A Netflix háromrészes dokumentumfilm-sorozatot készített José Mourinho edzőről, és feltűnő módon éppen a két legnagyobb riválisa, Pep Guardiola és Arsene Wenger hiányzik az alkotásból. A portugál szakember a Chelsea és a Real Madrid vezetőedzőjeként ádáz csatákat vívott a spanyol és a francia trénerrel, vagyis a legizgalmasabb rész talán az lett volna, hogy ők mit gondolnak a rivalizálásról. Sajnos ez kimaradt a sorozatból. De valójában miért maradt ki Guardiola és Wenger?
José Mourinho kitette Casillast a Realból
A Netflix háromrészes Mourinho sorozata augusztus 11-én jelent meg és rengeteg korábbi játékos, kolléga és ellenfél megszólal benne – többek között Sir Alex Ferguson, John Terry, Iker Casillas, Zlatan Ibrahimovic, Didier Drogba, Javier Zanetti és Luis Figo. Közülük talán a Real Madrid és a spanyol válogatott korábbi kapusának szereplése a legmeglepőbb, hiszen
Casillas éppen Mourinho irányítása alatt szorult ki a királyi gárda kezdőcsapatából,
miután a portugál edző azzal vádolta, hogy öltözőbeli információkat szivárogtatott ki a sajtónak. Kapcsolatuk megromlott, ráadásul a feszültség tovább nőtt, hiszen Casillas szoros barátságot ápolt a barcelonai sztárok közül Gerard Piquével és Xavival, és Mourinho ezt nem nézte jó szemmel. A Real Madrid és a Barcelona közötti heves rivalizálás csak tovább fokozta a drámai hangulatot. A múlt ellenére Casillas lehetőséget kapott arra, hogy elmondja a saját verzióját a történtekről.
Miért hiányzott Guardiola és Wenger a sorozatból?
Egy dokumentumfilm akkor igazán őszinte, ha nemcsak a főszereplő barátai és hívei szólalnak meg benne, hanem azok is, akik a legjobban ismerték az ellenkező oldalról. Éppen ezért a rivális edzők közül talán Pep Guardiola és Arsene Wenger szereplése lett volna a legizgalmasabb, de végül egyikük sem szólaltak meg.
- Arsène Wenger, akivel a Chelsea–Arsenal meccseken ütköztek meg, és akivel személyes konfliktusok is kialakultak.
- Pep Guardiola, akivel a Real Madrid–Barcelona időszakban már nem egyszerűen két klub, hanem két futballfilozófia csapott össze.
A The Sun szerint Guardiola hajlandó lett volna szerepelni, de azt kérte, hogy Mourinho személyesen hívja meg. Ez nem történt meg, így végül kimaradt. Wenger esetében pedig még furcsább a helyzet: őt egyszerűen nem keresték meg. A rendező indoklása szerint Wenger korábbi nyilatkozataiban már elmondta a véleményét Mourinhóról, ezért nem érezték szükségesnek a megszólaltatását.
Annak ellenére, hogy Guardiola nem szerepel, Mourinho beszél róla a dokumentumfilmben, a The Sun szerint odaszúrt neki a 2012-es barcelonai távozása utáni szabadság miatt. Talán ez sem véletlen, hiszen a két edző a Barcelona és a Real Madrid élén a labdarúgás egyik leghevesebb edzői rivalizálását alakították ki. Kapcsolatuk azonban ennél jóval régebbre nyúlik vissza, hiszen Guardiola és Mourinho korábban együtt dolgoztak a Barcelonánál. Később Manchesterben egymással szemben találták magukat: Mourinho a Manchester Unitedet, Guardiola pedig a Manchester Cityt irányította.
Joe Pearlman rendező – a többszörös Emmy-, BAFTA- és Grammy-jelölt brit dokumentumfilm-készítő – a The Sunnak így nyilatkozott:
„Igen, felvettük a kapcsolatot Pep-pel, aki beleegyezett egy interjúba, de azzal a feltétellel, hogy José személyesen keresse meg őt. El lehet képzelni, hogy ez hogyan sült el” - mondta Pearlman.
Arsene Wenger és José Mourinho között a Premier League történelmének egyik legszórakoztatóbb edzői viszálya zajlott le. Rivalizálásuk számos emlékezetes pillanatot hozott, köztük azt a híres esetet, amikor Mourinho Wengert „a kudarcok szakértőjének” nevezte. Pearlman elismerte, hogy a dokumentumfilm készítői egyszerűen nem keresték meg őt.
„Wenger mindent elmondott a sajtótájékoztatókon, de az igazság az, hogy mi egyszerűen nem vettük a fáradtságot, hogy felvegyük vele a kapcsolatot”
A Mourinho-sorozat így kétségkívül sok mindent megmutat a portugál edzőből, de két olyan ember véleménye hiányzik belőle, akik talán a legtöbbet tudják róla: Pep Guardioláé és Arsène Wengeré.