Vasárnap zártkörű temetésen búcsúztatták el a rosariói El Prado temetőben Jorge Messit, aki néhány nappal korábban, 68 éves korában hunyt el. A beszámolók szerint Lionel Messi, felesége, Antonela Roccuzzo és három gyermekük is jelen volt, míg argentin válogatott labdarúgók és a család közeli barátai szintén lerótták kegyeletüket.

Eltemették Lionel Messi édesapját, Jorge Messit Fotó: LUIS ROBAYO / AFP

Lionel Messi yasuye irimbi rya El Prado riherereye Rosario aho agomba gushyingura Papa we Jorge Messi witabye Imana ku wa gatandatu azize uburwayi.#inyarwanda #inyarwandatrends #inyarwandanews pic.twitter.com/kfvJQYfrJ9 — Inyarwanda.com (@Inyarwandacom) August 10, 2026

Messi továbbra sem tett közzé személyes búcsúüzenetet a közösségi médiában. A család kifejezetten zártkörűen kezelte a búcsúztatást, a felvételek szerint valóban csak nagyon kevesen vettek részt rajta. Messi és családja Floridából érkezett, és rendőrségi motoros kísérte őket a temetőbe, ahol a temetés előtt családi virrasztást tartottak - írja a Euronews.

Jorge Messi irányította fia karrierjét

A szurkolók virágokat és támogató üzeneteket hagytak a temető kapujánál. Jorge Messi központi szerepet játszott fia karrierjében: 2000-ben a 13 éves fiúval együtt Barcelonába költözött, később pedig fia szerződéseit és képi jogait kezelte. Az argentin klubok a hétvégén megemlékezéseket tartottak róla.