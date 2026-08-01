Csütörtök este a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) hivatalos honlapján kérte a klubok együttműködését a kánikula elleni óvintézkedések betartásában. Az MLSZ levélben fordult a csapatokhoz, és felhívta a figyelmüket arra, hogy a következő időszakban várható rendkívüli időjárás miatt tegyenek meg minden szükséges intézkedést a sportolók, a sportszakemberek és a szurkolók egészségének megóvása érdekében.

Az újpesti szurkolókra óriási kánikula vár vasárnap délután

Fotó: Kurucz Árpád

A szövetség egyúttal arra kérte a mérkőzéseket rendező, illetve a vendégklubokat, hogy szorosan működjenek együtt a találkozókon dolgozó hivatalos személyekkel, és kiemelten ügyeljenek az alábbiak betartására:

Ivószünetek biztosítása:

A játékvezetővel egyeztetve indokolt esetben mindkét félidőben elrendelhető a hivatalos ivószünet. Megfelelő folyadékpótlás:

A kispadoknál és az öltözőkben folyamatosan biztosítani kell a megfelelő mennyiségű, hűtött vizet és izotóniás italokat. Egészségügyi készenlét:

A stadionok orvosi stábjai és a mentőszolgálat munkatársai álljanak fokozott készenlétben a hőség miatt kialakuló rosszullétek azonnali ellátása érdekében. Szurkolói komfort:

Javasolt ingyenes ivóvíz-vételi pontok kialakítása a szurkolói szektorokban, valamint a tűző napsütés elleni védekezés lehetőségeinek biztosítása.

A sportolók és a kilátogató nézők biztonsága a legfontosabb, ezért az MLSZ fokozottan kéri a fentiek szigorú és felelősségteljes végrehajtását.

Miért nem halasztja el az MLSZ a fordulót a kánikula miatt?

Az egyik legkirívóbb eset, hogy vasárnap délután 15:45-től rendezik meg a Szusza Ferenc Stadionban az Újpest–Debrecen mérkőzést. Ezzel kapcsolatban az újpesti szurkolókat tömörítő Lila Sector is felhívta az MLSZ és a találkozót közvetítő M4 Sport figyelmét arra, hogy talán érdemes lenne átgondolni ezt a helyzetet.

Napok óta minden híradás arról szól, hogy a déli és kora délutáni órákban életveszélyes lehet a tartós hőség, addig Újpesten vasárnap 15:45-kor rendeznek bajnoki mérkőzést. Ez nemcsak a szurkolók, hanem a játékosok, a gyermekek és minden kilátogató egészségét is veszélyezteti”

– olvasható a szurkolói portál bejegyzésében, amelyben hangsúlyozzák, hogy a szövetség vízosztása nem más, mint a probléma bagatellizálása.