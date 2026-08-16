A Netflix háromrészes dokumentumfilm-sorozatot készített José Mourinho edzőről, és feltűnő módon éppen a két legnagyobb riválisa, Pep Guardiola és Arsene Wenger hiányzik az alkotásból. A portugál szakember a Chelsea és a Real Madrid vezetőedzőjeként ádáz csatákat vívott a spanyol és a francia trénerrel, vagyis a legizgalmasabb rész talán az lett volna, hogy ők mit gondolnak a rivalizálásról. Sajnos ez kimaradt a sorozatból. De valójában miért maradt ki Guardiola és Wenger?

José Mourinho és Pep Guardiola ádáz csatát vívott egymással Fotó: PAUL ELLIS / AFP

José Mourinho kitette Casillast a Realból

A Netflix háromrészes Mourinho sorozata augusztus 11-én jelent meg és rengeteg korábbi játékos, kolléga és ellenfél megszólal benne – többek között Sir Alex Ferguson, John Terry, Iker Casillas, Zlatan Ibrahimovic, Didier Drogba, Javier Zanetti és Luis Figo. Közülük talán a Real Madrid és a spanyol válogatott korábbi kapusának szereplése a legmeglepőbb, hiszen

Casillas éppen Mourinho irányítása alatt szorult ki a királyi gárda kezdőcsapatából,

miután a portugál edző azzal vádolta, hogy öltözőbeli információkat szivárogtatott ki a sajtónak. Kapcsolatuk megromlott, ráadásul a feszültség tovább nőtt, hiszen Casillas szoros barátságot ápolt a barcelonai sztárok közül Gerard Piquével és Xavival, és Mourinho ezt nem nézte jó szemmel. A Real Madrid és a Barcelona közötti heves rivalizálás csak tovább fokozta a drámai hangulatot. A múlt ellenére Casillas lehetőséget kapott arra, hogy elmondja a saját verzióját a történtekről.

Miért hiányzott Guardiola és Wenger a sorozatból?

Egy dokumentumfilm akkor igazán őszinte, ha nemcsak a főszereplő barátai és hívei szólalnak meg benne, hanem azok is, akik a legjobban ismerték az ellenkező oldalról. Éppen ezért a rivális edzők közül talán Pep Guardiola és Arsene Wenger szereplése lett volna a legizgalmasabb, de végül egyikük sem szólaltak meg.