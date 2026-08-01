Csütörtök este a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) hivatalos honlapján kérte a klubok együttműködését a kánikula elleni óvintézkedések betartásában. Az MLSZ levélben fordult a csapatokhoz, és felhívta a figyelmüket arra, hogy a következő időszakban várható rendkívüli időjárás miatt tegyenek meg minden szükséges intézkedést a sportolók, a sportszakemberek és a szurkolók egészségének megóvása érdekében.
A szövetség egyúttal arra kérte a mérkőzéseket rendező, illetve a vendégklubokat, hogy szorosan működjenek együtt a találkozókon dolgozó hivatalos személyekkel, és kiemelten ügyeljenek az alábbiak betartására:
- Ivószünetek biztosítása:
A játékvezetővel egyeztetve indokolt esetben mindkét félidőben elrendelhető a hivatalos ivószünet.
- Megfelelő folyadékpótlás:
A kispadoknál és az öltözőkben folyamatosan biztosítani kell a megfelelő mennyiségű, hűtött vizet és izotóniás italokat.
- Egészségügyi készenlét:
A stadionok orvosi stábjai és a mentőszolgálat munkatársai álljanak fokozott készenlétben a hőség miatt kialakuló rosszullétek azonnali ellátása érdekében.
- Szurkolói komfort:
Javasolt ingyenes ivóvíz-vételi pontok kialakítása a szurkolói szektorokban, valamint a tűző napsütés elleni védekezés lehetőségeinek biztosítása.
A sportolók és a kilátogató nézők biztonsága a legfontosabb, ezért az MLSZ fokozottan kéri a fentiek szigorú és felelősségteljes végrehajtását.
Miért nem halasztja el az MLSZ a fordulót a kánikula miatt?
Az egyik legkirívóbb eset, hogy vasárnap délután 15:45-től rendezik meg a Szusza Ferenc Stadionban az Újpest–Debrecen mérkőzést. Ezzel kapcsolatban az újpesti szurkolókat tömörítő Lila Sector is felhívta az MLSZ és a találkozót közvetítő M4 Sport figyelmét arra, hogy talán érdemes lenne átgondolni ezt a helyzetet.
Napok óta minden híradás arról szól, hogy a déli és kora délutáni órákban életveszélyes lehet a tartós hőség, addig Újpesten vasárnap 15:45-kor rendeznek bajnoki mérkőzést. Ez nemcsak a szurkolók, hanem a játékosok, a gyermekek és minden kilátogató egészségét is veszélyezteti”
– olvasható a szurkolói portál bejegyzésében, amelyben hangsúlyozzák, hogy a szövetség vízosztása nem más, mint a probléma bagatellizálása.
„Egy ilyen fokú hőségriasztás idején a felelős döntés nem a vízosztás megszervezése, hanem a mérkőzés időpontjának módosítása lenne esti időpontra” – olvasható az újpestiek közleményében, amelyben végül felszólították a szövetséget és a sportcsatornát, hogy helyezzék át a mérkőzést aznap esti időpontra, amikor a kánikula már nem jelent ekkora kockázatot a résztvevők számára.
Miért kezdődik júliusban a magyar bajnokság?
A most tapasztalt kánikula korántsem újdonság Magyarországon. A globális felmelegedés miatt a nyarak egyre melegebbek, valódi telet pedig hosszú évek óta alig tapasztalunk.
Ennek ellenére már júliusban elkezdődnek az NB I küzdelmei, miközben az európai topligák egyaránt augusztus közepén vagy végén rajtolnak.
- Az angol Premier League küzdelmei augusztus 21-én kezdődnek.
- A spanyol La Liga augusztus 15-én rajtol.
- A német Bundesliga augusztus 28-án veszi kezdetét.
- Az olasz Serie A pedig augusztus 22-én indul.
A négy európai topbajnokság majdnem egy hónappal később kezdődik, mint az OTP Bank Liga, amelyben mindössze 33 fordulót rendeznek.
Ezzel szemben Angliában, Spanyolországban és Olaszországban is 20 csapatos a bajnokság, ami 38 mérkőzéses formátumot jelent, mégsem kezdenek júliusban futballozni.
De mégis miért rendez meccseket az MLSZ a kánikulában?
A világhálón elérhető források szerint az MLSZ elsősorban a nemzetközi kupaszerepléssel és a sűrű versenynaptárral indokolja az NB I júliusi rajtját. A magyar élcsapatok már júliusban selejtezőket játszanak, ezért fontos, hogy tétmérkőzésekkel a hátuk mögött lépjenek pályára.
Ez az indok azonban évről évre megkérdőjeleződik. Elég csak arra gondolni, hogy Borbély Balázs, a Ferencváros vezetőedzője múlt hétvégén kilenc helyen változtatott kezdőcsapatán a Paks elleni mérkőzésen, így legjobbjai kihagyták az összecsapást annak érdekében, hogy pihenten léphessenek pályára a Twente elleni El-selejtező visszavágón.
De nyugodtan említhetnénk a korábbi évek példáit is, amikor a Ferencváros vagy bármely más, nemzetközi kupaszereplésre esélyes csapat NB I-es mérkőzést halasztott a továbbjutás érdekében.
Az MLSZ indoklása szerint a 33 bajnoki forduló, a Magyar Kupa, a válogatott mérkőzések és az európai kupaszereplések miatt a korai kezdés nagyobb rugalmasságot biztosít a versenynaptárban. A többhetes téli szünet miatt is szükséges a júliusi rajt, amely a régió több országában – például Horvátországban, Csehországban, Szlovákiában és Lengyelországban – szintén bevett gyakorlat.
Talán ezeket az indokokat is érdemes lenne újragondolni, mivel a 33 bajnoki forduló korántsem számít erőltetett menetnek. Nemzeti kupák és európai kupaszereplő csapatok pedig minden bajnokságban vannak – ez sem magyar különlegesség. A többhetes téli szünetet pedig még inkább át lehetne értékelni, mivel az OTP Bank Liga mezőnyéből mind a 12 klub olyan stadionban játssza mérkőzéseit, amely rendelkezik fűtött gyepszőnyeggel, a havazás veszélyével pedig már évek óta nem kell komolyan számolnunk.
A kánikulával és a versenykiírással kapcsolatos kérdéseinket az Origo elküldte a Magyar Labdarúgó-szövetségnek, amelytől az alábbi válaszokat kaptuk:
A bajnoki mérkőzések időpontjait az MLSZ Versenybizottsága jelöli ki, nagy körültekintéssel, a jogtulajdonos televízió kéréseinek, a nemzetközi kupában szereplő csapatok programjának és a feszes versenynaptárnak a figyelembevételével. Ezt követően ennek megfelelően tudnak készülni az adott találkozóra a klubok, a szurkolók és a rendezésben részt vevő hivatalos személyek”
– reagált az Origónak a szövetség azzal kapcsolatban, hogy miért nem lehet az Újpest-Debrecen mérkőzés kezdési időpontját későbbre csúsztatni.
„Az MLSZ is folyamatosan figyelemmel követi a kánikula kapcsán kialakult helyzetet, ezért is kérte a klubokat arra, hogy tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket a találkozókon résztvevők érdekében. A hétvégi fordulóban az MLSZ nem tervez időpont-módosítást, a mérkőzések rendezői a korábbi, nagy melegben játszott találkozókhoz hasonlóan ezúttal is megfelelően felkészülnek a körülményekre. A játékvezetők elrendelhetik az ivószünetet a mérkőzések közben, továbbá a szövetség kérte a klubokat, hogy szorosan működjenek együtt a találkozókon dolgozó hivatalos személyekkel, ügyeljenek a résztvevők megfelelő folyadékpótlására, az egészségügyi készenlétre, és javasoltuk ingyenes ivóvíz-vételi pontok kialakítását a szurkolói szektorokban, valamint a nap tűző ereje elleni védekezés lehetőségeinek biztosítását” – válaszolta a szövetség, amikor a sportolók és a kilátogató nézők biztonságáról érdeklődtünk.
Végezetül az MLSZ az Origónak megindokolta azt is, miért kezdődik ilyen korán az NB I-es bajnokság.
Ami a bajnokság későbbi kezdését illeti, ebben az esetben télen kellene több mérkőzést rendezni, mely esetben szintén közbeszólhat az időjárás, nagyobb hidegek, havazás esetén, továbbá télen a stadionok energiaigénye, ezáltal fenntartási költsége is magasabb, valamint a nézők számára sem vonzó a téli hidegekben mérkőzésre kijárni”
– olvasható a Magyar Labdarúgó-szövetség válasza a felvetésünkre, amellyel megreformálnánk a versenynaptárat.
Az OTP Bank Liga 2. fordulójának programja:
Július 31., péntek
20.00: Puskás Akadémia FC–Kisvárda Master Good
Augusztus 1., szombat
19.30: Kispest-Honvéd FC–MTK Budapest
Augusztus 2., vasárnap
15.45: Újpest FC–Debreceni VSC
18.00: ETO FC–Nyíregyháza Spartacus FC
20.15: Ferencvárosi TC–Vasas FC
Augusztus 3., hétfő
18.30: ZTE FC–Paksi FC