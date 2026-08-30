Harmadik bajnokiját is magabiztosan nyerte a visszatérő José Mourinho vezetőedző irányításával a Real Madrid labdarúgócsapata, amely vasárnap hazai környezetben 4-0-ra verte a Málagát.

José Mourinho újabb sikert aratott a Real Madriddal Fotó: ALBERTO GARDIN / NurPhoto

Real Madrid-Málaga 4-0

A fővárosi gárda a La Ligában története során 18. alkalommal fogadta riválisát, sikerével pedig továbbra is veretlen ezeken a találkozókon, immár 15 győzelem és 3 döntetlen a mérlege. A királyi gárda edzője, José Mourinho szerint több gólt is szerezhettek volna.

„Nagyon jól játszottunk az első félidőben egy olyan csapat ellen, amely azonnal támadásba lendült. A második félidő már inkább kontrolláltabb volt, alacsonyabb tempóval. A Málagának több ideje volt a labdával, de ahányszor gyorsítottuk a tempót, veszélyt teremtettünk. Több gólt is szerezhettünk volna. Csapatként az volt a célunk, hogy ne kapjunk gólt, és jól védekezzünk. Nem mindig lehet nagy intenzitással támadni, fontos három pontot szereztünk" - idézte a portugál trénert a Yahoo Sports.

José Mourinho üzent a kritikusoknak

Eduardo Camavinga ezúttal kezdőként szerepelt a Real Madridban, és végig pályán volt. Mourinho a kritikusoknak üzent, elmondta, hogy a médiában megjelent pletykák ellenére ő mindig is bízott Camavinga képességeiben, és a kezdőcsapatba nevezése egy tudatos döntés volt a részéről.

"Érett és fegyelmezett játékot nyújtott a középpályán, stabilizálta a csapat védekezését és labdakihozatalait.

A külső hangok és a nyomás nem befolyásolhatják a belső munkát.

Ez a mérkőzés tökéletes bizonyítéka volt annak, hogy Camavinga képes kulcsszerepet játszani" - mondta Mourinho.

A Real Madrid három forduló után kilenc ponttal, 10-2-es gólkülönbséggel áll.