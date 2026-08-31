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Lehet, hogy lezárult a nyári átigazolási időszak leghosszabb szappanoperája? Egybehangzó sajtóértesülések szerint az FC Barcelona 10 millió euróért szerződteti Gabriel Jesust, az Arsenal brazil válogatott támadóját. Gabriel Jesus érkezése egyben azt is jelentheti, hogy a katalán klub feladta a harcot Julián Álvarezért, az Atlético Madrid argentin világbajnok csatáráért.

Az FC Barcelona a nyári átigazolási időszakban Julián Álvarezt, az Atlético Madrid argentin támadóját szerette volna megszerezni középcsatárposztra. A madridi klub azonban nem hajlandó meghallgatni a Barcelona ajánlatát, miközben a játékos nyíltan kijelentette, hogy a katalán csapatban szeretne futballozni.

Julián Álvarez már nem szeretne az Atléctio Madridban futballozni
Julián Álvarez már nem szeretne az Atléctio Madridban futballozni
Fotó: Sheng Cheng / NurPhoto via AFP

A Barcelona-szurkolók sokáig abban reménykedtek – és az átigazolási piac zárásáig még reménykedhetnek –, hogy az Atlético Madrid az utolsó pillanatban engedni fog a nyomásnak, és kénytelen lesz eladni a jelenleg depresszióval küszködő futballistát.

A Barcelona lemondott Julián Álvarezről?

A katalán klubnál azonban nem építenek az Atlético jóindulatára, és elkezdtek B opció után nézelődni, a választás pedig az Arsenal brazil válogatott támadójára, Gabriel Jesusra esett.

Fabrizio Romano, az átigazolási hírekben rendre jártas újságíró azt írta a közösségi oldalán, hogy a Barcelona mindenben megállapodott az Arsenallal Gabriel Jesus átigazolásáról. Az olasz transzferguru azt írja, hogy a katalán klub 10 millió eurót fizet a 29 éves támadóért, akinek jövő nyárig volt érvényes szerződése az észak-londoni klubbal.

A 64-szeres brazil válogatott támadó hétfőn esik át az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokon, ezt követően pedig 2+1 éves szerződést ír alá az FC Barcelona csapatával.

Gabriel Jesus a brazil Palmeirasban nevelkedett, majd 2017 januárjában 32 millió eurót fizetett érte a Manchester City. Pep Guardiola csapatában 236 mérkőzésen 95 gólt lőtt és 45 gólpasszt adott, mellette pedig négy bajnoki címet, négy Ligakupát, valamint egy FA-kupatrófeát nyert.

Gabriel Jesus of Arsenal FC during the 49th Trofeu Costa Daurada friendly match between Girona FC and Arsenal FC at Estadi Montilivi, on August 1, 2026. (Photo by Gongora/NurPhoto) (Photo by Gongora / NurPhoto via AFP)
Gabriel Jesus a súlyos sérülései miatt nem tudta megvetni a lábát az Arsenalban 
Fotó: Gongora / NurPhoto via AFP

A brazil támadó Erling Haaland érkezése miatt 2022 nyarán távozott a Manchester Citytől, és 52 millió euróért az Arsenalhoz igazolt. Gabriel Jesus remekül futballozott az észak-londoni csapatban, azonban pályafutását súlyos sérülések nehezítették: először a 2022-es katari világbajnokságon szenvedett súlyos térdsérülést, majd 2025 januárjában egy Manchester United elleni FA-kupa-mérkőzésen szakadt el az elülső keresztszalagja a bal térdében. A brazil támadó ennek következtében négy év alatt csak 123 mérkőzésen lépett pályára az Arsenalban, ezeken 32 gól és 22 gólpassz a mérlege.

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