Egészen szürreális jelenetek játszódtak le egy alexandriai luxusszállodában, ahol az egyiptomi labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányának születésnapi ünnepsége csúnya botrányba fulladt. Hosszam Hasszán két felesége a beszámolók szerint egymásnak esett, a balhé pedig odáig fajult, hogy a szakember rosszul lett, elájult, végül kórházba kellett szállítani.

Hosszam Hasszán születésnapi bulija verekedésbe torkollott Fotó: WALEED IBRAHIM / NurPhoto

Hosszam Hasszán születésnapi bulija verekedésbe torkollott

A szövetségi kapitány 2026. augusztus 10-én egy alexandriai tengerparti luxusszállodában, a Portzo Marinában ünnepelte 60. születésnapját, a partin pedig mindkét felesége jelen volt. Hosszam Hasszán első feleségét, Hovaida el-Garbavit még 1994-ben vette el, házasságukból négy gyermek született, míg második felesége, Dan Adam jóval fiatalabb nála, közös gyermekük nincs. A sajtóbeszámolók ugyanakkor nem adnak egyértelmű választ arra, hogy a szakember hivatalosan elvált-e már első nejétől: több forrás szerint jogilag továbbra is házasok, ám már külön élnek.

A születésnapi ünnepségen aztán váratlanul elszabadultak az indulatok. Dan Adam beszámolója szerint el-Garbavi egy pohár itallal leöntötte őt, amire a két nő egymásnak esett, és komoly dulakodás alakult ki közöttük. A hírek szerint a balhéba Hasszán gyermekei is bekapcsolódtak, akik édesanyjuk védelmére keltek, így a családi konfliktus pillanatok alatt valóságos tömegverekedéssé fajult. A drámai jelenetek Hosszam Hasszánt is megviselték: a szövetségi kapitány a történtek közepette rosszul lett és elájult, ezért végül kórházba kellett szállítani.

Hosszam Hasszán igazi legendának számít Egyiptomban

Hosszam Hasszán nemzeti hőssé vált hazájában, miután irányításával az egyiptomi labdarúgó-válogatott megszerezte története első világbajnoki győzelmét: a G csoportban 3–1-re legyőzte Új-Zélandot. A 60 éves szakember játékosként is óriási karriert futott be, 177 alkalommal szerepelt a nemzeti csapatban, amelyben 69 gólt szerzett.