A Real Madrid felkészülési mérkőzésen 2-1-re nyert Budapesten a Ferencváros ellen. Habár barátságos meccset játszottak, a két csapat kemény, szoros és élvezetes csatát vívott egymással. A Fradi nem okozott csalódást, nem véletlen, hogy a királyi gárda edzője, José Mourinho a lefújás után a magyar csapatot dicsérte.
A portugál szakemberről kiderült, mindent tud a Fradiról, hiszen pontosan elmondta a Realmadrid TV-nek, hogy a magyar csapat eddig mennyi meccset játszott, és azt is hozzátette, hogy a zöld-fehérek nagy intenzitással játszanak.
„Először is szeretnék köszönetet mondani a Ferencvárosnak ezért a nagyon jó edzőmérkőzésért.
Öt Európa-liga-mérkőzést játszott, plusz két meccset a bajnokságukban, és látszik, hogy magas az intenzitás a játékában.
Az első félidő jobban tetszett, mint a második. Ez nem lepett meg, mert az első félidőt az a csapat játszotta, amellyel már eddig is együtt dolgoztunk, és amely korábban már játszott néhány mérkőzést. A pályán lévő játékosok között nagyobb volt az összhang. Nagyon jól irányítottuk a mérkőzést” - értékelt Mourinho.
José Mourinho a hibákról is beszélt
Mourinho hozzátette, a Fradi ellen elkövetett hibák sokat segítenek neki abban, hogy átbeszélje a lehetőségeket a játékosaival.
„Aztán beállt Vinícius Jr. és Bernardo, olyan játékosok, akik eddig nem kaptak lehetőséget, és csak pár napja edzettek velünk. Endrick pozícióját is megváltoztattuk, és egy kicsit romlott a játék szervezettsége. Ezúttal a tökéletes teljesítménynél sokkal fontosabb volt, hogy elkövessünk néhány hibát, amelyekről a játékosokkal együtt elgondolkodhatunk, elemezhetünk, és folyamatosan fejlődhetünk. Egy nagyon egyszerű példa: egy bajnoki mérkőzésen, ha a 47. percben 2–1-re vezetünk, nem adunk függőleges passzt, nem veszítjük el a labdát, és nem követünk el egy veszélyes szabálytalanságot, ahogy ez most történt. A 47. percben tudni kell, mit kell tenni. Azok a kis hibák, amelyeket most elkövettünk, nekem segítenek.”
Vinícius Jr. kapcsán elmondta, ő napról napra jobb lesz.
„A legfontosabb az ő visszatérése. Ez öröm neki és mindannyiunknak. Ő és Bernardo Silva csak néhány edzésen vettek részt. A többieknek már pár héttel több volt a hátuk mögött. Nem vártam el, hogy Vini Jr. ma 50 méterről vegye át a labdát és gólt szerezzen; ez egy folyamat. Biztosan jövő szerdán jobb lesz, aztán pedig még jobb” - fogalmazott Mourinho.
A Fradi-Real Madrid meccs után a királyi gárda legközelebb a Deportivo ellen lép pályára felkészülési mérkőzésen, míg a Fradi csütörtökön a Górnik Zabrze otthonában szerepel az Európa-liga 3. selejtezőkörének visszavágóján. A zöld-fehérek az első meccsen 1-0-ra nyertek.