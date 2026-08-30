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A Real Madrid 4-0-ra verte a Málagát a spanyol labdarúgó-bajnokság 4. fordulójának meccsén. A királyi gárda edzője, José Mourinho a győzelem után Eduardo Camavinga kapcsán a kritikusoknak üzent.

Harmadik bajnokiját is magabiztosan nyerte a visszatérő José Mourinho vezetőedző irányításával a Real Madrid labdarúgócsapata, amely vasárnap hazai környezetben 4-0-ra verte a Málagát.

José Mourinho, head coach of Real Madrid CF, is seen during the LaLiga EA Sports football match between Real Madrid CF and Real Sociedad at Estadio Bernabeu in Madrid, Spain, on August 26, 2026. (Photo by Alberto Gardin/NurPhoto) (Photo by Alberto Gardin / NurPhoto via AFP)
José Mourinho újabb sikert aratott a Real Madriddal Fotó: ALBERTO GARDIN / NurPhoto
  • Real Madrid-Málaga 4-0

A fővárosi gárda a La Ligában története során 18. alkalommal fogadta riválisát, sikerével pedig továbbra is veretlen ezeken a találkozókon, immár 15 győzelem és 3 döntetlen a mérlege. A királyi gárda edzője, José Mourinho szerint több gólt is szerezhettek volna.

„Nagyon jól játszottunk az első félidőben egy olyan csapat ellen, amely azonnal támadásba lendült. A második félidő már inkább kontrolláltabb volt, alacsonyabb tempóval. A Málagának több ideje volt a labdával, de ahányszor gyorsítottuk a tempót, veszélyt teremtettünk. Több gólt is szerezhettünk volna. Csapatként az volt a célunk, hogy ne kapjunk gólt, és jól védekezzünk. Nem mindig lehet nagy intenzitással támadni, fontos három pontot szereztünk" - idézte a portugál trénert a Yahoo Sports.

José Mourinho üzent a kritikusoknak

Eduardo Camavinga ezúttal kezdőként szerepelt a Real Madridban, és végig pályán volt. Mourinho a kritikusoknak üzent, elmondta, hogy a médiában megjelent pletykák ellenére ő mindig is bízott Camavinga képességeiben, és a kezdőcsapatba nevezése egy tudatos döntés volt a részéről.

"Érett és fegyelmezett játékot nyújtott a középpályán, stabilizálta a csapat védekezését és labdakihozatalait. 

A külső hangok és a nyomás nem befolyásolhatják a belső munkát.

 Ez a mérkőzés tökéletes bizonyítéka volt annak, hogy Camavinga képes kulcsszerepet játszani" - mondta Mourinho.

A Real Madrid három forduló után kilenc ponttal, 10-2-es gólkülönbséggel áll.

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