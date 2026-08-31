Az FC Barcelona a nyári átigazolási időszakban Julián Álvarezt, az Atlético Madrid argentin támadóját szerette volna megszerezni középcsatárposztra. A madridi klub azonban nem hajlandó meghallgatni a Barcelona ajánlatát, miközben a játékos nyíltan kijelentette, hogy a katalán csapatban szeretne futballozni.

Julián Álvarez már nem szeretne az Atléctio Madridban futballozni

Fotó: Sheng Cheng / NurPhoto via AFP

A Barcelona-szurkolók sokáig abban reménykedtek – és az átigazolási piac zárásáig még reménykedhetnek –, hogy az Atlético Madrid az utolsó pillanatban engedni fog a nyomásnak, és kénytelen lesz eladni a jelenleg depresszióval küszködő futballistát.

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A katalán klubnál azonban nem építenek az Atlético jóindulatára, és elkezdtek B opció után nézelődni, a választás pedig az Arsenal brazil válogatott támadójára, Gabriel Jesusra esett.

Fabrizio Romano, az átigazolási hírekben rendre jártas újságíró azt írta a közösségi oldalán, hogy a Barcelona mindenben megállapodott az Arsenallal Gabriel Jesus átigazolásáról. Az olasz transzferguru azt írja, hogy a katalán klub 10 millió eurót fizet a 29 éves támadóért, akinek jövő nyárig volt érvényes szerződése az észak-londoni klubbal.

🚨🔵🔴 BREAKING: Barcelona agree deal to sign Gabriel Jesus from Arsenal, here we go!



Exclusive details: medical booked on Monday, #AFC to receive €10m package plus add-ons for permament deal.



Gabriel Jesus will travel for medical as authorized by Arsenal. pic.twitter.com/Y4nFKERn3y — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2026

A 64-szeres brazil válogatott támadó hétfőn esik át az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokon, ezt követően pedig 2+1 éves szerződést ír alá az FC Barcelona csapatával.

Gabriel Jesus a brazil Palmeirasban nevelkedett, majd 2017 januárjában 32 millió eurót fizetett érte a Manchester City. Pep Guardiola csapatában 236 mérkőzésen 95 gólt lőtt és 45 gólpasszt adott, mellette pedig négy bajnoki címet, négy Ligakupát, valamint egy FA-kupatrófeát nyert.

Gabriel Jesus a súlyos sérülései miatt nem tudta megvetni a lábát az Arsenalban

Fotó: Gongora / NurPhoto via AFP

A brazil támadó Erling Haaland érkezése miatt 2022 nyarán távozott a Manchester Citytől, és 52 millió euróért az Arsenalhoz igazolt. Gabriel Jesus remekül futballozott az észak-londoni csapatban, azonban pályafutását súlyos sérülések nehezítették: először a 2022-es katari világbajnokságon szenvedett súlyos térdsérülést, majd 2025 januárjában egy Manchester United elleni FA-kupa-mérkőzésen szakadt el az elülső keresztszalagja a bal térdében. A brazil támadó ennek következtében négy év alatt csak 123 mérkőzésen lépett pályára az Arsenalban, ezeken 32 gól és 22 gólpassz a mérlege.