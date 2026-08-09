A Real Madrid felkészülési mérkőzésen 2-1-re nyert Budapesten a Ferencváros ellen. Habár barátságos meccset játszottak, a két csapat kemény, szoros és élvezetes csatát vívott egymással. A Fradi nem okozott csalódást, nem véletlen, hogy a királyi gárda edzője, José Mourinho a lefújás után a magyar csapatot dicsérte.

José Mourinho (középen) a Fradit dicsérte Fotó: Szabolcs László

A portugál szakemberről kiderült, mindent tud a Fradiról, hiszen pontosan elmondta a Realmadrid TV-nek, hogy a magyar csapat eddig mennyi meccset játszott, és azt is hozzátette, hogy a zöld-fehérek nagy intenzitással játszanak.

„Először is szeretnék köszönetet mondani a Ferencvárosnak ezért a nagyon jó edzőmérkőzésért.

Öt Európa-liga-mérkőzést játszott, plusz két meccset a bajnokságukban, és látszik, hogy magas az intenzitás a játékában.

Az első félidő jobban tetszett, mint a második. Ez nem lepett meg, mert az első félidőt az a csapat játszotta, amellyel már eddig is együtt dolgoztunk, és amely korábban már játszott néhány mérkőzést. A pályán lévő játékosok között nagyobb volt az összhang. Nagyon jól irányítottuk a mérkőzést” - értékelt Mourinho.