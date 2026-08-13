A legutóbbi két Bajnokok Ligája-sorozatot megnyerő Paris Saint-Germain 2-1-re legyőzte az Európa-liga-győztes Aston Villát szerda este, a Salzburgban rendezett labdarúgó európai Szuperkupa-mérkőzésen. Hvicsa Kvarachelia már a 20. percben gólt szerzett, és folyamatosan az egyik legveszélyesebb párizsi támadó volt. A Szuperkupa után már nehéz vitatkozni azzal, hogy a 2026-os világbajnokság egyik legnagyobb hiányzója éppen a grúz klasszis volt.

Hvicsa Kvarachelia a PSG-Aston Villa meccsen is remekelt Fotó: HARUN OZALP / ANADOLU

Lionel Messi, Erling Haaland és Kylian Mbappé ragyogó teljesítményt nyújtott a vb-n, de a 2026-os világbajnokságról hiányzott az egyik legnagyobb klasszis, Hvicsa Kvarachelia. Grúzia még soha nem jutott ki a vb-re, így könnyen lehet, hogy a 25 éves szélsőt soha nem láthatjuk a legnagyobb válogatott seregszemlén. A grúz sztár a PSG-Aston Villa mérkőzésen mindenkit emlékeztetett arra, hogy miről maradunk le a vb-ken.

Hvicsa Kvarachelia a régi sztárokat idézi

A régi sztárokat idéző, letűrt sportszárral játszó, gyönyörűen cselező Kvarachelia mozgása esztétikai élmény is. Szinte bele lehet feledkezni a mozdulataiba, majd a góljaival jelzi, hogy az elegáns külső mögött hideg könyörtelenség rejlik.

Az Aston Villa ellen a 16-oson belül befelé cselezett, majd ellenállhatatlanul a hálóba lőtt.

A grúz sztár rendkívüli tehetséggel megáldott, lélegzetelállító tempóban cselez, miközben a labdát szinte a lábához ragasztva tartja. Ez a tulajdonság biztosítja számára azt a döntő előnyt, ami a Szuperkupa-meccsen látható volt. Az Aston Villa kapusa, Marcos Bizot reagált az éles, tizenhatoson belüli betörésére, de mielőtt felkészülhetett volna, Kvarachelia éles lövéssel a kapus feje fölé, a léc alá küldte a labdát. A grúz játékos labda nélkül is fáradhatatlanul dolgozott, a PSG intenzív kontrapresszingjének fontos láncszemeként üldözte a Villa védőit - írja a The Athletic.

A világ egyik legjobb játékosának és minden idők legnagyobb grúz játékosának tartják. A PSG-nél rövid idő alatt meghatározó ember lett. 2025 januárjában érkezett Nápolyból, és nem kellett neki hosszú beilleszkedési idő: már az első fél idényében francia bajnok és BL-győztes lett. A Bajnokok Ligájában különösen nagyot ment.

A 2025/26-os sorozatban 10 gólig jutott, 5 gólpasszt jegyzett, és az UEFA végül neki adta az idény legjobb játékosának járó díjat.

Kvarachelia 25 éves, tehát nem egy pályája végén járó sztárról beszélünk, akinek ez volt az utolsó esélye. Éppen abban az életkorban van, amikor még évekig a világ elitjéhez tartozhat – miközben könnyen lehet, hogy pályafutása végéig egyetlen világbajnoki mérkőzés sem jut neki.