Vasárnap zártkörű temetésen búcsúztatták el a rosariói El Prado temetőben Jorge Messit, aki néhány nappal korábban, 68 éves korában hunyt el. A beszámolók szerint Lionel Messi, felesége, Antonela Roccuzzo és három gyermekük is jelen volt, míg argentin válogatott labdarúgók és a család közeli barátai szintén lerótták kegyeletüket.
Messi továbbra sem tett közzé személyes búcsúüzenetet a közösségi médiában. A család kifejezetten zártkörűen kezelte a búcsúztatást, a felvételek szerint valóban csak nagyon kevesen vettek részt rajta. Messi és családja Floridából érkezett, és rendőrségi motoros kísérte őket a temetőbe, ahol a temetés előtt családi virrasztást tartottak - írja a Euronews.
Jorge Messi irányította fia karrierjét
A szurkolók virágokat és támogató üzeneteket hagytak a temető kapujánál. Jorge Messi központi szerepet játszott fia karrierjében: 2000-ben a 13 éves fiúval együtt Barcelonába költözött, később pedig fia szerződéseit és képi jogait kezelte. Az argentin klubok a hétvégén megemlékezéseket tartottak róla.