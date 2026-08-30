Fordulatos meccset hozott össze vasárnap a Stamford Bridge-en a Chelsea a Brighton and Hove Albion ellen. Negyedóra után már két góllal vezetett a hazai csapat, majd a 32. percben Joao Pedro révén már három volt az előny. Ekkor tértek magukhoz a vendégek: Yalcouye szépített, Joao Pedro pedig öngólt vétett. A 74. percben a brazil sztár ismét az ellenfél kapuja előtt villant, gólpasszt adott, a Chelsea végül 4-3-re nyert. Mint kiderült, egy történelmi meccsen.

Joao Pedro (középen) volt a Chelsea-Brighton meccs főszereplője Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Chelsea-Brighton 4-3

Joao Pedro gólt szerzett, gólpasszt adott és öngólt vétett, ráadásul a Brighton korábbi játékosaként egykori csapata ellen tette mindezt. Ezzel soha nem látott magasságokba emelkedett:

ő lett a Chelsea történetének első játékosa, aki egy PL-meccsen gólt, gólpasszt és öngólt is jegyzett.

Joao Pedro nagy meccsen van túl

A 24 éves brazil klasszis a találkozó után szerényen reagált a történtekre:

"Különleges mérkőzésen vagyok túl. Úgy érzem, segítek a csapattársaimnak, a végsőkig küzdök, és igen, gólt szerzek, gólpasszt adok, ami nagyon fontos számunkra. Ha én nem szerzek gólt, ott van Cole vagy Morgan, szóval szerintem élveznünk kell a játékot, és remélhetőleg a végén eljuthatunk egy nagyon magas szintre" - fogalmazott a meccs után Joao Pedro, akit a The Guardian idézett.

A Chelsea védekezése ismét gyengének bizonyult, Xabi Alonso csapata az eddigi két Premier League-meccsen 7 gólt szerzett, de 5-öt kapott, és a Brighton ellen mindössze 25,6 százalékban birtokolta a labdát.