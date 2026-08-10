Az MTK elleni mérkőzésen a 16 éves Somogyi Tamás gólpasszt adott 18 éves bátyjának, Somogyi Ádámnak, aki 25 méterről bombázott az ellenfél kapujába. A harmadik fordulóban aztán a fiatalabb testvér nagy pillanata is eljött, a Kántor Kevin által lövésre lekészített labdát a 16-os előteréből kapásból lőtte a Paks kapujába. A Honvéd fiatal sztárjai, a Somogyi fivérek nem akármilyen gólokkal robbantak be az NB I-be, a két tinédzser előtt fényes jövő előtt áll.
A Honvéd testvérpárosa az NB I új szenzációja
Somogyiék a Videoton kötelékében kezdték pályafutásukat, majd a 2024/2025-ös szezonban Felcsútról érkeztek a kispestiekhez. Ádám a leigazolását követően máris a felnőttek között kapott lehetőséget az NB II-ben, de az NB III-as második csapatban is számoltak vele, az előző idény második felét pedig Fehérváron töltötte kölcsönben. Tamás az U16-os korosztályban kezdte meg kispesti szereplését, 14 mérkőzésen 14 góllal hívta fel magára a figyelmet. Az elmúlt idényben elsősorban az U19-es együttesben játszott, de az NB III-as csapatban is pályára lépett, majd az NB II-ben is bemutatkozhatott.
A kispestiek jellemzése szerint a 18 éves Ádám a hatos és a nyolcas pozíciót tölti be, míg a 16 esztendős Tamás támadó középpályás. Mindketten kimagasló játékintelligenciával rendelkeznek, az utánpótlás-válogatottban is rendszeres játéklehetőséget kaptak a saját korosztályukban.
Idén nyáron a Somogyi testvérek szerződést hosszabbítottak a Honvéddal, az NB I-ben be is mutatkoztak, sőt, már mindketten gólt szereztek az élvonalban.
Ahogyan a cikk elején említettük, az MTK ellen Tamás készítette le a labdát Ádámnak, aki óriási bombagólt ragasztott a jobb felső sarokba.
A Honvéd 16 éves tinédzsere bombagóllal sokkolta Bognár György csapatát
Tamás nem akármilyen rekordot tart, a XXI. században nála fiatalabban még senki nem lépett pályára bajnoki mérkőzésen Kispesten – a Karcag elleni, tavaly szeptemberi NB II-es találkozón jött el számára ez a pillanat.
A Honvéd fiatalja ezzel Puskás Ferencet is megelőzte,
az abszolút rekord pedig nem a közelmúltban született: a húszszoros válogatott Jeny Rudolf 1917. márciusában, két nappal a 16. születésnapját követően debütált a Fővárosi TK elleni meccsen.
Somogyi Tamás az MTK elleni találkozó után elmondta, még szoknia kell a közeget, de némileg rutinosabb testvére sokat segít neki. „Nagyon boldog voltam, hogy gólt szerzett, úgy örültem neki, mintha én lőttem volna. Jól kiegészítjük egymást, segítjük a másikat, mindkettőnknek jót tesz, hogy együtt játszunk. Megpróbáljuk ezt minél jobban kihasználni” – mondta, majd a következő bajnokin már ő lőtt bombagólt Bognár György csapata ellen a 2-2-re végződött bajnokin.
A hétvégi bajnoki után rendkívül éretten nyilatkozott az M4 Sportnak az első NB I-es gólját szerző Somogyi Tamás.
„Tudtam, hogy el tudom majd lőni első érintésből, szerencsére nagyon jól találtam el a labdát.
Utána ünneplésre már annyira nem futotta az erőmből, vagyis én inkább a győzelemért szerettem volna menni. Ezt majd legközelebb be szeretném pótolni.
A gólomat mindenki pozitívan fogadta, a csapattársak és a szurkolók is, tényleg fantasztikus érzés, és nagyon örülök neki” – mondta a kispestiek tinisztárja.
A Honvéd fiatal testvérpárosának szereplése élményszámba megy az NB I-ben, ennél nagyobb szenzáció már csak az lenne, ha a magyar válogatottban is egymás oldalán futballozhatnának. Ki tudja, ha így folytatják, Marco Rossi figyelmét is megragadhatja nem mindennapi teljesítményük.
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