Fővárosi TK elleni meccsen.